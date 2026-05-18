Gamekult
Virtuos, le studio spécialisé dans le domaine, a d'ores et déjà montré son intérêt pour un tel projet. Ainsi, Andy Fong, directeur technique du studio Virtuos, a profité d'un entretien accordé à Pocket Tactics pour exprimer son ambition d'adapter Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch (c'est dans le texte : on imagine néanmoins qu'il parle de la Switch 2). "Notre équipe serait intéressée pour adapter ces jeux pour la Switch", a-t-il déclaré avant de poursuivre ainsi : "nous en sommes personnellement de grands fans et nous pensons que ces jeux peuvent briller à nouveau sur Switch, pour le plus grand plaisir de davantage de joueurs
".
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posted the 05/18/2026 at 12:00 PM by nicolasgourry
L'essentiel de ceux qui l'achètent encore aujourd'hui, c'est pour le online, et le online va crever à petits feux dès l'arrivée de l'équivalent sur GTA6.
Il survivra évidemment quelque temps rien que sur PC où y aura pas le choix
Mais après ça, il va crever.
Des gens se upperont en carte graphique pour ce jeu, c'est certain.