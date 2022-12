Bien le bonjour, ici Cinémaniaque !Ça y est, je suis enfin de retour après un an d'absence ! Pour fêter ça, on revient sur KAAMELOTT PREMIER VOLET, ma plus grosse attente ciné de 2021... et une de mes plus grandes déceptions au cinéma.Pendant 50 minutes, je vais revenir sur les raisons qui me poussent à considérer comme loupé ce qui devait être le tour de force de la carrière d'Alexandre Astier.