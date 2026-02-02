Jeux Video
Tetsuya Nomura vient de révéler un concept-art inédit du FFVII original (PS1 donc) pour les 29 ans du jeu, nous laissant découvrir qu'à la toute base du concept, l'équipe de Squaresoft envisageait déjà de se tourner vers le style action-RPG pour cet épisode, soit en full 3D, soit plus probable en vue de dessus à l'instar des Seiken.
"C'est pourquoi je suis ravi que vous continuiez à apprécier ce projet ambitieux, où des éléments techniquement impossibles à réaliser dans l'original sont désormais concrétisés dans la série de remakes."
C'était l'anecdote du jour, bonne semaine à vous
posted the 02/02/2026 at 07:38 AM by shanks
Par contre, des news fraîches sur Kingdom Hearts 4, tu en as ou pas ?!
C’est pareil pour un film. Rien que les dessins préparatoires montrent souvent des dizaines d’aspects differents pour les decors et perso.
De là à vouloir refaire l’histoire ou se baser dessus pour justifier un changement drastique de game design…