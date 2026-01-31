profile
Dossier Epstein : des accusations contre... Rockstar
Jeux Video
Fatigue donc je vous résume la situation.

- De nouveaux dossiers Epstein sont sortis.
- Parmi les noms, deux pointures de Rockstar.
- Sarah Ransome (une des victimes de Epstein) accuse Leslie Benzies de l'avoir agressé sexuellement au début des années 2000.
- Sam Houser (toujours chez Rockstar et sur GTA VI on rappelle) serait au courant sans avoir agi à l'époque.
- Des agissements d'autres membres de Rockstar North sont visés par la plaignante (pas plus de précisions), s'étonnant qu'il n'y a pas encore eu de recours collectifs contre l'entreprise.
    posted the 01/31/2026 at 12:25 AM by shanks
    comments (17)
    altendorf posted the 01/31/2026 at 12:44 AM
    Ah ouais carrément
    micheljackson posted the 01/31/2026 at 12:48 AM
    Encore une qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et qui se venge.
    k13a posted the 01/31/2026 at 12:53 AM
    micheljackson Tu devrais apprendre à réfléchir avant d'écrire un commentaire aussi idiot.
    shanks posted the 01/31/2026 at 12:59 AM
    micheljackson
    Tu débordes (encore une fois).
    Je veux bien qu'on ne prenne pas pour argent comptant toutes les accusations, surtout vu ce qu'on a déjà vu par le passé, mais retourner les choses sans plus de preuves est un sérieux manque de savoir vivre.

    Imagine une proche dans ta famille agressée ou violée, et qu'un mec te sorte "lol, encore une qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et qui se venge".
    temporell posted the 01/31/2026 at 12:59 AM
    début des années 2000, encore une preuve que les victimes ont une peur bleu de porter plainte/etc... à causes de toutes les répercutions derrière
    sosky posted the 01/31/2026 at 01:48 AM
    micheljackson ça mériterait sérieusement un ban ce genre de propos complètement ignoble.
    primerose posted the 01/31/2026 at 02:26 AM
    source page "EFTA00144313"

    https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00144276.pdf
    kratoszeus posted the 01/31/2026 at 03:55 AM
    Y a un gros dossier sur bill Gates aussi. Il a chopé une mst sur l'île depstein avec femmes russes pendant qu il était marié etc. Ca commence a balancé fort
    hibito posted the 01/31/2026 at 05:08 AM
    Je pense que ce sont les premiers d'une longue liste, tous secteurs confondus ... Mais du coup, comment Take 2 va gérer la crise pour éviter le boycott de GTA 6 ? Moi qui hésitais vis à vis de GTA 6, bah je mettrai mon argent ailleurs.
    grundbeld posted the 01/31/2026 at 05:28 AM
    hibito Take Two n’aura pas grand chose à faire. Les gens vont acheter quoi qu’il arrive. C’est GTA…

    Faudrait un séisme sans précédent pour que ça impacte durablement les ventes.
    badeuh posted the 01/31/2026 at 06:30 AM
    micheljackson Encore un qui n'obtient pas ce qu'il mérite à savoir un petit ban, probablement l'immunité de l'avatar.
    taiko posted the 01/31/2026 at 06:39 AM
    shanks d'un autre côté donner des noms pour des accusations sans preuve ou non jugées devrait être interdit sur l'espace public ou les médias.
    Stop de détruire des vies de cette manière. On sait tous très bien que ces personnes sont détruites personnellement et professionnellement avant tout jugement dans un vrai tribunal.
    Donc dire que c'est de la merde ce qui est raconté a autant de valeur que de balancer ces noms en patures sur internet.
    Clairement oui, ce qui est dit dans un sens ou dans l'autre, c'est juste inutile et faux jusqu'à preuve de connaître devant un tribunal (et encore...).
    nyseko posted the 01/31/2026 at 06:49 AM
    k13a Tu devrais apprendre à réfléchir avant d'écrire un commentaire aussi idiot.

    Tu en demande trop là !!!
    ravyxxs posted the 01/31/2026 at 06:58 AM
    Leslie a trop la tête du playboy a qui on dit pas non.
    ravyxxs posted the 01/31/2026 at 06:59 AM
    micheljackson vivement que ta mère parle d'un cas des années 80 ça te fera tout drôle...
    mibugishiden posted the 01/31/2026 at 07:50 AM
    Moi je regarde meme plus ce genre d'accusations, on accuse un tel ou un tel, la sur des faits datant de 25 ans, le tout sans preuves, c'est la porte ouverte à tout.

    Ou alors faut admettre et accepter une societé ou l'on met au pilori et on lynche des gens juste sur des on dits.

    Apres c'est peut etre vrai, peut etre pas, mais notre societé est supposée reposer sur un fonctionnement de preuves quand on accuse, sinon c'est trop facile on peut se venger de n'importe qui.

    C'est d'ailleurs marrant que la vindicte populaire soit devenu banal chez des gens qui se disent progressistes. Ca change pas du moyen age ou l'on brulait des femmes pour sorcellerie juste sur des accusations verbales d'un tel ou autre.
    mibugishiden posted the 01/31/2026 at 07:55 AM
    taiko bah Chris Avelonne ils lui ont pourris sa carriere dans le JV comme ca, juste parce qu'il a envoyé quelques sms de drague pendant une soirée, alors qu'a la base à entendre les accusatrices c'etait comme si il avait violée une femme ou mis une main aux fesses. En realité il avait juste la drague lourde (c'est pas interdit) et ca allait pas plus loin.
