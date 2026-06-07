a annoncé la tenue d'une conférence dédiée au, qui se déroulera à, puis àCet événement sera l'occasion pour les équipes de la firme d'évoquer les dernières évolutions de leur moteur maison, mais aussi de partager de nouvelles informations concernant son successeur, leavait déjà indiqué par le passé que la firme ne souhaitait pas opérer une transition brutale entre les deux moteurs. L'objectif est d'introduire progressivement les outils duau sein des projets développés sous le, afin de permettre aux équipes de se familiariser avec ces nouvelles technologies avant le passage définitif auCette approche vise à faciliter la transition, à limiter les risques liés au développement et à garantir une continuité dans la production des futurs jeux du studio.Reste désormais à savoir siprofitera également de cette conférence pour dévoiler des démonstrations techniques inédites ou de nouvelles séquences de gameplay de ses futurs jeux comme les très attenduset. À ce stade, rien n'a été confirmé.