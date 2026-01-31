Jeux Video

Fatigue donc je vous résume la situation.



- De nouveaux dossiers Epstein sont sortis.

- Parmi les noms, deux pointures de Rockstar.

- Sarah Ransome (une des victimes de Epstein) accuse Leslie Benzies de l'avoir agressé sexuellement au début des années 2000.

- Sam Houser (toujours chez Rockstar et sur GTA VI on rappelle) serait au courant sans avoir agi à l'époque.

- Des agissements d'autres membres de Rockstar North sont visés par la plaignante (pas plus de précisions), s'étonnant qu'il n'y a pas encore eu de recours collectifs contre l'entreprise.