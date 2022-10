On connaît tous The Legend of Zelda : Ocarina of Time par ce qu’il est réputé pour être l’un des meilleurs jeux de tous les temps et qu’il a été un véritable raz-de-marée dans le monde du jeu vidéo. Mais pourtant Ocarina of Time est un jeu incomplet qui aurait dû révéler tout son potentiel lors de sa connexion avec le 64DD et dévoiler un tout nouveau jeu qui s’appelait alors Ura Zelda, disponible après avoir battu Ganon. Et pourtant Ura Zelda n’a jamais vu le jour alors que Nintendo a annoncé que son développement était terminé, alors pourquoi n’est-il jamais sorti, qu’est ce qu’il reste de ce projet un peu fou, pourquoi Nintendo a menti plusieurs fois sur son existence et qu’est ce que c’était concrètement qu’Ura Zelda ? Et pourquoi beaucoup de gens le confondent avec Zelda Gaiden un autre Zelda annoncé à l’époque ? Aujourd’hui on retrace l’histoire pleine de mystère autour de cet autre Ocarina of Time comme on l’appelait à l’époque, on retrace l’histoire d’Ura Zelda.