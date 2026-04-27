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Selon "whentostream", généralement très fiable sur ce genre d'infos, Super Mario Galaxy serait déjà proposé en VOD le 5 mai, soit 10 jours plus rapidement que le laps de temps entre le ciné et la VOD de Super Mario Bros.Assez surprenant si confirmé car ce genre de sortie coïncide naturellement avec une drastique chute au box office si le film y est encore, et déjà qu'il accuse un net retard sur le premier (actuellement 830 millions, soit +85 millions la semaine dernière), ça pourrait se compliquer pour le milliard, ou alors de justesse.