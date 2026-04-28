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Le film vient de sortir au japon (24 jours après la France), il a généré plus deGrâce à ce démarrage et aux entrées du reste du monde, Super Mario Galaxy, le film, a donc dépassé la barre des 800 millions de dollars au box-office ce week-end, avec un total mondial estimé àÀ titre de comparaison, le premier film de la saga était lui aussi sorti dans les salles japonaises avec un décalage de 23 jours avec la France.A savoir : En France, il a atteint 4 Millions en deux semaines, nous serons très prochainement si il a atteint les 5 Millions.