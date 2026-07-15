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Un joueur Xbox poursuit Microsoft... et obtient la restitution de tous ses achats


Un tribunal brésilien a donné raison à un joueur Xbox qui avait perdu l'accès à l'intégralité de son compte Microsoft après un piratage. La justice a ordonné à Microsoft de rétablir son compte ainsi que tous les jeux numériques qui y étaient associés, tout en lui versant 2.000 reais (environ 400 dollars) de dommages et intérêts.

L'affaire a été révélée par un utilisateur Reddit répondant au pseudonyme Ordo_Liberal, qui explique que son compte, pourtant protégé par une authentification à deux facteurs, a été compromis. Après avoir détecté une activité jugée suspecte, Microsoft a suspendu définitivement le compte en estimant que les informations de sécurité avaient été modifiées de manière non autorisée.

Le joueur affirme avoir tenté toutes les procédures de récupération proposées par Microsoft, sans succès. Plus surprenant encore, les échanges avec le support indiquent que la société lui aurait conseillé... de racheter les jeux qu'il avait déjà acquis, plutôt que de restaurer sa bibliothèque numérique.

Le tribunal des petites créances a finalement estimé que Microsoft devait rétablir l'accès au compte dans un délai de 15 jours, sous peine de sanctions financières supplémentaires. En plus des dommages et intérêts, une pénalité de 10% pourrait être appliquée si l'entreprise ne respecte pas la décision dans les délais impartis.

Au-delà du cas individuel, cette affaire relance le débat sur la propriété des jeux dématérialisés. Un compte Microsoft ne se limite pas aux achats Xbox : il peut également contenir des licences Windows, des applications du Microsoft Store, un abonnement Microsoft 365 ou encore des données stockées sur OneDrive. Une suspension définitive peut donc entraîner la perte de nombreux contenus numériques.

Il convient toutefois de relativiser la portée de cette décision. Il s'agit d'un jugement rendu en première instance dans le cadre d'une procédure simplifiée au Brésil, et il ne constitue pas un précédent juridique applicable ailleurs. Les approches varient d'ailleurs selon les pays : certaines juridictions reconnaissent davantage de droits aux utilisateurs sur leurs biens numériques, tandis que d'autres continuent de considérer les jeux dématérialisés comme de simples licences d'utilisation pouvant être révoquées.

Cette décision intervient à un moment où l'industrie accélère sa transition vers le tout numérique.
Tom's Hardware - https://www.tomshardware.com/video-games/xbox/brazilian-court-orders-microsoft-to-restore-a-gamers-account-and-digital-library-after-it-told-him-to-rebuy-his-games
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    posted the 07/15/2026 at 05:34 PM by altendorf
    comments (13)
    jeanouillz posted the 07/15/2026 at 05:36 PM
    Vivement le full démat chez Sony, ça fait rêver
    saram posted the 07/15/2026 at 05:44 PM
    En France, il aurait eu plus que ses yeux pour pleurer.
    ratchet posted the 07/15/2026 at 05:46 PM
    jeanouillz pas besoin de préciser Sony ça sera tout le monde en 2028 faut être aveugle pour pas le voir.
    churos45 posted the 07/15/2026 at 05:48 PM
    Pourquoi ils ont pas voulu lui restituer son compte ? Les services en ligne se croient vraiment au-dessus de tout
    xylander posted the 07/15/2026 at 05:52 PM
    Sony nous baise à la Xbox et les pro-s en redemandent
    keiku posted the 07/15/2026 at 05:54 PM
    churos45 Pourquoi ils ont pas voulu lui restituer son compte ? Les services en ligne se croient vraiment au-dessus de tout

    bah comme dit dans l'article ils voulaient lui faire repayer ses jeux..., au brésil les droits des consomateurs sont meilleurs qu'en europe c'est surtout ca que je retiens
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 06:05 PM
    Ils lui ont juste remboursé les jeux ? Je suis pas à jour dans l'affaire mais je sais qu'il a perdu beaucoup plus que ça (des photos de la naissance de son fils etc).
    magneto860 posted the 07/15/2026 at 06:07 PM
    Sur Steam récupérer son compte semble facile.
    Chez Microsoft parfois il faut se battre mais au moins c'est possible.
    Chez Sony on peut tous aller se faire voir.
    marchand2sable posted the 07/15/2026 at 06:07 PM
    L'enfer du full déma...
    magneto860 posted the 07/15/2026 at 06:08 PM
    Déjà qu'on perd des jeux tous les ans, avec les multiples ménages effectués sur le PSN (plus de 2000 jeux et 500 films supprimés depuis le début de l'année), faudrait pas en plus demander à Sony de pouvoir récupérer son compte !
    kikoo31 posted the 07/15/2026 at 06:10 PM

    vive le demat
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 06:17 PM
    magneto860 C'est un délire la récupération d'un compte Steam, presque ils t'envoient le FBI, font un raid chez le pirate etc, tu dois avoir 100% de chance de le récupérer
    cail2 posted the 07/15/2026 at 06:24 PM
    En plus des dommages et intérêts, une pénalité de 10% pourrait être appliquée si l'entreprise ne respecte pas la décision dans les délais impartis.

    Soit 10% de 400$ donc 40$ de pénalité. Pas sûr que ce soit le genre de menace qui va motiver M$ à respecter les délais !
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