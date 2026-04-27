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Ciné : Super Mario Galaxy déjà daté en streaming VOD ?
Jeux Video


Selon "whentostream", généralement très fiable sur ce genre d'infos, Super Mario Galaxy serait déjà proposé en VOD le 5 mai, soit 10 jours plus rapidement que le laps de temps entre le ciné et la VOD de Super Mario Bros.

Assez surprenant si confirmé car ce genre de sortie coïncide naturellement avec une drastique chute au box office si le film y est encore, et déjà qu'il accuse un net retard sur le premier (actuellement 830 millions, soit +85 millions la semaine dernière), ça pourrait se compliquer pour le milliard, ou alors de justesse.
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    posted the 04/27/2026 at 12:52 PM by shanks
    comments (1)
    riddler posted the 04/27/2026 at 12:56 PM
    Les pauvres
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