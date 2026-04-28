Le film vient de sortir au japon (24 jours après la France), il a généré plus de 10 millions de dollars de recettes, lors de son week-end de lancement, soit plus d’1,2 millions d’entrées.
Grâce à ce démarrage et aux entrées du reste du monde, Super Mario Galaxy, le film, a donc dépassé la barre des 800 millions de dollars au box-office ce week-end, avec un total mondial estimé à 831,5 millions
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À titre de comparaison, le premier film de la saga était lui aussi sorti dans les salles japonaises avec un décalage de 23 jours avec la France. Il avait atteint les 13 millions de dollars pour son week-end de lancement et avait même fait mieux sur sa seconde semaine de lancement, avec 18 millions de recette
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SwitchActu
A savoir : En France, il a atteint 4 Millions en deux semaines, nous serons très prochainement si il a atteint les 5 Millions.
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posted the 04/28/2026 at 09:25 AM by nicolasgourry
Genre a t on vraiment besoin d'avoir toutes les mises à jour du box office de Mario Galaxy? On a compris que le film était un carton (et d'ailleurs, tout le monde le savait avant sa sortie vu que le 1 avait fait 1.5Md)