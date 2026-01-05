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Zach Cregger (réalisateur) parle du teaser de "Resident Evil"

(8'17'' L'herbe verte)

Il explique :
-L'action se déroule durant la "nuit du chaos" à Raccoon City, parallèlement aux événements de Resident Evil 2. il précise que pendant que Leon S. Kennedy est au commissariat, son film suit un autre personnage à l'autre bout de la ville.
-Contrairement aux protagonistes habituels (militaires ou agents d'élite), le personnage principal, Brian (joué par Austin Abrams), est un homme ordinaire sans aucune formation au combat. Il doit apprendre à manipuler les armes sur le tas, ce qui renforce le sentiment de vulnérabilité.
-ll utilise beaucoup la Steadicam pour imiter la vue à la troisième personne des jeux récents.
-Il respecte la montée en puissance typique des jeux : on commence avec un simple pistolet, puis on passe au fusil à pompe, pour finir avec un MP5
-L'une des créatures, un homme immense et glabre aperçu dans les égouts, est inspirée du personnage du juge Holden dans le roman de Cormac McCarthy.
-Il affirme que le film n'est pas un "film de zombies" classique. Il préfère explorer les mutations plus étranges du virus T, limitant les scènes de zombies purs à seulement deux ou trois moments.
-Les fans pourront repérer des objets cultes, comme l'herbe verte dans son seau en cuivre identique à celui de Resident Evil 4
https://www.youtube.com/watch?v=D_FMSyTWmA8
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    posted the 05/01/2026 at 07:45 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    adamjensen posted the 05/01/2026 at 07:51 PM
    limitant les scènes de zombies purs à seulement deux ou trois moments

    Putain, je le sens de moins en moins ce film.
    Je vais attendre un deuxième trailer pour voir, je serai peut-être surpris...
    kinectical posted the 05/01/2026 at 07:54 PM
    Ce sera probablement un bon/interessant film horreur mais pas un bon RE
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