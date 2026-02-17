Pour les 40 ans de la saga, IGN publie le Top 10 des meilleurs jeux Zelda de tous les temps(selon IGN).
Nul doute qu'il risque d'y avoir débat
Bon déjà, pour ma part, jamais j'aurais mis Tears of the Kingdom en premier
1. Tears of the Kingdom
2. Breath of the Wild
3. A Link to the Past
4. Ocarina of Time
5. Majora’s Mask
6. The Wind Waker
7. Link’s Awakening
8. A Link Between Worlds
9. The Legend of Zelda
10. Twilight Princess
https://www.ign.com/articles/the-10-best-legend-of-zelda-games
tags :
posted the 02/17/2026 at 05:10 PM by ouroboros4
1. Ocarina of Time
2. A Link to the Past
3. Majora's Mask
4. The Wind Waker
5. Twilight Princess
6. Link's Awakening
7. Tears of the Kingdom
8. Breath of the Wild
9. A Link Between Worlds
10. The Legend of Zelda
Après objectivement, c'est un jeu assez exceptionnel, mais c'est surtout "seulement" pour moi un BotW revisité, comme si on avait pondu un immense mod au jeu de base.
En terme de travail effectué, d'ambition, c'est surement le jeu le
ça aurait pu (et du?) être vendu comme une extension de BotW, mais bcp moins bankable, forcement.
Quand je me souviens du sketch autour de Elden Ring SotE, qu'on ne devait pas considérer comme un jeu a part entiere lors des game awards
au final lui, c'etait vraiment un jeu dans le jeu, qui aurait mérité d'etre distribué comme un vrai jeu, là ou c'est pour moi bcp plus discutable pour TotK.
Difficile de faire un classement il y a quand meme bcp de pepites...
Perso je le met largement devant BOTW
*A Link to the Past car l’époque de la SNES toussa
*BOTW car ils ont su réinventer la structure de l’OW et que j’ai kiffé le voyage.
*Wind Waker pour la fonctionnalité du bateau à voile. Un gros kif à l’époque avec son thème mythique.
Si je devais faire un classement :
Link's awakening (car c'est mon premier zelda
Wind waker (car a l'epoque , franchement c'etais frais
Totk. (Parce que les ajouts font oublier botw
Twilight princess (parce que la nana qui collectionne les insectes.....non je rigole , c'est les transformations en loup, etc
Je casserais pas ocarina of time, ni majora mask.
Jamais finis . Et je pense quans tu fais un jeux qui est vieux, l'avis est biaisé (j'ai juste fait les versions 3DS) pas eu de n64 a l'époque.
Mais pour moi je pense que ça a été le jeu tombé pile poil au bon moment dans ma vie et en plus de ça j'ai bien plus apprécié l'histoire et le lore sur cet opus, notamment le final qui est (pour moi) bien bien au dessus de BOTW.
Et après, pour l'anecdote, Skyward Sword j'ai une certaine affection pour ce jeu, aussi critiqué soit-il, parce que j'y ai joué en famille haha. J'y ai jamais rejoué depuis mais j'avais bien kiffé à l'époque grâce à ça.
Certes, TOTK est la version aboutie de BOTW (encore faut-il aimer le gameplay autour de la construction), mais ça reste une version++ qui ne réinvente pas la recette (pire, elle recycle la même structure).
Autant BOW est un jeu qui m'a divisé, mais je comprends tout à fait son importance en tant que modernisation de la licence.
ALTTP reste un épisode fondamental qui a conçu la structure de base de la licence.
OOT est certes sa version 3D, mais une véritable révolution à l'époque pour son impact graphique, le système de combat et l'univers.
Quand on voyait les premières vidéos de Breath of the Wild, avec Aonuma et Miyamoto qui y jouaient sur Wii U, je voyais vraiment le truc à la The Witcher 3 avec de l'exploration et de la narration.
Au final on n'a eu que de l'exploration, et le coté évolution des personnages et cie c'est vraiment désintégré avec le monde ouvert. Alors que tout n'est qu'exploration ici, The Wind Waker, Majora's Mask, même Twilight Princess ou les opus 2D ont de meilleur moment lié au gameplay ou/et au level-design, que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom n'ont jamais vraiment. Je ne sais pas pour Echoes of Wisdom mais je l'imagine plus intéressant que BOTW et TOTK.
Je commence à remettre en question mon intérêt pour Breath of the Wild en tant que jeu de la série The Legend of Zelda.
Mon classement reste toujours The Wind Waker (mon premier opus) > Majora's Mask (mon second) > Le reste.
BOTW j'aurais pu l'entendre, mais sinon il n'a pas autant révolutionné le monde du jeu vidéo que OoT.
Mais objectivement parlant, TOTK est clairement l’aboutissement de la formule initiale et quasiment meilleur sur tous les plans .
Donc en ce sens, le voir devant BOTW ne me choque pas.
1. A Link to the Past
2. Link’s Awakening
3. The Legend of Zelda
4. Zelda 2 The Adventure of Link
5. A Link Between Worlds
6. Ocarina of Time
7. Majora's Mask
8. The Wind Waker
9. Twilight Princess