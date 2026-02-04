Lors d'une réunion d'information avec les marchés financiers organisée par le développeur en début de semaine, le jeu est apparu dans une diapositive de présentation intitulée "Ce qui n'a pas fonctionné". The First Descendant figure sur cette page dans un tableau, mettant en avant les difficultés rencontrées en matière de fidélisation des joueurs.Le président-directeur général de la société, Junghun Lee, résume la situation ainsi : "Lancement prometteur, mais manque de longévité". Il ajoute que le jeu souffre des mêmes problèmes que Dungeon & Fighter Mobile, un autre titre du studio : "Les mécanismes de fidélisation n'étaient pas suffisamment efficaces pour retenir les joueurs sur le long terme. Ce sont des problèmes de conception qui ne se corrigent pas avec un simple patch ; ils nécessitent des changements structurels dans les mécanismes du jeu."Les données de SteamDB concernant le nombre de joueurs simultanés révèlent que sur PC The First Descendant a connu un démarrage fulgurant avec un pic de plus de 264 000 utilisateurs à sa sortie. Cependant, comme l'a souligné Lee, l'intérêt des joueurs a rapidement diminué. Trois mois après sa sortie, la version PC plafonnait à environ 25 000 joueurs simultanés. Aujourd'hui, en 2026, The First Descendant attire généralement entre 5 000 et 10 000 joueurs aux heures de pointe.Bien qu'il s'agisse des seules données publiques sur les joueurs dont nous disposons, les développeurs ont constaté que les consoles PS5 et Xbox Series X|S peuvent parfois conserver des bases d'utilisateurs plus importantes que les PC.