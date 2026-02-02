Jeux Video

Tetsuya Nomura vient de révéler un concept-art inédit du FFVII original (PS1 donc) pour les 29 ans du jeu, nous laissant découvrir qu'à la toute base du concept, l'équipe de Squaresoft envisageait déjà de se tourner vers le style action-RPG pour cet épisode, soit en full 3D, soit plus probable en vue de dessus à l'instar des Seiken.C'était l'anecdote du jour, bonne semaine à vous