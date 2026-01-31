Jeux Video
Fatigue donc je vous résume la situation.
- De nouveaux dossiers Epstein sont sortis.
- Parmi les noms, deux pointures de Rockstar.
- Sarah Ransome (une des victimes de Epstein) accuse Leslie Benzies de l'avoir agressé sexuellement au début des années 2000.
- Sam Houser (toujours chez Rockstar et sur GTA VI on rappelle) serait au courant sans avoir agi à l'époque.
- Des agissements d'autres membres de Rockstar North sont visés par la plaignante (pas plus de précisions), s'étonnant qu'il n'y a pas encore eu de recours collectifs contre l'entreprise.
posted the 01/31/2026 at 12:25 AM by shanks
Tu débordes (encore une fois).
Je veux bien qu'on ne prenne pas pour argent comptant toutes les accusations, surtout vu ce qu'on a déjà vu par le passé, mais retourner les choses sans plus de preuves est un sérieux manque de savoir vivre.
Imagine une proche dans ta famille agressée ou violée, et qu'un mec te sorte "lol, encore une qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et qui se venge".
https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00144276.pdf
Faudrait un séisme sans précédent pour que ça impacte durablement les ventes.
Stop de détruire des vies de cette manière. On sait tous très bien que ces personnes sont détruites personnellement et professionnellement avant tout jugement dans un vrai tribunal.
Donc dire que c'est de la merde ce qui est raconté a autant de valeur que de balancer ces noms en patures sur internet.
Clairement oui, ce qui est dit dans un sens ou dans l'autre, c'est juste inutile et faux jusqu'à preuve de connaître devant un tribunal (et encore...).
Tu en demande trop là !!!
Ou alors faut admettre et accepter une societé ou l'on met au pilori et on lynche des gens juste sur des on dits.
Apres c'est peut etre vrai, peut etre pas, mais notre societé est supposée reposer sur un fonctionnement de preuves quand on accuse, sinon c'est trop facile on peut se venger de n'importe qui.
C'est d'ailleurs marrant que la vindicte populaire soit devenu banal chez des gens qui se disent progressistes. Ca change pas du moyen age ou l'on brulait des femmes pour sorcellerie juste sur des accusations verbales d'un tel ou autre.