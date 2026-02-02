profile
En devenant un action-RPG, FF7 est en fait revenu à ses sources
Jeux Video


Tetsuya Nomura vient de révéler un concept-art inédit du FFVII original (PS1 donc) pour les 29 ans du jeu, nous laissant découvrir qu'à la toute base du concept, l'équipe de Squaresoft envisageait déjà de se tourner vers le style action-RPG pour cet épisode, soit en full 3D, soit plus probable en vue de dessus à l'instar des Seiken.

"C'est pourquoi je suis ravi que vous continuiez à apprécier ce projet ambitieux, où des éléments techniquement impossibles à réaliser dans l'original sont désormais concrétisés dans la série de remakes."

C'était l'anecdote du jour, bonne semaine à vous
    posted the 02/02/2026 at 07:38 AM by shanks
    comments (9)
    jenicris posted the 02/02/2026 at 07:47 AM
    Faut pas oublier non plus pourquoi Sakaguchi avait voulu du tour par tour a la sortie du premier FF. Car c'était pour des raisons techniques
    zekk posted the 02/02/2026 at 08:11 AM
    Pour moi c’est un jeu hybride mais pas un A-rpg
    kikoo31 posted the 02/02/2026 at 08:48 AM
    Je me demande si le FF7 de 97 aurait eu le succès que l'on connait si il avait déjà mis en place ce système d'action rpg
    icebergbrulant posted the 02/02/2026 at 09:06 AM
    Merci Testsuya Nomura pour cette anecdote
    Par contre, des news fraîches sur Kingdom Hearts 4, tu en as ou pas ?!
    blacksad6 posted the 02/02/2026 at 09:08 AM
    kikoo31 Bah ça dépend si ça avait était bien fait. On saura jamais. Je penses pas que le gameplay soit la raison du pourquoi FF7 soit si fameux.
    amario posted the 02/02/2026 at 09:26 AM
    Le projet initial était pas sur N64 a la base avant d'être Reboot ?
    akinen posted the 02/02/2026 at 10:11 AM
    C’est le principe meme de conception d’un jeu. Plusieurs idées sont lancées jusqu’à aboutir à la forme final.

    C’est pareil pour un film. Rien que les dessins préparatoires montrent souvent des dizaines d’aspects differents pour les decors et perso.

    De là à vouloir refaire l’histoire ou se baser dessus pour justifier un changement drastique de game design…
    zephon posted the 02/02/2026 at 10:54 AM
    amario la seul chose sur n64 qui a été produit par SE c'est une demo technique de ff6
    kikoo31 posted the 02/02/2026 at 11:01 AM
    blacksad6
