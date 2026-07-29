une sorte d’édition physique

Naoki Hamaguchi dit qu’il serait dommage de perdre la culture autour des médias physiques et veut que cela perdure. Il dit qu’ils travaillent sur des arrangements pourde FF7 Revelation."Nous avons encore des discussions internes sur ce que sera exactement la gamme de produits SKU pour Revelation, donc je ne peux rien dire de particulièrement définitif à ce stade. Mais je travaille à mettre en place les arrangements pour que nous puissions avoir une sorte d’édition physique.En tant que développeur et en tant que fan, je ressens que la tendance générale est que les choses se déplacent des médias physiques vers les jeux téléchargeables.Personnellement, ici lors d’événements comme Fan Fest ou lors d’événements communautaires pour des jeux sur lesquels j’ai travaillé, je trouve vraiment génial que les gens apportent des objets, demandent des autographes – je trouve ça adorable. Je pense que c’est une culture merveilleuse et qu’il serait dommage de la perdre. Je veux que cela perdure."