Cette étude de la figure de l'extra-terrestre au cinéma à travers l'analyse de films tels que Invasion Los Angeles, L'Invasion des profanateurs de sépultures, District 9, Starship Troopers et Avatar est signée Calmos.Et s'il n'y avait rien de plus humain qu'un alien de cinéma ?Dans de nombreux films en tous cas, les envahisseurs sont déjà… parmi nous !

Who likes this ?

posted the 01/15/2023 at 07:00 PM by nicolasgourry