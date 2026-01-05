(8'17'' L'herbe verte)Il explique :-L'action se déroule durant la "nuit du chaos" à Raccoon City, parallèlement aux événements de Resident Evil 2. il précise que pendant que Leon S. Kennedy est au commissariat, son film suit un autre personnage à l'autre bout de la ville.-Contrairement aux protagonistes habituels (militaires ou agents d'élite), le personnage principal, Brian (joué par Austin Abrams), est un homme ordinaire sans aucune formation au combat. Il doit apprendre à manipuler les armes sur le tas, ce qui renforce le sentiment de vulnérabilité.-ll utilise beaucoup la Steadicam pour imiter la vue à la troisième personne des jeux récents.-Il respecte la montée en puissance typique des jeux : on commence avec un simple pistolet, puis on passe au fusil à pompe, pour finir avec un MP5-L'une des créatures, un homme immense et glabre aperçu dans les égouts, est inspirée du personnage du juge Holden dans le roman de Cormac McCarthy.-Il affirme que le film n'est pas un "film de zombies" classique. Il préfère explorer les mutations plus étranges du virus T, limitant les scènes de zombies purs à seulement deux ou trois moments.-Les fans pourront repérer des objets cultes, comme l'herbe verte dans son seau en cuivre identique à celui de Resident Evil 4