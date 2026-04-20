Une mise à jour particulièrement massive a été repérée sur Steam
pour le jeu Dragon’s Dogma 2
.
La taille de cette mise à jour ? Plus de 70 Go
, soit l’équivalent, voire plus, que le jeu de base lui-même.
L’information a été aperçue sur SteamDB
avant d’être rapidement supprimée, ce qui a évidemment attisé encore un peu plus les spéculations.
Les fans pensent irrémédiablement à une ressortie du jeu, et plus précisément à une version Dark Arisen
, à l’instar du premier volet.
À savoir que très récemment, Capcom
avait déjà teasé des éléments étranges, comme l’image anniversaire du jeu qui évoquait une zone au nord ainsi qu’un mystérieux personnage jamais vu dans le jeu.
Pour rajouter un peu de sel à ces rumeurs, Capcom
avait fait une annonce officielle à ses investisseurs en début d’année, indiquant que d’autres jeux non annoncés étaient prévus pour cette année fiscale (avant la fin mars 2027 pour être précis).
Pour rappel, Dead Rising Deluxe Remastered
est sorti en 2024 sans crier gare. De quoi laisser la porte ouverte à toutes sortes de spéculations…
-RE9 + DLC
-Pragmata
-Onimusha 5
-Monster Hunter Stories 3
-Monster Hunter Wild la grosse extension
-DD2 Dark Arisen (du moins si c'est vrai)
Et j'ai tellement hate Onimusha putain
J’ai même oublié de mettre Street Fighter 6 Year 4.
malroth
Si c’est vrai j’y retournerai avec plaisir, j’ai adoré ce jeu.
Tout laisse à croire que le DLC ajouterait cette zone. Sinon pour le endgame il y avait bien la tour de la lune dans les fichiers du jeu donc pourquoi pas une présence dans le DLC.
J'espère VRAIMENT qu'ils vont augmenter le nombre de skill actif utilisable car 4 c'est vraiment ridicule...si on passe à 8 on pourra enfin s'amuser ou alors on peut passer à 6 c'est ok également et pour moi le minimum syndical.
A coté de ça j'aimerais aussi avoir de nouveaux passif comme le double saut, ou le sauter plus haut car actuellement quand tu joue voleur/assassin tu galère à grimper car t'a aucun passif pour aider...il y a bien un skill actif mais voilà ça réduit tes skill à 3 donc c'est vraiment chiant.
Puis pour finir de nouvelles vocations car ça manque pas mal je trouve. Pour les ennemis/boss je fais confiance à Capcom.
En rumeur pour l'année prochaine : DMC 6, Code Veronica Remake, Dead Rising Hollywood, et Megaman Overdrive (officiel lui).
coconutsu
Il y a deux dragons du coup dans le monde? Hype j'espère vraiment qu'on va pas devoir attendre encore 10 ans pour la suite...
Reste plus qu’à sortir un nouveau breath of fire pour enfin avoir le retour du AAA dans le JRPG (square? Jamais entendu parlé)
Sinon hype pour le retour de Dead Rising mais bordel le 4 était tellement mauvais...