- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 830
visites since opening : 2538667
marchand2sable > blog
Hideki Kamiya souhaite la mort des responsables des fuites de Resident Evil Requiem


Après la déclaration officielle de Capcom, Hideki Kamiya partage à son tour son opinion, pour le moins salée, sur les personnes ayant fait fuiter une grande partie de Resident Evil Requiem sur les réseaux sociaux.

Le créateur japonais va très loin dans ses propos, allant jusqu’à souhaiter la mort de ces individus ou qu’un désastre les frappe afin qu’ils ne puissent plus jamais jouer à un jeu vidéo.





Sa publication sur son compte X a dépassé les 800 000 vues et a provoqué un faux scandale sur la plateforme. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le développeur japonais s’emporte publiquement ou lâche quelques propos extrêmes. Il suffit de parcourir son profil pour tomber sur plusieurs messages « très directs ».

En effet, Kamiya semble s’être donné pour mission de répondre à tous les trolls (et fans) qui l’interpellent, quitte à les bloquer si nécessaire. Une tâche longue et pénible, mais qu’il ne semble pas prêt à abandonner.








https://x.com/HidekiKamiya_X
    tags : resident evil capcom hideki kamiya resident evil 9 biohazard 9 okami 2 re9 resident evil requiem resident evil requiem leaks resident evil requiem hideki kamiya resident evil requiem fuite kamiya resident evil requiem
    1
    Like
    Who likes this ?
    icebergbrulant
    posted the 02/23/2026 at 11:44 AM by marchand2sable
    comments (29)
    shanks posted the 02/23/2026 at 11:52 AM
    Comportement de gamin.
    La colère est légitime mais il passe pour un con avec de tels propos.
    marchand2sable posted the 02/23/2026 at 11:55 AM
    Les réseaux sociaux c’est clairement pas fait pour lui. Mon Dieu mais plus aigri tu meurs !
    onsentapedequijesuis posted the 02/23/2026 at 11:56 AM
    marchand2sable Ca fait plus de dix ans qu'il fait ça.
    patrickleclairvoyant posted the 02/23/2026 at 11:58 AM
    Sinon Okami 2 ?
    shambala93 posted the 02/23/2026 at 11:58 AM
    On dirait un gosse.
    marchand2sable posted the 02/23/2026 at 12:03 PM
    onsentapedequijesuis

    C’est ça le plus fou il n’y a aucune amélioration en 10 ans, j’ai même l’impression que c’est pire. Il y a dû bloquer les 40 % des utilisateurs de X depuis le temps

    patrickleclairvoyant

    Je pense 2028, le jeu est au tout début de son développement, et il y a déjà des rumeurs sur les trois prochains triple-A de 2027 de Capcom, RE CV, DMC 6 et Dead Rising.
    vyse posted the 02/23/2026 at 12:11 PM
    C'est pas on dirait ; c'est un gosse
    giru posted the 02/23/2026 at 12:13 PM
    Je pensais qu'il voulait parler des lickers

    Sur la forme son message est nul mais sur le fond il a raison.
    burningcrimson posted the 02/23/2026 at 12:21 PM
    J'allais mettre un like à l'article avant de lire les coms de Kamiya Il va encore se faire renvoyer avant de finir ses projets en cours... Par contre je me me demande si il joue pas un personnage sur Twitter...
    hyoga57 posted the 02/23/2026 at 12:28 PM
    shanks Souhaiter la mort est effectivement excessif. De mon côté, je pense qu’un petit séjour au mitard leur ferait du bien à tous ces leakers.
    wadewilson posted the 02/23/2026 at 12:34 PM
    Ce fou furieux
    yukilin posted the 02/23/2026 at 12:38 PM
    Comportement stupide de sa part.
    Il faut garder la mesure des choses.
    icebergbrulant posted the 02/23/2026 at 12:43 PM
    Comportement de gamin, certes mais j’adhère même s’il aurait dû faire preuve de + de finesse
    Ces enflures qui spoilent par pur plaisir sont des déchets/merdes donc je comprends sa colère mais malheureusement, ça va les exciter encore +

    Qu’il ne s’inquiète pas, le karma se chargera d’eux un jour ou l’autre
    altendorf posted the 02/23/2026 at 12:48 PM
    shanks Pas la première fois ni la dernière fois. C'est son personnage et il sait très bien que les gens n'attendent que ça sur les réseaux.
    akinen posted the 02/23/2026 at 12:54 PM
    C’est tous les leakers qui devraient disparaitre. Combien d’annonces ont été pourries à cause de ça
    sandman posted the 02/23/2026 at 12:56 PM
    Marrant de voir des critiques sur kamiya le gamin alors que 99% des commentaires sur gamekyo sont des débats puérils d'enfants de 5 ans qui se cachent derrière un pseudo pour dire des âneries qu'ils ne diraient jamais en face à face.

