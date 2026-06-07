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Capcom dévoilera l'avenir du RE et du REx Engine en octobre


Capcom a annoncé la tenue d'une conférence dédiée au RE Engine, qui se déroulera à Tokyo les 2 et 3 octobre 2026, puis à Osaka les 17 et 18 octobre 2026.

Cet événement sera l'occasion pour les équipes de la firme d'évoquer les dernières évolutions de leur moteur maison, mais aussi de partager de nouvelles informations concernant son successeur, le REx Engine.

Capcom avait déjà indiqué par le passé que la firme ne souhaitait pas opérer une transition brutale entre les deux moteurs. L'objectif est d'introduire progressivement les outils du REx Engine au sein des projets développés sous le RE Engine, afin de permettre aux équipes de se familiariser avec ces nouvelles technologies avant le passage définitif au REx.

Cette approche vise à faciliter la transition, à limiter les risques liés au développement et à garantir une continuité dans la production des futurs jeux du studio.

Reste désormais à savoir si Capcom profitera également de cette conférence pour dévoiler des démonstrations techniques inédites ou de nouvelles séquences de gameplay de ses futurs jeux comme les très attendus Resident Evil Veronica et Okami 2. À ce stade, rien n'a été confirmé.
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    tags : capcom monster hunter re engine rex engine dragon's dogma 2 dark arisen okami 2 onimusha way of the sword resident evil veronica capcom re:2026 osaka capcom re:2026 tokyo monster hunter wilds ascendance
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    posted the 07/06/2026 at 04:40 PM by marchand2sable
    comments (13)
    wickette posted the 07/06/2026 at 04:42 PM
    Cette génération le RE engine j'ai adoré dans les maps fermées type RE9, j'ai vraiment detesté sur les open-world type Dragon's Dogma 2 et MH Wilds

    J'espère cette nouvelle itération sera optimisée, moins brutale sur les CPU aussi, au moins pour les open-worlds, MH Wilds, les ventes PC ont vraiment souffert avec toutes ces histoires
    marchand2sable posted the 07/06/2026 at 04:45 PM
    J'aimerais tellement voir la gueule du REx Engine, depuis le temps qu'ils en parlent en plus. Une petite démo technique de deux minutes, juste pour voir la tronche du truc quoi, un minimum. Je croise les doigts.
    zanpa posted the 07/06/2026 at 04:46 PM
    Enfin on va pouvoir passer à autre chose avec ce moteur poussiéreux et absolument immonde sur tous les jeux open world (MH et Dragon Dogma)

    Re Veronica c’est 100% du ReX c’est trop propre pour du RE ingine classique avec ses problèmes liés aux textures baveuse dès que tu t’approches d’une surface !
    zanpa posted the 07/06/2026 at 04:47 PM
    marchand2sable regarde la vidéo de RE Veronica, je suis sur que c’est du ReX c’est beaucoup trop propre !
    marchand2sable posted the 07/06/2026 at 04:51 PM
    zanpa

    Tout le monde dit ça et franchement je pense que oui c'est du REx, même les screen c'est facilement plus beaux que Requiem. Je ne sais pas si la rumeur de la moto est vraie par contre, donc pour la partie semi-open world, si c'est le cas ce sera la bonne occas de voir si le REx Engine gère bien les mondes ouverts.
    brook1 posted the 07/06/2026 at 05:03 PM
    Je suis content que Capcom ne cède pas à l'Unreal Engine, j'ai hâte d'en savoir plus
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 05:05 PM
    un moteur multiplateforme tres bien opti il me semble
    aozora78 posted the 07/06/2026 at 07:06 PM
    Ce moteur propriétaire leur a permis d'enchainer les jeux une fois qu'ils ont eu la bonne structure dans leurs studios!

    Impatient de voir l'évolution de tout ça... peut-être qu'ils utiliseront cette évolution pour Okami 2 entre autres.
    maxx posted the 07/06/2026 at 07:11 PM
    Franchement je souhaite a Capcom d'avoir toujours autant de réussite. Un vrai exemple a suivre. Des cycles de développement qui semblent maîtrisés, un excellent moteur qui la plupart du temps donne de très bonnes performances sur pleins de types de jeux, des features techniques avancées qui tirent partie de chacun des supports des PC très haut de gamme a la Switch 2, un bon rythme de sortie avec une diversité de licences, une tarification de leurs jeux honnête et enfin, des jeux de qualité.

    Même s'il y a quelques ratés, Capcom est au top Vivement Okami 2! J'ai hâte de voir ce que ça va donner visuellement
    marchand2sable posted the 07/06/2026 at 07:50 PM
    skuldleif aozora78 maxx

    Il est excellent leurs moteur, rien a dire même s'il y a quelques problèmes d'opti pour les mondes ouverts.

    brook1

    Il est ultra générique ce moteur, ça dégage rien, heureusement qu'ils gardent le RE et surtout pour Resident.
    wanda posted the 07/10/2026 at 06:43 AM
    la firme ne souhaitait pas opérer une transition brutale entre les deux moteurs.

    Il n’a pourtant jamais été question de deux moteurs distincts. Cette présentation relève avant tout de la communication marketing.

    En réalité, il s’agira, comme toujours, d’une série de révisions apportées à un moteur déjà existant, ce qui est d’ailleurs reconnu à demi-mot.

    Tout le monde sait que ce moteur est redoutablement efficace pour concevoir des jeux au périmètre relativement contenu. En revanche, dès qu’il faut gérer un véritable monde ouvert, ses limites deviennent beaucoup plus évidentes.
    wanda posted the 07/10/2026 at 06:46 AM
    marchand2sable Tout le monde dit ça et franchement je pense que oui c'est du REx, même les screen c'est facilement plus beaux que Requiem.

    Pas nécessairement non. Ce qui marque, ce sont les éclairages, qui étaient déjà complètement maboules sur la version PC de RE9 pour ceux qui avaient la bécane suffisante pour activer le Path tracing.
    mattewlogan posted the 07/10/2026 at 07:32 AM
    Hâte de découvrir le futur vu les. Eaux résultats avec l’ancien
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