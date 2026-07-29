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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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guiguif
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FFVII Revelation : Une vraie version physique ? Pas certain


Naoki Hamaguchi dit qu’il serait dommage de perdre la culture autour des médias physiques et veut que cela perdure. Il dit qu’ils travaillent sur des arrangements pour une sorte d’édition physique de FF7 Revelation.

"Nous avons encore des discussions internes sur ce que sera exactement la gamme de produits SKU pour Revelation, donc je ne peux rien dire de particulièrement définitif à ce stade. Mais je travaille à mettre en place les arrangements pour que nous puissions avoir une sorte d’édition physique.

En tant que développeur et en tant que fan, je ressens que la tendance générale est que les choses se déplacent des médias physiques vers les jeux téléchargeables.

Personnellement, ici lors d’événements comme Fan Fest ou lors d’événements communautaires pour des jeux sur lesquels j’ai travaillé, je trouve vraiment génial que les gens apportent des objets, demandent des autographes – je trouve ça adorable. Je pense que c’est une culture merveilleuse et qu’il serait dommage de la perdre. Je veux que cela perdure."
https://x.com/Genki_JPN/status/2082490459927249294
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    posted the 07/29/2026 at 05:37 PM by guiguif
    comments (11)
    guiguif posted the 07/29/2026 at 05:38 PM
    Traduction : Le jeu sera trop gros et ne tiendra jamais sur deux disques et Rebirth n'a pas assez marché pour qu'on perde du pognon.
    masharu posted the 07/29/2026 at 05:42 PM
    J'espère vraiment le multi-disques.
    jenicris posted the 07/29/2026 at 05:44 PM
    Bon après il dit qu'ils travaillent justement pour avoir une version physique. Donc c'est plus probable qu'il y en ait une que l'inverse
    masharu posted the 07/29/2026 at 05:51 PM
    jenicris C'est Square Enix qui décide, pas un réalisateur. Et Square Enix a son lot de casserole. Je m'attends venant d'eux à du game key disc.

    Elle est peut être là la vérité : Ubisoft dès 2024, puis Nintendo puis Microsoft et d'autres en 2025, sortent tous le format "jeux sous clé" pour distiller l'idée que le consommateur ne possède plus les données des jeux sur console.
    jenicris posted the 07/29/2026 at 05:55 PM
    masharu je sais mais y a rien de définitif encore une fois. Faut pas s'enflammer pour tout et n'importe quoi
    byakuyatybw posted the 07/29/2026 at 06:05 PM
    Par respect des fans/ acheteurs PS4 de la 1ere heure, fans qui ont racheté le jeu sur ps5 et game key card pour certains , c est impensable de ne pas avoir un disque pour finir la re trilogie ou GKC pour ceux qui n ont que la switch 2...Sinon c est un bon gros doigt aux acheteurs..
    Comment afficher le visage d un studio honnête si le dernier pan de ton histoire ne partage pas le même support que les 2 1ers tiers...
    Ils se sont manges des revers avec certains jeux consoles et jeux mobiles, espérons qu ils retiennent la leçon...
    A choisir même si j ai Remake et Rebirthsur switch 2 et ps5, j optera pour la switch 2 si pas de disque ps5 , histoire de ne pas soutenir sony
    aeris201 posted the 07/29/2026 at 06:06 PM
    donc je ne peux rien dire de particulièrement définitif à ce stade.


    Quand c'est flou c'est qu'il y a un loup
    nigel posted the 07/29/2026 at 06:13 PM
    Je sais pas ce qu'ils foutent avec leur data, je comprends vraiment pas pourquoi le jeu est aussi gros. Pour info Cyberpunk c'est 60Gb (90 avec l'extension Phantom Liberty), contre 145 pour FFVII Rebirth...

    Je me demande ce que fout leur director tech, normalement ça fait partie de sa responsabilité de check le data usage des assets et vérifier que ça n'explose pas pour un rien.
    byakuyatybw posted the 07/29/2026 at 06:13 PM
    aeris201 Clairement et vu que Square Enix évoque des DLC, bah ça sera du demat , qui c est qui se frotte les mains d avance , c est Sony of course, ils vont gentiment mettre sur la boîte physique avec le disque, abo ps+ obligatoire pour lancer le jeu et la boum quenelle pour les gens non abonnes Tu veux la dernière partie du jeu c est 70- 80 boules + minimum 50/ 60 boules si tu veux connaître le dénouement d une trilogie initiée sur ps4, honnête hein?
    guiguif posted the 07/29/2026 at 06:14 PM
    byakuyatybw yaura sans doute un disque, mais un " Game key disc" avec les 3/4 du jeu a telecharger.
    jenicris posted the 07/29/2026 at 06:14 PM
    byakuyatybw PS+ ? C'est quoi le rapport ?
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