The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
32
Likers
name : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
IGN : top 10 des meilleurs jeux Zelda de tous les temps
Pour les 40 ans de la saga, IGN publie le Top 10 des meilleurs jeux Zelda de tous les temps(selon IGN).

Nul doute qu'il risque d'y avoir débat
Bon déjà, pour ma part, jamais j'aurais mis Tears of the Kingdom en premier

1. Tears of the Kingdom
2. Breath of the Wild
3. A Link to the Past
4. Ocarina of Time
5. Majora’s Mask
6. The Wind Waker
7. Link’s Awakening
8. A Link Between Worlds
9. The Legend of Zelda
10. Twilight Princess

https://www.ign.com/articles/the-10-best-legend-of-zelda-games
    posted the 02/17/2026 at 05:10 PM by ouroboros4
    comments (32)
    hyoga57 posted the 02/17/2026 at 05:16 PM
    Le premier, lol.
    eruroraito7 posted the 02/17/2026 at 05:17 PM
    TOTK
    eduardos posted the 02/17/2026 at 05:20 PM
    Moi ce qui me choque c’est TP en dernier
    ouroboros4 posted the 02/17/2026 at 05:20 PM
    hyoga57 j'avoue c'est n'importe quoi
    dokidokii posted the 02/17/2026 at 05:27 PM
    Correction :

    1. Ocarina of Time
    2. A Link to the Past
    3. Majora's Mask
    4. The Wind Waker
    5. Twilight Princess
    6. Link's Awakening
    7. Tears of the Kingdom
    8. Breath of the Wild
    9. A Link Between Worlds
    10. The Legend of Zelda
    shinz0 posted the 02/17/2026 at 05:27 PM
    eduardos TP dernier sur top 10 mais pas dernier de tous les jeux Zelda
    balf posted the 02/17/2026 at 05:33 PM
    Tears of the Kingdom devant Breath of the Wild
    yanssou posted the 02/17/2026 at 05:34 PM
    ravyxxs posted the 02/17/2026 at 05:44 PM
    Mais prenez jamais ces ricains pour référence, c'est des fous.
    dokidokii posted the 02/17/2026 at 05:49 PM
    balf Logique quand on le juge en tant que jeu unique et pas en tant que suite à BotW. Si les deux sorties étaient inversées, les gens diraient la même chose de BotW.
    junaldinho posted the 02/17/2026 at 05:49 PM
    Abusé Totk. Ocarina reste pour ma part le meilleur suivis de Link to the past
    fdestroyer posted the 02/17/2026 at 05:52 PM
    Franchement même si on apprécie d'avantage la nouvelle formule (ça se discute) j'ai jamais vu personne mettre TOTK devant BOTW.
    51love posted the 02/17/2026 at 05:56 PM
    TotK est peut être l'épisode majeur qui m'a le moins marqué (hors l'exception Skyward Sword)

    Après objectivement, c'est un jeu assez exceptionnel, mais c'est surtout "seulement" pour moi un BotW revisité, comme si on avait pondu un immense mod au jeu de base.

    En terme de travail effectué, d'ambition, c'est surement le jeu le

    ça aurait pu (et du?) être vendu comme une extension de BotW, mais bcp moins bankable, forcement.

    Quand je me souviens du sketch autour de Elden Ring SotE, qu'on ne devait pas considérer comme un jeu a part entiere lors des game awards

    au final lui, c'etait vraiment un jeu dans le jeu, qui aurait mérité d'etre distribué comme un vrai jeu, là ou c'est pour moi bcp plus discutable pour TotK.

    Difficile de faire un classement il y a quand meme bcp de pepites...
    maction posted the 02/17/2026 at 06:06 PM
    Personne a kiffé TOTK sur ce site ? Haha
    Perso je le met largement devant BOTW
    fdestroyer posted the 02/17/2026 at 06:08 PM
    maction Très intéressant la nuance, pour moi c'est l'un des seuls Zelda ou j'ai vraiment dû me forcer pour le terminer (Skyward Sword était un peu dans le même cas, mais pas à un tel point, après l'époque était différente)
    gat posted the 02/17/2026 at 06:09 PM
    *OoT pour son système de lock et la claque graphique

    *A Link to the Past car l’époque de la SNES toussa

    *BOTW car ils ont su réinventer la structure de l’OW et que j’ai kiffé le voyage.

    *Wind Waker pour la fonctionnalité du bateau à voile. Un gros kif à l’époque avec son thème mythique.
    akinen posted the 02/17/2026 at 06:11 PM
    maction largement devant aussi
    cyr posted the 02/17/2026 at 06:14 PM
    Un top c'est subjectif encore une fois. Mais y en a qui prennent leur choix comme référence absolue.

    Si je devais faire un classement :

    Link's awakening (car c'est mon premier zelda
    Wind waker (car a l'epoque , franchement c'etais frais
    Totk. (Parce que les ajouts font oublier botw
    Twilight princess (parce que la nana qui collectionne les insectes.....non je rigole , c'est les transformations en loup, etc


    Je casserais pas ocarina of time, ni majora mask.

