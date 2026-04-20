profile
Dragon's Dogma II
10
Likers
name : Dragon's Dogma II
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 863
visites since opening : 2695379
marchand2sable > blog
[Rumeur] Dragon’s Dogma 2 : Le gros DLC en approche ?


Une mise à jour particulièrement massive a été repérée sur Steam pour le jeu Dragon’s Dogma 2.

La taille de cette mise à jour ? Plus de 70 Go, soit l’équivalent, voire plus, que le jeu de base lui-même.

L’information a été aperçue sur SteamDB avant d’être rapidement supprimée, ce qui a évidemment attisé encore un peu plus les spéculations.

Les fans pensent irrémédiablement à une ressortie du jeu, et plus précisément à une version Dark Arisen, à l’instar du premier volet.

À savoir que très récemment, Capcom avait déjà teasé des éléments étranges, comme l’image anniversaire du jeu qui évoquait une zone au nord ainsi qu’un mystérieux personnage jamais vu dans le jeu.

Pour rajouter un peu de sel à ces rumeurs, Capcom avait fait une annonce officielle à ses investisseurs en début d’année, indiquant que d’autres jeux non annoncés étaient prévus pour cette année fiscale (avant la fin mars 2027 pour être précis).

Pour rappel, Dead Rising Deluxe Remastered est sorti en 2024 sans crier gare. De quoi laisser la porte ouverte à toutes sortes de spéculations…


SteamDB
    tags : capcom dead rising dragon's dogma dragon's dogma 2 dragon's dogma 2 dlc dragon's dogma 2 dark arisen steamdb dragon's dogma 2 leak dlc dragon's dogma 2 dark arisen leak dragon's dogma 2 leaks dragon's dogma 2 leak steamdb
    3
    Likes
    Who likes this ?
    osiris67, burningcrimson, aozora78
    posted the 04/20/2026 at 12:13 PM by marchand2sable
    comments (19)
    marchand2sable posted the 04/20/2026 at 12:23 PM
    Mais si c'est vrai c'est quoi cette année de fou?

    -RE9 + DLC
    -Pragmata
    -Onimusha 5
    -Monster Hunter Stories 3
    -Monster Hunter Wild la grosse extension
    -DD2 Dark Arisen (du moins si c'est vrai)

    altendorf posted the 04/20/2026 at 12:33 PM
    marchand2sable La gestion de Capcom impressionne.
    malroth posted the 04/20/2026 at 12:34 PM
    Tres bonne nouvelle si c'est le cas.

    Et j'ai tellement hate Onimusha putain
    marchand2sable posted the 04/20/2026 at 12:38 PM
    altendorf

    J’ai même oublié de mettre Street Fighter 6 Year 4.

    malroth

    Si c’est vrai j’y retournerai avec plaisir, j’ai adoré ce jeu.
    jp67110 posted the 04/20/2026 at 12:42 PM
    je me demande si une version S2 sortira du bois.
    syoshu posted the 04/20/2026 at 12:46 PM
    Ils auront quoi pour 2027 ? Faut qu'ils en gardent en reserve, bon surement un RE Remake et un gros DLC pour un autre jeu, mais ensuite
    brook1 posted the 04/20/2026 at 12:51 PM
    syoshu Code Veronica Remake
    coconutsu posted the 04/20/2026 at 01:01 PM
    D'ailleurs dans les temps de chargement du jeu on nous parle d'un autre royaume qui aurait aussi son propre dragon, c'est un royaume voisin et enneigé mais avec lequel on a plus de liens et de nouvelles depuis longtemps.

    Tout laisse à croire que le DLC ajouterait cette zone. Sinon pour le endgame il y avait bien la tour de la lune dans les fichiers du jeu donc pourquoi pas une présence dans le DLC.

    J'espère VRAIMENT qu'ils vont augmenter le nombre de skill actif utilisable car 4 c'est vraiment ridicule...si on passe à 8 on pourra enfin s'amuser ou alors on peut passer à 6 c'est ok également et pour moi le minimum syndical.

    A coté de ça j'aimerais aussi avoir de nouveaux passif comme le double saut, ou le sauter plus haut car actuellement quand tu joue voleur/assassin tu galère à grimper car t'a aucun passif pour aider...il y a bien un skill actif mais voilà ça réduit tes skill à 3 donc c'est vraiment chiant.

    Puis pour finir de nouvelles vocations car ça manque pas mal je trouve. Pour les ennemis/boss je fais confiance à Capcom.
    marchand2sable posted the 04/20/2026 at 01:09 PM
    syoshu brook1

    En rumeur pour l'année prochaine : DMC 6, Code Veronica Remake, Dead Rising Hollywood, et Megaman Overdrive (officiel lui).

    coconutsu

    Il y a deux dragons du coup dans le monde? Hype j'espère vraiment qu'on va pas devoir attendre encore 10 ans pour la suite...
    osiris67 posted the 04/20/2026 at 01:13 PM
    Pas surpris par Capcom, leur boss avait dis y a une dizaine d’année qu’ils serait le devloppeur numero 1
    cidkageno posted the 04/20/2026 at 01:44 PM
    J'avais acheté le jeu au lancement et j'ai déchanté sur la partie technique. J'ai trouvé le jeu pas fluide du tout avec un gameplay lourd du coup j'ai vite laché.
    grospich posted the 04/20/2026 at 01:51 PM
    C'est peut-être comme les patchs d'équilibrage sur SF6 qui font que ça dl plus de 50go alors qu'il n'y a pas de nouveau contenu, mais comme le code est compressé dans un seul gros fichier, on est obligé de tout re dl.
    akinen posted the 04/20/2026 at 02:04 PM
    Capcom au sommet. Le pire c’est que chaque jeu est leader dans sa propre catégorie

    Reste plus qu’à sortir un nouveau breath of fire pour enfin avoir le retour du AAA dans le JRPG (square? Jamais entendu parlé)
    sandman posted the 04/20/2026 at 02:20 PM
    J'avais bien aimé faire DD2, mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc qui manquait par rapport au 1... A voir si cette extension rend le jeu un peu plus complet, mais ca reste un très bon action rpg qui ressemble un peu trop au 1 sans le contenu du 1...
    azerty posted the 04/20/2026 at 02:32 PM
    L'un des pires jeux auquel j'ai joué, rien capter à la hype...
    burningcrimson posted the 04/20/2026 at 03:02 PM
    C est un peu tard mais si ça peut varier le bestiaire, je dis oui
    rogeraf posted the 04/20/2026 at 03:15 PM
    Capcom est Capcom. Tout le monde ne peut pas etre Capcom mais peu essayer d'etre Cap !
    aozora78 posted the 04/20/2026 at 03:28 PM
    marchand2sable puis le suivi de street fighter 6 qui continue avec la sortie du film également
    coconutsu posted the 04/20/2026 at 03:32 PM
    marchand2sable Oui, après l'univers de DD2 n'est pas vraiment celui de DD1. ^^

    Sinon hype pour le retour de Dead Rising mais bordel le 4 était tellement mauvais...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo