Après la déclaration officielle de Capcom, Hideki Kamiya
partage à son tour son opinion, pour le moins salée, sur les personnes ayant fait fuiter une grande partie de Resident Evil Requiem
sur les réseaux sociaux.
Le créateur japonais va très loin dans ses propos, allant jusqu’à souhaiter la mort de ces individus ou qu’un désastre les frappe afin qu’ils ne puissent plus jamais jouer à un jeu vidéo.
Sa publication sur son compte X
a dépassé les 800 000 vues et a provoqué un faux scandale sur la plateforme. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le développeur japonais s’emporte publiquement ou lâche quelques propos extrêmes. Il suffit de parcourir son profil pour tomber sur plusieurs messages « très directs ».
En effet, Kamiya
semble s’être donné pour mission de répondre à tous les trolls (et fans) qui l’interpellent, quitte à les bloquer si nécessaire. Une tâche longue et pénible, mais qu’il ne semble pas prêt à abandonner.
La colère est légitime mais il passe pour un con avec de tels propos.
C’est ça le plus fou il n’y a aucune amélioration en 10 ans, j’ai même l’impression que c’est pire. Il y a dû bloquer les 40 % des utilisateurs de X depuis le temps
patrickleclairvoyant
Je pense 2028, le jeu est au tout début de son développement, et il y a déjà des rumeurs sur les trois prochains triple-A de 2027 de Capcom, RE CV, DMC 6 et Dead Rising.
Sur la forme son message est nul mais sur le fond il a raison.
Il faut garder la mesure des choses.
Ces enflures qui spoilent par pur plaisir sont des déchets/merdes donc je comprends sa colère mais malheureusement, ça va les exciter encore +
Qu’il ne s’inquiète pas, le karma se chargera d’eux un jour ou l’autre
Les réseaux sociaux c'est pour personne quand on se permet de dire des choses qui sont souvent proche de la diffamation, de l'insulte, de la désinformation, du harcèlement etc etc
Personne n'est blanc comme neige...
Même si son commentaire va trop loin, c'est juste l'arbre qui cache la foret de comportements gerbants qui sont bien pires sur tous les réseaux sociaux qu'un coup de sang d'un mec qui rappelle que les fuites sont illégales (et donc condamnables par la justice)...
Les menaces de morts, y’en a h24 sur les jeux en ligne et à part dire que c’est toxique, ça va pas plus loin.
Les leakers devraient etre dénoncés et bannis des plateformes, mais ça fait trop plaisir aux newser de relayer des infos en « exclusivité »
Je le prendrais que debut avril pour le punir.
Jamais de la vie, je souffre déjà d'attendre le 27...Et Kamiya ne participe pas à RE9, il fait uniquement Okami 2.
Après perso, j'ai pas mal de jeux a finir pour faire de la place avant de prendre resident evil requiem, avec le re7 et le re village.
Mais je prendrais fallout 4 avant je pense.
