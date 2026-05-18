profile
Virtuos Games
0
Likers
name : Virtuos Games
profile
nicolasgourry
136
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6195
visites since opening : 10986926
nicolasgourry > blog
all
Virtuos parle de deux envies de portage pour NS2.


Virtuos, le studio spécialisé dans le domaine, a d'ores et déjà montré son intérêt pour un tel projet. Ainsi, Andy Fong, directeur technique du studio Virtuos, a profité d'un entretien accordé à Pocket Tactics pour exprimer son ambition d'adapter Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch (c'est dans le texte : on imagine néanmoins qu'il parle de la Switch 2). "Notre équipe serait intéressée pour adapter ces jeux pour la Switch", a-t-il déclaré avant de poursuivre ainsi : "nous en sommes personnellement de grands fans et nous pensons que ces jeux peuvent briller à nouveau sur Switch, pour le plus grand plaisir de davantage de joueurs".


Gamekult
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/18/2026 at 12:00 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    shanks posted the 05/18/2026 at 12:05 PM
    GTAV tourne sur Switch 2 sans aucun problème mais c'est bien trop tard.
    L'essentiel de ceux qui l'achètent encore aujourd'hui, c'est pour le online, et le online va crever à petits feux dès l'arrivée de l'équivalent sur GTA6.
    hypermario posted the 05/18/2026 at 12:07 PM
    shanks Si GTA 6 est trop gourmand, pas sure.
    shanks posted the 05/18/2026 at 12:09 PM
    hypermario
    Il survivra évidemment quelque temps rien que sur PC où y aura pas le choix
    Mais après ça, il va crever.
    Des gens se upperont en carte graphique pour ce jeu, c'est certain.
    hypermario posted the 05/18/2026 at 12:13 PM
    shanks Meme dans la situation actuel des composants ? je conserve mon doute.
    5120x2880 posted the 05/18/2026 at 12:22 PM
    hypermario Il y a quoi d'incroyable au niveau des cartes graphiques ? Même pendant la grosse pénurie de 2020 ça upgradait à fond (moi le premier, mais je suis débrouillard )
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo