La série événement The Last of US : encore une histoire de fin du monde ! Et encore des infectés ! Du postapo et des zombies partout, tout le temps ! Vous en avez marre de l'apocalypse ? Dans cet épisode on va voir pourquoi la culture n'arrive plus à imaginer de futurs désirables et pourquoi elle ne nous promet plus rien d'autre que la fin du monde.