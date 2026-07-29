Naoki Hamaguchi dit qu’il serait dommage de perdre la culture autour des médias physiques et veut que cela perdure. Il dit qu’ils travaillent sur des arrangements pour une sorte d’édition physique
de FF7 Revelation.
"Nous avons encore des discussions internes sur ce que sera exactement la gamme de produits SKU pour Revelation, donc je ne peux rien dire de particulièrement définitif à ce stade. Mais je travaille à mettre en place les arrangements pour que nous puissions avoir une sorte d’édition physique.
En tant que développeur et en tant que fan, je ressens que la tendance générale est que les choses se déplacent des médias physiques vers les jeux téléchargeables.
Personnellement, ici lors d’événements comme Fan Fest ou lors d’événements communautaires pour des jeux sur lesquels j’ai travaillé, je trouve vraiment génial que les gens apportent des objets, demandent des autographes – je trouve ça adorable. Je pense que c’est une culture merveilleuse et qu’il serait dommage de la perdre. Je veux que cela perdure."
Elle est peut être là la vérité : Ubisoft dès 2024, puis Nintendo puis Microsoft et d'autres en 2025, sortent tous le format "jeux sous clé" pour distiller l'idée que le consommateur ne possède plus les données des jeux sur console.
Comment afficher le visage d un studio honnête si le dernier pan de ton histoire ne partage pas le même support que les 2 1ers tiers...
Ils se sont manges des revers avec certains jeux consoles et jeux mobiles, espérons qu ils retiennent la leçon...
A choisir même si j ai Remake et Rebirthsur switch 2 et ps5, j optera pour la switch 2 si pas de disque ps5 , histoire de ne pas soutenir sony
Quand c'est flou c'est qu'il y a un loup
Je me demande ce que fout leur director tech, normalement ça fait partie de sa responsabilité de check le data usage des assets et vérifier que ça n'explose pas pour un rien.