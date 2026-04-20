Une mise à jour particulièrement massive a été repérée surpour le jeuLa taille de cette mise à jour ? Plus de, soit l’équivalent, voire plus, que le jeu de base lui-même.L’information a été aperçue suravant d’être rapidement supprimée, ce qui a évidemment attisé encore un peu plus les spéculations.Les fans pensent irrémédiablement à une ressortie du jeu, et plus précisément à une version, à l’instar du premier volet.À savoir que très récemment,avait déjà teasé des éléments étranges, comme l’image anniversaire du jeu qui évoquait une zone au nord ainsi qu’un mystérieux personnage jamais vu dans le jeu.Pour rajouter un peu de sel à ces rumeurs,avait fait une annonce officielle à ses investisseurs en début d’année, indiquant que d’autres jeux non annoncés étaient prévus pour cette année fiscale (avant la fin mars 2027 pour être précis).Pour rappel,est sorti en 2024 sans crier gare. De quoi laisser la porte ouverte à toutes sortes de spéculations…