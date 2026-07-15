Un tribunal brésilien a donné raison à un joueur Xbox qui avait perdu l'accès à l'intégralité de son compte Microsoft après un piratage. La justice a ordonné à Microsoft de rétablir son compte ainsi que tous les jeux numériques qui y étaient associés, tout en lui versant 2.000 reais (environ 400 dollars) de dommages et intérêts.L'affaire a été révélée par un utilisateur Reddit répondant au pseudonyme Ordo_Liberal, qui explique que son compte, pourtant protégé par une authentification à deux facteurs, a été compromis. Après avoir détecté une activité jugée suspecte, Microsoft a suspendu définitivement le compte en estimant que les informations de sécurité avaient été modifiées de manière non autorisée.Le joueur affirme avoir tenté toutes les procédures de récupération proposées par Microsoft, sans succès. Plus surprenant encore, les échanges avec le support indiquent que la société lui aurait conseillé... de racheter les jeux qu'il avait déjà acquis, plutôt que de restaurer sa bibliothèque numérique.Le tribunal des petites créances a finalement estimé que Microsoft devait rétablir l'accès au compte dans un délai de 15 jours, sous peine de sanctions financières supplémentaires. En plus des dommages et intérêts, une pénalité de 10% pourrait être appliquée si l'entreprise ne respecte pas la décision dans les délais impartis.Au-delà du cas individuel, cette affaire relance le débat sur la propriété des jeux dématérialisés. Un compte Microsoft ne se limite pas aux achats Xbox : il peut également contenir des licences Windows, des applications du Microsoft Store, un abonnement Microsoft 365 ou encore des données stockées sur OneDrive. Une suspension définitive peut donc entraîner la perte de nombreux contenus numériques.Il convient toutefois de relativiser la portée de cette décision. Il s'agit d'un jugement rendu en première instance dans le cadre d'une procédure simplifiée au Brésil, et il ne constitue pas un précédent juridique applicable ailleurs. Les approches varient d'ailleurs selon les pays : certaines juridictions reconnaissent davantage de droits aux utilisateurs sur leurs biens numériques, tandis que d'autres continuent de considérer les jeux dématérialisés comme de simples licences d'utilisation pouvant être révoquées.Cette décision intervient à un moment où l'industrie accélère sa transition vers le tout numérique.