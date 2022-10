A savoir :-Dans le premier épisode de la série animée Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe qui a lieu dans un univers de science fiction, le personnage dont la tête est mise à prix se nomme « Asimov Solensan » en hommage à Asimov.-C'est en référence à l'auteur de science-fiction que la firme informatique Nvidia a baptisé son programme de développement de puces électroniques ciblées robotique et IA, l’« Isaac Initiative », comme annoncé au salon Computex 2017 de Taiwan.-Dans la série Dead Space, le héros est nommé « Isaac Clarke » en référence à Isaac Asimov et Arthur C. Clarke.-Dans Counter-Strike : Global Offensive, plusieurs apparences d'armes dans un style futuristique rappelant son univers portent le nom d'Asiimov (M4A4, AWP, P250, P90, AK-47)