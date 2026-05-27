Le nouveau DLC de The Witcher 3 est officiel :
Le médaillon vibre… cela ne peut signifier qu’une seule chose ! Il est temps d’annoncer The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past ! Cette toute nouvelle extension de The Witcher 3: Wild Hunt vous emmènera une nouvelle fois sur les traces de Geralt de Riv. Développée en collaboration avec @Fools_Theory, elle sortira sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2027. Restez à l'écoute pour plus d'informations à la fin de l'été.
https://x.com/i/status/2059560464082743560
Avec l'arrivée de ce nouveau contenu dans le jeu, nous devons également mettre à jour notre configuration système recommandée afin de garantir des performances fluides et une compatibilité optimale à l'avenir. Ces exigences entreront en vigueur dès la prochaine mise à jour.
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posted the 05/27/2026 at 09:09 AM by jenicris
Bon bah je me refais le BGE en 2027 alors
Curieux de voir si ça sera que du contenu, ou s'ils vont une nouvelle fois profiter de l'occasion pour faire des changements dans le moteur de jeu, qui pourraient bénéficier a l'expérience globale, en dehors du DLC donc..
Hâte d'en savoir plus, et hâte de faire de nouvelles aventures avec Geralt, ce charisme
Juste un tweet : "bon on fait une nouvelle extension pour The Witcher 3" c'est pas ouf comme reveal.
Après je reconnais que le jeu est bien et surtout l'écriture
mais j'as pas aimé le gameplay et l'aspect trop bavard