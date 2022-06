Le jeu reprends le monde deLe continent de Pedra, qui abrite quatre nations, est au milieu d'une grave crise. L'île entière se transforme lentement en un donjon labyrinthique, et des monstres parcourent les terres...Cue notre charmant protagoniste, Alex, qui se lance dans un voyage à la recherche de son père disparu. En utilisant le Ruler Orb, un artefact tactique transmis dans sa famille depuis des générations, Alex a la capacité de commander les autres sur le champ de bataille.Accompagné de son ami d'enfance Citrin et de son abruti de conseiller Lazuli, il cherche à découvrir la vérité derrière les anomalies qui menacent tous les habitants de Pedra.

posted the 06/06/2022 at 10:40 AM by nicolasgourry