"Lors de la fin de la semaine dernière, la doubleuse principale de Bayonetta (en version anglaise) a lancé un appel au boycott du troisième opus. Dans une série de plusieurs vidéos, Hellena Taylor explique avoir été proposée une somme de 4 000 dollars (une offre plus maigre aurait été faite auparavant) pour l'intégralité du doublage du personnage. Une somme qu'elle considère dérisoire pour le travail fourni et pour le succès (auquel elle a en partie contribué avec son travail) et les recettes générées par la licence.



C'est en fin de vidéo qu'elle appelle tous les joueurs ayant décidé initialement d'acheter Bayonetta 3 de boycotter le titre et de reverser l'argent initialement prévu à des associations de leur choix.



Une initiative dans le même esprit que les déclarations de Tara Strong concernant le choix de Chris Pratt en tant que doubleur de Mario pour le film d'animation. Des propos qui ont fait réagir la toile, d'autant qu'elle vise personnellement Hideki Kamiya (producteur du jeu) qui a fermé son compte Twitter l'espace de quelques instants. C'est aussi Jennifer Hale, nouvelle doubleuse de la Sorcière, qui a tenu à réagir bien que tenue au secret professionnel."

Platinum aurait offert à Hellena Taylor entre 3 000 et 4 000 dollars par session pour au moins 5 sessions, selon deux personnes familières avec l'accord et la documentation consultée par Bloomberg. En réponse à cette offre, Taylor a demandé des honoraires à six chiffres et des droits résiduels. Les négociations ont donc en conséquence échoué.

Taylor nie ce récit. Dans un courriel adressé à Bloomberg, elle a qualifié cette version des faits de "mensonge absolu" et a déclaré que Platinum "essaie de sauver ses fesses et le jeu".

C’est une insulte envers ma personne, avec le temps que j’ai pris pour travailler, mon talent, envers tout ce que j’ai donné au jeu et aux fans. Je ne demandais pas la lune, je n’en demandais pas trop, simplement un salaire correct et digne. Ce qu’ils ont fait est légal, mais immoral.

Très franchement, je voudrais mettre cette satanée franchise derrière moi, et continuer le théâtre.

Nouvelle séquence autour du buzz actuel sur Bayonetta 3.

Suite à l'appel au boycott d'Hellena Taylor concernant le troisième opus et par la suite la réaction de sa remplaçante : Bloomberg et Jason Schreier apportent une nouvelle version des faits sur fond enquête que tout les sites mainstream relaient à présent...

Objet de la discorde concernant fric, maltraitance et doublage...

" Platinum essaye de sauver ses fesses "

L'enquête publiée par Jason Schreier sur Bloomberg, ajoute des détails assez et permet d'avoir une version des faits alternative de l'autre côté. De quoi sans doute prendre d'avantage de recul sur nos opinions diverses:

Hellena Taylor, dans un mail adressé à Bloomberg dit qu'elle veut souhaite quitter ce monde en ne voulant "plus entendre parler de Bayonetta" et désormais de de consacrer sa vie au théâtre...