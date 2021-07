Dr. Mario World

Notification de fin du service



Merci de votre intérêt pour Dr. Mario World.



Le service de Dr. Mario World va prendre fin le lundi 1er novembre 2021.

Nous voulons remercier tous les joueurs ayant pris part à cette aventure depuis le lancement du jeu le 10 juillet 2019.



Date et heure de fin du service :

Lundi 1er novembre 2021 à 06:00 (UTC)



De plus, les diamants ne seront plus disponibles à l'achat à partir du mercredi 28 juillet 2021.



■ Après la fin du service



Si vous lancez le jeu Dr. Mario World après la fin du service, une notification de fin de service apparaîtra à l'écran et vous ne pourrez plus continuer à jouer.

Vous pourrez revivre votre historique de joueur grâce aux Souvenirs de Dr. Mario World, une page web qui deviendra disponible après la fin du service.



Afin de garantir la mise à disposition des données du service Souvenirs de Dr. Mario World, une partie de votre historique de joueur sera sauvegardée sur le serveur pour pouvoir être visualisée dans les Souvenirs de Dr. Mario World.

Si vous souhaitez effacer vos données de sauvegarde, rendez-vous dans Effacer les données de sauvegarde puis effacez vos données.



■ Plus d'informations sur la fin du service



Veuillez consulter les notifications en jeu pour en savoir plus sur les processus mis en place avec la fin du service du jeu.

Pourtant largement attendu lorsque Nintendo révélait ses plans pour l'expansion de ses IP sur mobile, le jeu Dr. Mario World développé Line ne sera plus disponible sur les stores de Google et Apple à partir de novembre prochain (et il ne sera plus possible d'y jouer à cette date), sachant qu'il n'est dès à présent plus possible d'acheter de la monnaie virtuelle du jeu. C'est le second jeu Nintendo après Miitomo à être arrêté faute d'activité, le 3e si on compte Pokémon Rumble Rush de The Pokémon Company.Mêlant le gameplay connu de la série avec un format "jeu mobile à la Candy Crush Saga", Dr Mario World arrivera (trop) longtemps après Super Mario Run et notamment le succès de Fire Emblem Heroes. Nintendo a d'ailleurs communiqué en juillet 2020 que la compagnie mettait un frein sur les projets mobiles. Le prochain jeu mobile est techniquement Pokémon UNITE même s'il est déjà dispo sur Nintendo Switch et encore une fois c'est plus précisément The Pokémon Company (avec la collaboration de Tencent) derrière le projet. Et puis il y a toujours cette rumeur d'un jeu mobile Zelda qui reste en suspend.