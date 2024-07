Hokuto no Keuf

En 1992, Irem a tenté de capitaliser sur la popularité du genre "beat'em up" avec, un jeu d'action qui, bien que divertissant, n'a pas réussi à atteindre le statut de classique intemporel comme certains de ses contemporains.Undercover Cops est né de l'ambition d'Irem de se faire une place dans le domaine des beat'em ups qu'il avait en partie initié avec, mais qui au début des années 1990 était dominé par des titres comme Final Fight et Streets of Rage. Inspiré par ces succès, Irem a cherché à offrir une expérience de jeu engageante avec 3 personnages au feedbacks uniques évoluant dans un environnement dystopique. Cependant, malgré de bonnes idées, le jeu n'a pas réussi à se démarquer de la concurrence de manière significative.L'histoire n'a cependant rien d'original. L'action prend place en 2043 dans une dystopie futuriste. Les joueurs incarnent des policiers infiltrés chargés de nettoyer les rues de New York envahies par le crime et la corruption (pour changer).Prévu initialement pour être un jeu d'action classique, Undercover Cops a été redesigné pour intégrer des éléments du Beat Them Up tels que des personnages jouables aux compétences distinctes, une progression écran par écran, des boss surpuissants et un cadre post-apocalyptique, bien en vogue à cette époque.Les personnages d'Undercover Cops ont été conçus par Masato Hira, apportant une touche artistique vraiment pas mauvaise au jeu. Chaque personnage, de Claudeau puissant Bubbaen passant la nerveuse Flamerapide et agile, possède un design distinctif et plutôt attrayant. A ce sujet nous pouvons noter la sagesse d'Irem autour du personnage de Flame, étonnament peu sexualisé. Les ennemis, quant à eux, sont variés tout en étant largement inspirés des méchants dans Hokuto no Ken, avec un côté cyberpunk à la Akira très prononcé.Composé de cinq niveaux, Undercover Cops offre des combats classiques du genre, utilisant des objets environnementaux et des combos simples pour progresser.Dans "Undercover Cops," le gameplay se concentre sur des combats beat 'em up classiques. Chacun des trois personnages possède un style de combat uniques. Claude est assez équilibré, Flame est un peu rapide mais peu puissante, quant à Bubba il est HORRIBLEMENT LENT mais hyper puissant.Nos flics du futur parcourent des niveaux urbains, affrontant des vagues d'ennemis à coups de poing, de pied et d'armes ramassées sur le terrain. Parmi ces armes, on trouve des barres de fer, des poutres en béton, des rochers, des explosifs, et même des voitures. Ces armes ajoutent une dimension stratégique au gameplay, permettant aux joueurs d'infliger plus de dégâts aux adversaires. J'estime que c'est vraiment l'élément fun du jeu, car les armes sont très présentes, et plaisantes et originales à manipuler. Le jeu propose également des attaques spéciales et des combos qui vous aideront à vaincre des boss à la fin de chaque niveau. Malgré cette richesse apparente le gameplay manque de la profondeur et manque un peu de génie, chose primordiale pour laisser son empreinte dans ce genre qu'est le beat them up.Et ce sentiment est accentué par les héros du jeu, qui n'ont pas réussi à devenir aussi emblématiques que ceux d'autres jeux de la même époque. Déjà pourquoi "Claude" ? Pas que ça soit un sale prénom, mais juste ça ne colle pas ! C'est comme si Kenshiro dans Hokuto no Ken s'appeler en version original "Bernard".La bande sonore d'Undercover Cops, composée par Hiroshi Kimura, accompagne bien l'action sans toutefois marquer les esprits. Les thèmes musicaux sont entraînants mais manquent de la puissance et de la mémorabilité des bandes sonores de certains de ses rivaux. Tout de même notons l'excellente composition du premier niveau qui mérite louanges.Les graphismes sont très beaux pour l'époque, avec des sprites détaillés et des environnements variés. Les effets d'explosions rappellent toute la maitrise du pixel-art par Irem tellement ça flatte la rétine. Cependant, ils n'atteignent pas le niveau de qualité et de détail que l'on peut voir dans des titres comme Final Fight ou Robo Army par exemple. Les animations sont fluides, mais le design global du jeu manque d'un certain éclat.Le gameplay est simple à prendre en main, mais il manque de la profondeur qui caractérise les meilleurs jeux du genre. Les combos et les techniques spéciales sont limités, ce qui peut rendre l'expérience de jeu répétitive sur le long terme. Malgré tout, le jeu reste divertissant et offre une expérience plaisante pour les fans du genre. Attention ! Le jeu est un véritable "bouffe-pièces",Undercover Cops a été porté sur Super Famicom, mais cette version n'est pas aussi brillante que son homologue en arcade. Nous parlerons de cette version un de ces jours. Contrairement à d'autres titres de beat'em up, les personnages d'Undercover Cops n'ont pas vraiment trouvé leur place dans d'autres jeux ou séries, d'ailleurs le titre ne connut pas de suite (à part un spin-off sur GameBoy). Tout cela conjugué a rendu ce jeu assez obscur.