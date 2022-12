La série Sonic The Hedgehog est une série légendaire de par une histoire extrêmement riche et surprenante et de par une explosion en popularité d’un coup, Sonic a émergé de nulle part et a réussi à concurrencer Mario, au point de devenir une icône reconnaissable du monde du jeu vidéo aussi. On parle énormément du personnage de Sonic mais peu de gens s’intéresse réellement à ces jeux MegaDrive, à leur vision complètement différente d’un jeu à l’autre et à l’impact énorme qu’ils ont eu sur l’industrie par ce qu’ils font partie des très rare jeux de plateforme qui ont réussi à proposer une alternative au format Super Mario Bros, chose très rare à l’époque tant l’influence du plombier était universelle. Et pourtant rien ne destinait Sonic à un destin aussi radieux tant le développement de chacun des jeux est marqué par des évènements troublants et souvent pollué par un markéting qui prend le dessus sur la partie créative mais qui pourtant abouti à des jeux de grande qualité. De la création du personnage, à l’explosion du phénomène en passant par le développement et l’analyse de chacun des jeux de la série, voici l’histoire de la série Sonic The Hedgehog, l’une des séries les plus marquantes de l’histoire du jeu vidéo.