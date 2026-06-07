Capcom
a annoncé la tenue d'une conférence dédiée au RE Engine
, qui se déroulera à Tokyo les 2 et 3 octobre 2026
, puis à Osaka les 17 et 18 octobre 2026
.
Cet événement sera l'occasion pour les équipes de la firme d'évoquer les dernières évolutions de leur moteur maison, mais aussi de partager de nouvelles informations concernant son successeur, le REx Engine
.
Capcom
avait déjà indiqué par le passé que la firme ne souhaitait pas opérer une transition brutale entre les deux moteurs. L'objectif est d'introduire progressivement les outils du REx Engine
au sein des projets développés sous le RE Engine
, afin de permettre aux équipes de se familiariser avec ces nouvelles technologies avant le passage définitif au REx
.
Cette approche vise à faciliter la transition, à limiter les risques liés au développement et à garantir une continuité dans la production des futurs jeux du studio.
Reste désormais à savoir si Capcom
profitera également de cette conférence pour dévoiler des démonstrations techniques inédites ou de nouvelles séquences de gameplay de ses futurs jeux comme les très attendus Resident Evil Veronica
et Okami 2
. À ce stade, rien n'a été confirmé.
J'espère cette nouvelle itération sera optimisée, moins brutale sur les CPU aussi, au moins pour les open-worlds, MH Wilds, les ventes PC ont vraiment souffert avec toutes ces histoires
Re Veronica c’est 100% du ReX c’est trop propre pour du RE ingine classique avec ses problèmes liés aux textures baveuse dès que tu t’approches d’une surface !
Tout le monde dit ça et franchement je pense que oui c'est du REx, même les screen c'est facilement plus beaux que Requiem. Je ne sais pas si la rumeur de la moto est vraie par contre, donc pour la partie semi-open world, si c'est le cas ce sera la bonne occas de voir si le REx Engine gère bien les mondes ouverts.
Impatient de voir l'évolution de tout ça... peut-être qu'ils utiliseront cette évolution pour Okami 2 entre autres.
Même s'il y a quelques ratés, Capcom est au top Vivement Okami 2! J'ai hâte de voir ce que ça va donner visuellement
Il est excellent leurs moteur, rien a dire même s'il y a quelques problèmes d'opti pour les mondes ouverts.
brook1
Il est ultra générique ce moteur, ça dégage rien, heureusement qu'ils gardent le RE et surtout pour Resident.
Il n’a pourtant jamais été question de deux moteurs distincts. Cette présentation relève avant tout de la communication marketing.
En réalité, il s’agira, comme toujours, d’une série de révisions apportées à un moteur déjà existant, ce qui est d’ailleurs reconnu à demi-mot.
Tout le monde sait que ce moteur est redoutablement efficace pour concevoir des jeux au périmètre relativement contenu. En revanche, dès qu’il faut gérer un véritable monde ouvert, ses limites deviennent beaucoup plus évidentes.
Pas nécessairement non. Ce qui marque, ce sont les éclairages, qui étaient déjà complètement maboules sur la version PC de RE9 pour ceux qui avaient la bécane suffisante pour activer le Path tracing.