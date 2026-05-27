Le médaillon vibre… cela ne peut signifier qu’une seule chose ! Il est temps d’annoncer The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past ! Cette toute nouvelle extension de The Witcher 3: Wild Hunt vous emmènera une nouvelle fois sur les traces de Geralt de Riv. Développée en collaboration avec @Fools_Theory, elle sortira sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2027. Restez à l'écoute pour plus d'informations à la fin de l'été.



Avec l'arrivée de ce nouveau contenu dans le jeu, nous devons également mettre à jour notre configuration système recommandée afin de garantir des performances fluides et une compatibilité optimale à l'avenir. Ces exigences entreront en vigueur dès la prochaine mise à jour.

Le nouveau DLC de The Witcher 3 est officiel :