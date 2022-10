Certains l’attendent religieusement tel levidéoludique depuis des années. D'autres s'exaltent encore fébrilement... Impatient de s'en servir telle une catharsis et ainsi pouvoir émettre des critiques sur les tenues devenus moins affriolantes, sur les toutes nouvelles coupes transgenres ou encore sur les potentielles tournures de phrases grotesques les moins inspirés faisant office de censure : «».qui sort sur, ne laissera sans doute pas grand monde indifférent — Le jeu ayant d’ailleurs déjà fait pas mal parler de lui avant même sa sortie, sur un sujet où on ne l’attendait pas vraiment...— Alors, allez vous l’acheter ? L’avez-vous déjà précommandé ?☞ Le jeu est en tout cas actuellement au prix préférentiel desur Amazon /

☞ Lequel préférez-vous :



1. Bayonetta 1 : Car, c’est l’esprit DMC, sans chi-chi et décomplexé à souhait !

2. Bayonetta 2 : C’est encore mieux que le premier sur tout les aspects, difficile de faire mieux sans tomber dans le toujours plus, toujours trop — Merci Nintendo d’avoir fait perdurer cette license ! (Un remaster Switch Pro, please !)

3. Bayonetta 3 : Car, je suis visionnaire — Sony et Microsoft vous loupez là le GOTY de l’année; F*** EldenR, son sytème et ses contrôles archaïque, nous on veut des jeux avant-gardiste et révolutionnaire ! (Bouriner la touche A tout en s'amusant au travers de transformations diverses, ça c'est du génie !)





ps: Un total de 4 6 353 210 voix ont été exprimés dans un sondage Pitch interaractif pour dire que le plus intéressant à venir pour la saga Bayonneta, serait la possibilité d’un biopic-série mélo-dramatique sur le « Taylor-Gate », produit par Netflix.

Infos Complémentaires

▸ Hideki Kamiya : Fondamentalement parlant, en tant que créateur, je ne me sens pas dépendant du matériel. Nous avons le matériel en face de nous, et quel que soit le matériel, quel que soit l'environnement pour lequel nous développons le jeu à ce moment-là, nous essayons de tirer le meilleur parti de ce que nous avons et de nous sentir bien avec ça.

Et, c'est exactement comme cela que nous avons abordé Bayonetta 3 : nous devions utiliser tout le potentiel du matériel dont nous disposions. Et comme je l'ai dit, cette mentalité sera la même sur toutes les plateformes matérielles pour lesquelles nous développons des jeux à l'avenir, et non une mentalité limitée à la Nintendo Switch.

Il est évident que (l'ancien directeur général des licences et directeur général des ventes et de la planification de Nintendo, Takao) Yamane n'a pas quitté Nintendo en mauvais termes et le partenariat que nous avons avec Nintendo est très important pour nous en ce moment et le restera à l'avenir. Je pense qu'avec l'arrivée de Yamane-san, PlatinumGames peut certainement construire une relation encore plus forte avec Nintendo à l'avenir. Cela ne peut être qu'une chose positive pour PlatinumGames. Donc oui, nous sommes très heureux de l'avoir à bord.



C'est la raison principale pour laquelle j'aime la Nintendo Switch. Lorsque le nouveau matériel que Nintendo décidera de lancer arrivera, j'espère personnellement qu'il aura toujours cet élément portable afin qu'il puisse soutenir mon style de vie consistant à jouer à des jeux en position allongée !

