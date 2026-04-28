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Super Mario Galaxy Le film / + de 800 Millions
Le film vient de sortir au japon (24 jours après la France), il a généré plus de 10 millions de dollars de recettes, lors de son week-end de lancement, soit plus d’1,2 millions d’entrées.

Grâce à ce démarrage et aux entrées du reste du monde, Super Mario Galaxy, le film, a donc dépassé la barre des 800 millions de dollars au box-office ce week-end, avec un total mondial estimé à 831,5 millions.

À titre de comparaison, le premier film de la saga était lui aussi sorti dans les salles japonaises avec un décalage de 23 jours avec la France. Il avait atteint les 13 millions de dollars pour son week-end de lancement et avait même fait mieux sur sa seconde semaine de lancement, avec 18 millions de recette.

SwitchActu

A savoir : En France, il a atteint 4 Millions en deux semaines, nous serons très prochainement si il a atteint les 5 Millions.
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    aeris251
    posted the 04/28/2026 at 09:25 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    rocan posted the 04/28/2026 at 09:39 AM
    Il devrait terminer sa course à 1 milliard tout pile ! Sacré exploit vu l'économie pourrie.
    evasnake posted the 04/28/2026 at 10:03 AM
    Je me demande parfois si on devrait pas renommer ce site filmkyo.

    Genre a t on vraiment besoin d'avoir toutes les mises à jour du box office de Mario Galaxy? On a compris que le film était un carton (et d'ailleurs, tout le monde le savait avant sa sortie vu que le 1 avait fait 1.5Md)
    syoshu posted the 04/28/2026 at 11:08 AM
    evasnake c'etait un peu le but quand le site s'est renommé en Gamekyo et plus "Jeux-France", tout en restant centré sur le JV il s'ouvrait aussi aux autres média de la culture geek... Puis bon, on est pas non plus inondé d'article sur les films
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