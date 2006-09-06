Et, quoi de neuf docteur ?



C’est un peu par curiosité, et aussi parce qu’il était absolument impossible d’y échapper à l’époque, que je me suis penché sur. Véritable phénomène de société au milieu des années 2000, le jeu de Nintendo étant paru en mai 2005 au Japon et un an plus tard en occident, ce titre a largement dépassé le cadre du jeu vidéo pour s’installer dans les foyers, les trains, les salles d’attente… et même chez des gens qui n’avaient jamais touché une console de leur vie. Rien que ça.Avant même de lancer une première partie, une question se pose naturellement : peut-on réellement parler de jeu vidéo ? Ou sommes-nous davantage face à une application ludico-pédagogique, emballée avec soin par Nintendo pour accompagner le lancement de la DS ? Toute la problématique de ce Brain Training est là.Le principe est d’une simplicité désarmante. Chaque jour, le joueur est invité à réaliser une série de petits exercices censés stimuler différentes fonctions cérébrales : calcul mental, mémoire, lecture à voix haute, logique, du dessin (toujours chronométré) ou rapidité de réflexion. Le tout est chapeauté par le très sérieux Dr Kawashima, scientifique japonais bien réel, qui n’hésitera pas à vous annoncer froidement que votre cerveau a 63 ans alors que vous en avez à peine 25. Ambiance.La première utilisation passe par un test d’âge cérébral, véritable carotte du jeu. En quelques minutes et sous la pression d’un chronomètre impitoyable, le joueur découvre son verdict. Et il faut bien l’avouer : ça marche. La curiosité pique, l’ego est touché, et l’on se surprend à vouloir recommencer “juste pour voir si on peut faire mieux”.Les exercices s’enchaînent, toujours très courts, toujours très accessibles. Tout se joue au stylet, parfois au micro, avec une interface d’une sobriété presque clinique. Pas de fioritures, pas de mise en scène superflue : ici, on est là pour faire travailler les neurones, pas pour s’émerveiller. Et dans le contexte de la sortie de la Nintendo DS, cette approche faisait mouche. A signaler aussi que le titre de Nintendo, en plus de son contenu spécifique proposait de nombreuses grilles de Sudoku. Le tactile et le micro étaient exploités intelligemment, donnant au joueur l’impression de réellement interagir avec la machine.À sa sortie, Programme d'entraînement cérébral était indéniablement fascinant. Il proposait une expérience nouvelle, rassurante, presque sérieuse, qui donnait l’impression de “jouer utile”. Un jeu que l’on pouvait lancer cinq minutes par jour, sans engagement, sans stress, et qui s’adressait à absolument tout le monde. De ce point de vue, Nintendo a réussi un coup magistral.Mais voilà, avec le recul et les années passées, le constat est un peu moins flatteur. Une fois l’effet de nouveauté dissipé, on se rend compte que les exercices tournent vite en rond. Les mécaniques évoluent peu, les défis manquent de renouvellement, et malgré la promesse d’un cerveau plus affûté, l’ennui finit par pointer le bout de son nez. D’autant que l’interface d’une austérité « hospitalière » n’aide en rien à amener ce petit grain de folie ou de fantaisie. On lance sa session quotidienne, on fait ses calculs, on lit ses chiffres à voix haute… et on referme la console sans véritable excitation. C’est un peu morne tout ça…