    Les réseaux sociaux c'est pour personne quand on se permet de dire des choses qui sont souvent proche de la diffamation, de l'insulte, de la désinformation, du harcèlement etc etc

    Personne n'est blanc comme neige...

    Même si son commentaire va trop loin, c'est juste l'arbre qui cache la foret de comportements gerbants qui sont bien pires sur tous les réseaux sociaux qu'un coup de sang d'un mec qui rappelle que les fuites sont illégales (et donc condamnables par la justice)...
    mazeofgalious posted the 02/23/2026 at 12:57 PM
    shanks shambala93 vyse Même un enfant ne souhaiterait pas la mort d'une personne si on casse son jouet. Tenir ce genre de propos, sachant qu'il sera lu par des dizaines de milliers de personne, dont des enfants, est grave.
    akinen posted the 02/23/2026 at 12:58 PM
    Combien ici parlent ainsi tous les jours en menaçant l’intégrité physique et mentale d’autrui.

    Les menaces de morts, y’en a h24 sur les jeux en ligne et à part dire que c’est toxique, ça va pas plus loin.

    Les leakers devraient etre dénoncés et bannis des plateformes, mais ça fait trop plaisir aux newser de relayer des infos en « exclusivité »
    kalas28 posted the 02/23/2026 at 01:06 PM
    sandman c'est ce que j'allais dire. quand on vois le niveau des com ici je ne vois pas en quoi les gamins du sites sont plus évolués
    ravyxxs posted the 02/23/2026 at 01:11 PM
    akinen pardon ? tu souhaites la mort ?
    shincloud posted the 02/23/2026 at 01:12 PM
    sandman Mais tellement
    ellegarden posted the 02/23/2026 at 01:15 PM
    Que tu répondes méchamment aux trolls pas de soucis mais je comprends pas la virulence de sa réponse concernant le gars qui lui demande gentiment un nouveau Viewtiful Joe...
    rogeraf posted the 02/23/2026 at 01:15 PM
    Rho, vous allez pas taper sur Kevin 12 ans qui a eu son jeu en avance chez Carrefour. Ca va, y a "3 péquins" dans le monde qui s'interessent au prochain Resident Evil
    mazeofgalious posted the 02/23/2026 at 01:21 PM
    akinen dans mes souvenirs, je n'ai jamais vu une personne sur internet souhaiter la mort de qqun (après, on ne fréquente sûrement pas les mêmes sites). De plus, Il y a une petite différence entre un pauvre type, qui ne mesure pas ce qu'il dit, planqué derrière un écran, et un créateur de jeu vidéo responsable d'une licences connue mondialement, adulte qui plus est. A son niveau, on a quand même certaines responsabilités... Dans ta logique, on pourrait voir un jour le président de la république lancer un "je souhaite le voir crever".
    kikoo31 posted the 02/23/2026 at 01:30 PM
    sandman Marrant de voir des critiques sur kamiya le gamin alors que 99% des commentaires sur gamekyo sont des débats puérils d'enfants de 5 ans qui se cachent derrière un pseudo pour dire des âneries qu'ils ne diraient jamais en face à face.
    cyr posted the 02/23/2026 at 01:34 PM
    marchand2sable marchand2sable marchand2sable marchand2sable marchand2sable marchand2sable marchand2sable je suis obligé de boycotter le jeux du coup.
    Je le prendrais que debut avril pour le punir.
    marchand2sable posted the 02/23/2026 at 01:41 PM
    cyr

    Jamais de la vie, je souffre déjà d'attendre le 27...Et Kamiya ne participe pas à RE9, il fait uniquement Okami 2.
    cyr posted the 02/23/2026 at 01:51 PM
    marchand2sable okami 2? Il sort d'où celui la?

    Après perso, j'ai pas mal de jeux a finir pour faire de la place avant de prendre resident evil requiem, avec le re7 et le re village.

    Mais je prendrais fallout 4 avant je pense.
    masharu posted the 02/23/2026 at 02:04 PM
    Sans blague .

    https://www.gamekyo.com/blog_article478165.html
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo