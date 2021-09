Éditeur : Marvelous

Développeur : Marvelous

Genre : RPG

Prévu sur Switch

Date de sortie : 25 Mars 2022 (USA/Europe)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais.

L’ajout du mariage homosexuel dans la localisation occidentale.

Dans la petite ville frontalière de Rigbarth, des événements étranges se produisent qui affectent les runes responsables de l'équilibre entre humanité et nature...En tant que nouvelle sentinelle du SEED, l’organisme de maintien de la paix, vous protégez la ville frontalière en capturant les monstres à problèmes grâce au sceau magique que le SEED vous a confié. Une fois vos devoirs accomplis, vous travaillez avec les habitants de Rigbarth et aidez la ville à se développer grâce aux récoltes, aux festivals et aux nouvelles rencontres !L'équilibre paisible venant à se dérégler, le moment viendra cependant de faire vos preuves. Faites équipe avec d'autres habitants et embarquez pour une grande aventure : découvrez les mystères qui règnent sur le pays et développez vos pouvoirs cachés pour empêcher la descente du monde vers le chaos.