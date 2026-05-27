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[Officiel] The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past, ce nouveau DLC sortira l'année prochaine
Le nouveau DLC de The Witcher 3 est officiel :



Le médaillon vibre… cela ne peut signifier qu’une seule chose ! Il est temps d’annoncer The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past ! Cette toute nouvelle extension de The Witcher 3: Wild Hunt vous emmènera une nouvelle fois sur les traces de Geralt de Riv. Développée en collaboration avec @Fools_Theory, elle sortira sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2027. Restez à l'écoute pour plus d'informations à la fin de l'été.

Avec l'arrivée de ce nouveau contenu dans le jeu, nous devons également mettre à jour notre configuration système recommandée afin de garantir des performances fluides et une compatibilité optimale à l'avenir. Ces exigences entreront en vigueur dès la prochaine mise à jour.


https://x.com/i/status/2059560464082743560
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    junaldinho
    posted the 05/27/2026 at 09:09 AM by jenicris
    comments (16)
    aozora78 posted the 05/27/2026 at 09:21 AM
    12 ans plus tard l'extension d'un jeu solo, c'est fou.
    51love posted the 05/27/2026 at 09:28 AM
    Bouarf l'année prochaine ça change tous mes plans
    Bon bah je me refais le BGE en 2027 alors

    Curieux de voir si ça sera que du contenu, ou s'ils vont une nouvelle fois profiter de l'occasion pour faire des changements dans le moteur de jeu, qui pourraient bénéficier a l'expérience globale, en dehors du DLC donc..

    Hâte d'en savoir plus, et hâte de faire de nouvelles aventures avec Geralt, ce charisme
    sosky posted the 05/27/2026 at 09:29 AM
    Double étonnement, je m'attendais à une sortie cette année du coup
    altendorf posted the 05/27/2026 at 09:29 AM
    Très surpris mais content !
    sino posted the 05/27/2026 at 09:32 AM
    2027 noooooon.
    grospich posted the 05/27/2026 at 09:33 AM
    C'est tout ? Pas d'annonce vidéo, rien ?

    Juste un tweet : "bon on fait une nouvelle extension pour The Witcher 3" c'est pas ouf comme reveal.
    perse9 posted the 05/27/2026 at 09:41 AM
    bof...avec le meme gameplay qu'il y a 10 ans?
    e3ologue posted the 05/27/2026 at 09:41 AM
    Pour les fans qui poncent encore le jeu, ça doit être dingue !
    torotoro59 posted the 05/27/2026 at 09:51 AM
    e3ologue tout a fait.
    ghouledheleter posted the 05/27/2026 at 10:05 AM
    aozora78 je me suis dit la meme chose
    yurius posted the 05/27/2026 at 10:07 AM
    C'est en standalone ?
    vyse posted the 05/27/2026 at 10:07 AM
    perse9 oui c'est le concept de DLC ; le gameplay était pas incroyable je te l'accorde mais bon..
    neetsen posted the 05/27/2026 at 10:11 AM
    j'ai essayé et essayé et essayé encore mais non j'arrive pas a accrocher à The Witcher 3

    Après je reconnais que le jeu est bien et surtout l'écriture
    mais j'as pas aimé le gameplay et l'aspect trop bavard
    gamerdome posted the 05/27/2026 at 10:43 AM
    neetsen idem, je me suis forcé pendant 12h avant de le stopper, le gameplay est imbuvable. Quand il est sorti en 2015 il avait déjà 15 ans de retard à ce niveau, alors aujourd'hui...
    brook1 posted the 05/27/2026 at 10:59 AM
    On aura sûrement droit à un patch pour la PS5 Pro avec la sortie de l'extension et les mods sur console.
    zanpa posted the 05/27/2026 at 11:36 AM
    Avec ce vieux moteur poussiéreux flemme de relancer
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