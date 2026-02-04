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The First Descendant
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name : The First Descendant
platform : PC
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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guiguif
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The First Descendant est un echec pour son éditeur
L'équipe de Nexon, à l'origine de The First Descendant, a qualifié son jeu-service audacieux d'échec moins de deux ans après sa sortie sur consoles et PC.

Lors d'une réunion d'information avec les marchés financiers organisée par le développeur en début de semaine, le jeu est apparu dans une diapositive de présentation intitulée "Ce qui n'a pas fonctionné". The First Descendant figure sur cette page dans un tableau, mettant en avant les difficultés rencontrées en matière de fidélisation des joueurs.

Le président-directeur général de la société, Junghun Lee, résume la situation ainsi : "Lancement prometteur, mais manque de longévité". Il ajoute que le jeu souffre des mêmes problèmes que Dungeon & Fighter Mobile, un autre titre du studio : "Les mécanismes de fidélisation n'étaient pas suffisamment efficaces pour retenir les joueurs sur le long terme. Ce sont des problèmes de conception qui ne se corrigent pas avec un simple patch ; ils nécessitent des changements structurels dans les mécanismes du jeu."

Les données de SteamDB concernant le nombre de joueurs simultanés révèlent que sur PC The First Descendant a connu un démarrage fulgurant avec un pic de plus de 264 000 utilisateurs à sa sortie. Cependant, comme l'a souligné Lee, l'intérêt des joueurs a rapidement diminué. Trois mois après sa sortie, la version PC plafonnait à environ 25 000 joueurs simultanés. Aujourd'hui, en 2026, The First Descendant attire généralement entre 5 000 et 10 000 joueurs aux heures de pointe.

Bien qu'il s'agisse des seules données publiques sur les joueurs dont nous disposons, les développeurs ont constaté que les consoles PS5 et Xbox Series X|S peuvent parfois conserver des bases d'utilisateurs plus importantes que les PC.

https://www.pushsquare.com/news/2026/04/did-not-work-the-first-descendant-considered-a-failure-by-its-developer
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    burningcrimson
    posted the 04/02/2026 at 04:16 PM by guiguif
    comments (10)
    skuldleif posted the 04/02/2026 at 04:33 PM
    ce jeu n'est qu'une plateforme destinée a vendre des skin de type femmes dénudées/tenues sexy
    altendorf posted the 04/02/2026 at 04:48 PM
    skuldleif J’avoue que la seule fois où je vois des trucs sur le jeu c’est les mecs qui utilisent l’outil de création de perso pour faire des nanas dénudées
    rogeraf posted the 04/02/2026 at 05:01 PM
    et oui les jeux services
    masharu posted the 04/02/2026 at 05:09 PM
    J'étais en train d'écrire l'article avec pour titre "Les héroïnes seules ne sauveront pas le soldat The First Descendant" . Bon je vais coller ici un peu ce que j'allais publier.

    Beaucoup de joueurs reprochent Nexon de ne se focaliser que sur le suivi au court-terme pour The First Descendant, au lieu d'ajouter des contenus consistants. Quand les développeurs ajoutent du contenu à faire comme de nouveau donjon par exemple, ça n'est jamais vraiment très long à faire, surtout pour les joueurs day-one qui ont tous maxer leur personnages. Le gameplay "looter shooter" qui consiste à refaire en boucler les donjons pour farmer les armes et les équipements, c'est le problème majeur du jeu et comme l'a dit Nexon faudrait revoir carrément ce game-design de TFD pour qu'il soit plus attractif.

    TFD a également eu 2 collaborations avec NieR: Automata et Bayonetta, qui n'auront certainement pas eu les effets d'appels attendus, se limitant à de simples costumes à acheter. Pas de 2B ni de Bayonetta présentes même tant que PNJ avec une histoire derrière à suivre. On est donc sur des services minimums à tous le étages avec ce projet.
    masharu posted the 04/02/2026 at 05:16 PM
    Nexon développe le jeu Vindictus: Defying Fate, un jeu d'action basé sur leur MMO Vindictus, qui sera bien bien bien plus qualitatif à son lancement que ne l'est TFD actuellement. Personnellement je compte bien lâcher TFD pour le nouveau Vindictus, étant plus joueur de jeu d'action aventure que shooter. Vindictus qui est avec Tides of Annihilation les 2 jeux que j'attend le plus pour ses héroïnes en fait.
    adelfhitlor posted the 04/02/2026 at 05:45 PM
    C'est généralement ce qui arrive aux jeux qui tentent de marcher sur les plates-bandes de Warframe.

    https://www.youtube.com/watch?v=QAEfVQQupC0
    mibugishiden posted the 04/02/2026 at 06:05 PM
    Les persos sont cools et stylés, par contre le gameplay et les missions c'est pas fou.
    akinen posted the 04/02/2026 at 06:28 PM
    Au temps où j’étais dans une boucle de gameplay infini sur ZZZ, je voyais les streams de First Descendant passer. C’était assez affligeant. Des skins ultra sexy à gogo et des persos féminins moulées ou dévêtue sans retenue aucune.

    J’vais pas dire que je m’y attendais car j’ai juste testé 30mn.

    Désolé pour tout ceux qui ont investis dedans.
    nemaydu69 posted the 04/03/2026 at 01:06 AM
    En même temps quand on voit l'aspect marketing raté... J'ai essayé 2 fois de m'y mettre, j'y ai à chaque fois désinstallé aussitôt...
    ouken posted the 04/03/2026 at 07:10 AM
    En même temp ces tjr la même chose que ce jeux il et naze
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