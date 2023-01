Gameblog 10/10

LCDG 4,5/5

JVC 17/20

Gamergen 17/20

ActuGaming 8,5/10

Millenium 85%

IGNFrance 8/10

Gamekult 8/10

Dead Space Remake est plus qu’un simple remake, c’est un tout nouveau jeu. Motive a fait un travail de titan pour donner une seconde vie à l’un des chefs-d’oeuvres du genre survival horror. Non seulement le jeu est une véritable claque graphique et profite d'un sound design de haute volée, mais en prime, les quelques ajustements de gameplay et le travail sur le level design offrent une vraie valeur ajoutée. S’il est évident que ceux qui n'ont pas touché au jeu d’origine y trouveront leur compte, les amoureux de la licence ayant parcouru le Dead Space de 2008 de long en large seront eux aussi surpris. Ce remake regorge en effet de nouveautés intelligentes et bien amenées et étoffe un univers qui a su gagner en consistance au fil des épisodes. Une plongée dans l’horreur du plus bel effet, et une vraie claque « new gen». Maintenant on ne veut qu’une chose, la suite, et vite !Que dire de plus à propos de Dead Space, si ce n’est qu’il s’agit assurément d’un indispensable de ce début d’année pour quiconque aime les jeux d’horreur ? Avec ce remake, Motive a su trouver le parfait équilibre entre l’hommage au titre de Visceral Games, dont il reprend la structure, et la nouveauté avec de subtils mais indispensables ajustements permettant de transcender l’expérience originale. Il en ressort alors un jeu qui saura aussi bien s’adresser aux fans de la première heure qu’aux néophytes, qui pourront ainsi se (re)plonger dans la version ultime d’un véritable classique de l’horreur. Et puis qui sait, peut-être cela donnera-t-il envie à Electronic Arts d’offrir une seconde chance à la franchise par la suite…En 2023, la référence de l’horreur sci-fi a un nouveau visage bien connu, celui d’Isaac Clarke. Grâce à des ajouts techniques et narratifs qui boostent son organisme, la création mutante de Motive est plus irrésistible que jamais. Ce remake du mythe Dead Space ne fait pas que changer le papier peint de l’Ishimura, il lui redonne un nouveau moteur capable de le propulser – de nouveau – vers les étoiles. Que vous soyez endoctriné ou néophyte, il y a une place pour vous dans ce vaisseau sanguin qui prend des allures de train fantôme, car oui, Dead Space est plus flippant que jamais.Alors, Dead Space (2023) est-il le remake tant espéré ? Eh bien oui, force est de constater que Motive Studios a bien fait son boulot, mais en même temps, il était bien difficile de se louper tant l'œuvre de base de Visceral Games était de qualité à l'époque et fonctionne même très bien encore aujourd'hui. Dead Space est beau, Dead Space est stressant, Dead Space est violent, Dead Space est intense, Dead Space est prenant, comme en 2008. Avec une armure tout de même bien plus clinquante, des éclairages sublimés par le ray-tracing et des sons encore plus flippants, le remake arrive quand même à avoir une seconde jeunesse, mais finalement, les éléments les plus intéressants restent les apparitions aléatoires de certains nécromorphes, le doublage d'Isaac et la modification de certaines quêtes. Résultat : Dead Space (2023) est incontournable si vous aimez les survival-horror de science-fiction, si vous avez adoré le jeu de 2008 ou si vous ne l'avez encore jamais fait.L’équipe de Motive Studios nous sert indéniablement un Dead Space Remake à la hauteur de l’œuvre originale. Pétrie de changements dans de nombreux domaines, souvent bienvenus, allant du petit détail jusqu’au point de surprendre les connaisseurs en modifiant légèrement sa structure même, la refonte traîne encore quelques rhumatismes de 2008, notamment au niveau de sa maniabilité globale. Mais clairement, le remake arbore une technique de haute volée, sublime cette ambiance horrifique, déjà grandiose par le passé, et livre une copie globale qui va aussi bien ravir les fans qu’accueillir comme il se doit les nouveaux venus dans cet univers horrifique si prenant. Seul son prix de lancement à 79,99€ pourrait dissuader curieux et nostalgiques.Même si on reste un peu sur notre faim et on espérait un poil plus de nouveautés pour étirer l'histoire ou simplement plus de contenu et missions annexes, trop peu nombreuses et rapidement résolues, Dead Space Remake reste globalement une réussite. L'immersion totale procurée du début à la fin grâce à la suppression des pauses et des chargements, ainsi que l'ambiance prenante des différentes zones de l'Ishimura, que ce soit ses couloirs sombres ou les immenses salles qui le composent donnent vraiment un ressenti qui nous tient en haleine du début à la fin. On est à tour de rôle émerveillés, puis terrifiés, mais jamais ennuyés, le tout en broyant du nécromorphe à la pelle. Une version 2023 d'un classique respecté et fortement amélioré, qui plaira à ceux qui ont joué à l'original et sûrement encore plus aux néophytes, qui découvriront ce classique sous cette forme spectaculaire, faisant de lui un des meilleurs survival-horror de cette génération.En 2023, vous n’avez pas besoin de lire un test pour savoir que Dead Space est un classique incontournable. La bonne nouvelle, c’est que ce remake parvient à rafraîchir le jeu et lui donner une nouvelle jeunesse. L’USG Ishimura est plus terrifiant que jamais sous les feux éblouissants du Frostbite Engine. Cette version est une réussite technique impressionnante qui en met plein les yeux à chaque instant. Les ajouts et améliorations sont par contre un peu timides. Certaines phases de jeu son modernisées, d’autres sont affinées, et le scénario s’étoffe d’éléments qui n’étaient introduits que dans les opus suivants, mais ces ajouts sont marginaux, et ne s’adressent qu’au fan qui connaissait Dead Space absolument par cœur. Vous avez là la meilleure version possible de Dead Space, incontestablement, mais le voyage n’est pas forcément indispensable si le jeu est encore frais dans votre mémoire. Pourvu que tout ça nous mène à un Dead Space 4…