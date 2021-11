Millenium 75%

ActuGaming 7,5/10

JVFR 6/10

Gamekult 6/10

Qu'on aime ou pas la nouvelle direction artistique "chibi" des remakes de Pokémon Diamant et Perle, il faut bien avouer que cela fera plaisir à un grand nombre de fans de retrouver la 4G sur Nintendo Switch. Malgré un manque de réelles nouveautés et quelques défauts au niveau des graphismes, c'est un réel bonheur de pouvoir refaire ce jeu emblématique avec une bonne technique sur la Switch. D'autant plus que (re)découvrir Sinnoh est une vraie entrée en matière pour se rappeler la région et mieux profiter du retour dans le passé avec Légendes Arceus.Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont une valeur sûre pour les fans de la franchise, même en ayant déjà fait le titre sur DS à l’époque tant l’eau a coulé sous les ponts. Le retour à une formule plus classique fait clairement du bien après l’accueil mitigé de Epée et Bouclier. Il faut dire que les opus originaux étaient déjà très bons, et on peut désormais en profiter dans de bonnes conditions avec une belle cure de jouvence. La trop grande facilité de l’aventure pourra gêner, mais son contenu endgame très riche rattrape le coup. D’une manière générale il propose une large gamme d’activités différentes qui nous laissent la liberté de profiter du titre à notre sauce dans un univers Pokémon de Sinnoh toujours aussi accrocheur.Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante sont des remakes assez minimalistes. Si la recette fera toujours mouche auprès des aficionados, les autres verront rapidement les nombreuses lacunes graphiques, scénaristiques et la répétitivité assez pénible sur la durée. Bref, du Pokémon tout craché.