Hordes Zéro (Dead Cells)

Motion Twin, Evil Empire.

Sébastien Bénard

Historique :Prenant la forme d'une Société à responsabilité limitée, basée à Bordeaux dans le département de la Gironde en France, l'entreprise concentre son activité sur l'édition et le développement d'un projet de l'un de ses fondateurs,, un portail de jeux en Flash qui propose en outre un classement entre les joueurs. Le site, rebaptiséen 2002, sert également de vitrine aux créations de l'entreprise, puisque la société cherche avant tout à tirer des revenus de la vente de ses jeux à des sites plus importants.En 2014,décide de se tourner vers le développement mobile afin de proposer des jeux cross-platform.voient d'abord le jour en tant qu'expérimentations., dévoilé lors de la Gamescom 2014, est révélé comme le premier jeu du studiojouable sur PC, mobile et tablette. Après les jeux Web, Flash puis mobile,marque le virement du modèle free-to-play à un modèle de vente standard, ayant pour conséquence financière de passer à un modèle étalant les recettes sur plusieurs années, à celui concentrant les recettes et le succès d'un jeu sur quelques semaines.De ce fait, le 20 avril 2020,cède les droits de l'intégralité de ces jeux web sous la licence CC-BY-NC-SA 4.0Le 9 août 2022, l'éditeur publie une partie du code source de ces jeux. De ce fait, toute copie (modifiée ou non) Open source des jeux est autorisée.Après, la compagnie souhaite continuer à développer des jeux « classiques » sans pour autant surfer sur le succès de son premier jeu PC.ne fera vraisemblablement pas de suite àdans l'immédiat et préfère se concentrer sur de nouveaux projets comme ils l'ont toujours fait. L'exploitation commerciale de(mises à jour, contenus additionnels...) est confié à un studio créé par des anciens deAu moment de son départ de, qui fut lead sur, dresse sur son blog un bilan de sa carrière au sein du studio. On y découvre notamment la difficulté de trouver le projet qui succéderait à, de nombreux prototypes ayant été élaborés sans qu'aucun ne soit retenu.Selon lui cela vient du fait que pour la première fois dans l'histoire du studio, un projet ne part pas d'une ou deux personnes mais d'une équipe entière (8 à l'époque), et que la tâche est dure de mettre tout le monde d'accord sur une vision commune. Il aurait ainsi été poussé vers la sortie du fait de trop grands désaccords entre lui et le reste du studio...source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Motion_Twin