    Jamais finis . Et je pense quans tu fais un jeux qui est vieux, l'avis est biaisé (j'ai juste fait les versions 3DS) pas eu de n64 a l'époque.
    maction posted the 02/17/2026 at 06:16 PM
    fdestroyer Après c'est du ressenti personnel, j'entends totalement les critiques sur le jeu (lui ou BOTW d'ailleurs), on a eu beaucoup de débat là dessus avec des amis.
    Mais pour moi je pense que ça a été le jeu tombé pile poil au bon moment dans ma vie et en plus de ça j'ai bien plus apprécié l'histoire et le lore sur cet opus, notamment le final qui est (pour moi) bien bien au dessus de BOTW.

    Et après, pour l'anecdote, Skyward Sword j'ai une certaine affection pour ce jeu, aussi critiqué soit-il, parce que j'y ai joué en famille haha. J'y ai jamais rejoué depuis mais j'avais bien kiffé à l'époque grâce à ça.
    akinen posted the 02/17/2026 at 06:19 PM
    cyr merci pour ta précision mais c’est peine perdue. Chacun a le droit d’avoir sa propre liste perso
    mrvince posted the 02/17/2026 at 06:24 PM
    BOTW oui. En tout cas ca se discute. TOTK Jamais. Faut doser.
    vyse posted the 02/17/2026 at 06:42 PM
    Nimp, totk n'existe pas sans botw ! C'est conçu comme un dlc a la base et ils te foutent ça en numéro 1.. aucun recul les amerloc
    delabayko posted the 02/17/2026 at 06:49 PM
    Pour ma part ayant comme vous joué au 2 derniers , QUAND J’ai eu TOTK , j’ai compris que BOTW n’était qu’un brouillon et impossible de revenir dessus , TOTK POUR moi dans le TOP 5 des PLUS GRAND JEUX DE L’HISTOIRE ET IL N’EST PAS 5ieme , GamePLAY systémique dans un AAA en fais un JEU UNIQUE en son genre
    weldar posted the 02/17/2026 at 06:52 PM
    Les goûts, couleurs toussa...

    Certes, TOTK est la version aboutie de BOTW (encore faut-il aimer le gameplay autour de la construction), mais ça reste une version++ qui ne réinvente pas la recette (pire, elle recycle la même structure).

    Autant BOW est un jeu qui m'a divisé, mais je comprends tout à fait son importance en tant que modernisation de la licence.

    ALTTP reste un épisode fondamental qui a conçu la structure de base de la licence.
    OOT est certes sa version 3D, mais une véritable révolution à l'époque pour son impact graphique, le système de combat et l'univers.
    kroseur posted the 02/17/2026 at 07:12 PM
    Ocarina en numéro un y'a juste pas de débat.
    snave posted the 02/17/2026 at 07:17 PM
    Ocarina en 1er, il n'y a même pas de débat. Wind Waker en 2ème, BOTW en 3ème, puis Majora's Mask en 4ème. Pour le reste, ça se discute.
    5120x2880 posted the 02/17/2026 at 07:24 PM
    C'est presque ma liste à l'envers, en faisant quelques modifications mineures
    masharu posted the 02/17/2026 at 07:36 PM
    Je vais vous avouer un truc.

    Quand on voyait les premières vidéos de Breath of the Wild, avec Aonuma et Miyamoto qui y jouaient sur Wii U, je voyais vraiment le truc à la The Witcher 3 avec de l'exploration et de la narration.

    Au final on n'a eu que de l'exploration, et le coté évolution des personnages et cie c'est vraiment désintégré avec le monde ouvert. Alors que tout n'est qu'exploration ici, The Wind Waker, Majora's Mask, même Twilight Princess ou les opus 2D ont de meilleur moment lié au gameplay ou/et au level-design, que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom n'ont jamais vraiment. Je ne sais pas pour Echoes of Wisdom mais je l'imagine plus intéressant que BOTW et TOTK.

    Je commence à remettre en question mon intérêt pour Breath of the Wild en tant que jeu de la série The Legend of Zelda.

    Mon classement reste toujours The Wind Waker (mon premier opus) > Majora's Mask (mon second) > Le reste.
    beyondgood074 posted the 02/17/2026 at 08:04 PM
    TOTK numéro 1 c'est une vaste blague.
    BOTW j'aurais pu l'entendre, mais sinon il n'a pas autant révolutionné le monde du jeu vidéo que OoT.
    terminagore posted the 02/17/2026 at 08:10 PM
    D’un point de vue affectif, je mets BOTW devant TOTK parce que le premier de la formule actuelle, et du coup forcément plus marquant.
    Mais objectivement parlant, TOTK est clairement l’aboutissement de la formule initiale et quasiment meilleur sur tous les plans .

    Donc en ce sens, le voir devant BOTW ne me choque pas.
    judebox posted the 02/17/2026 at 08:13 PM
    Je suis fan de Zelda, et voir ce numéro 1... comment dire...
    micheljackson posted the 02/17/2026 at 08:13 PM
    Correction :

    1. A Link to the Past
    2. Link’s Awakening
    3. The Legend of Zelda
    4. Zelda 2 The Adventure of Link
    5. A Link Between Worlds
    6. Ocarina of Time
    7. Majora's Mask
    8. The Wind Waker
    9. Twilight Princess
