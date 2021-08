HardcoreGamer 9/10

Après plus d'une décennie depuis sa suite numérotée, la franchise No More Heroes revient par une entrée les plus fracassante, et l'un des meilleurs jeux globaux que Suda51 a dirigé. No More Heroes III est sans vergogne ridicule et violent, même si les extraterrestres saignent des pixels la plupart du temps.

IGNJapon 9/10

Du monde ouvert aux emplois à temps partiel, No More Heroes 3 ne ramène pas seulement certains des aspects les plus emblématiques de la série, mais parvient également à introduire de nouveaux éléments sans rien gâcher. Avec son système de combat amélioré, c'est le meilleur jeu d'action jamais créé par Grasshopper Manufacture. La seule chose qui ralentit un peu l'expérience est le développement de l'histoire souvent difficile et le manque de profondeur des personnages.

Destructoid 8,5/10

Entrez dans No More Heroes 3 avec un esprit ouvert et profitez de la balade.

IGN 6/10

No More Heroes 3 est une suite amusante mais extrêmement inégale qui ne plaira probablement qu'aux purs et durs de Suda 51 - et même pour ce public, il recule de plusieurs pas par rapport à No More Heroes 1 et 2. Le combat peut parfois trouver son rythme, en particulier au cours de ses combats de boss divertissants, mais les performances techniques médiocres et l'ennui entre les boss en font un retour terne pour la série phare de Grasshopper Manufacture.

Gameblog 6/10

JVC 10/20

Gamespot 4/10

Si vous aviez un contrat pour tout ce qu'un jeu No More Heroes ne devrait pas être, "ennuyeux" serait en haut de la liste, mais cette suite n'est souvent que cela. No More Heroes 3 n'a pas le charme irrévérencieux et la personnalité de ses prédécesseurs. Le combat prend le relais, et on y trouve un certain style vif, mais le jeu vacille dans de nombreux autres domaines. Après une attente de 11 ans, peut-être que No More Heroes 3 était toujours destiné à ne pas répondre à nos attentes.

