Je parle bien sûr du PlayStation Portal
Désolé
La source, c'est KeplerL2 qui indique sur Reddit que Sony est très satisfait des ventes de son matos et compterait sortir pour cette année une réédition en mode OLED (donc forcément, plus chère hein).
La logique du passif de la machine (plus de 2 millions de ventes aux USA, pas mal vu le prix) voudrait une sortie en novembre 2026 mais sur ce point, c'est juste de la spéculation.
Novembre 2023 : lancement du PS Portal.
Novembre 2024 : lancement de la compatibilité Cloud Streaming.
Novembre 2025 : ajout de la compatibilité Cloud pour les jeux PS5.
De plus PlayStation va implémenter l'achat directement sur le portal et on peut déjà joué à certains jeux de notre bibliothèque sans passer par la ps5 ( mais pour le moment c’est une liste limitée)
Faut vraiment que tu arrêtes de vouloir donner ton avis sur tout sans un minimum maîtriser le sujet
Après ça voudra dire que la portal est là pour rester. Et franchement, y a moyen qu'elle dure aussi la prochaine génération. La portable de Sony sera probablement assez chère, la PS6 n'en parlons pas. Donc comme entrée dans l'écosystème y a cette portal où les gens sans hardware PlayStation pourraient s'abonner au Premium et streamer le catalogue de l'abonnement mais aussi acheter leurs jeux. Et donc pourquoi pas streamer du cloud des jeux PS6.
Mais Sony doit se bouger sur certaines choses. Notamment la qualité du feed. Des apps tiers font un bien meilleur travail sur la qualité du stream a partir de la PS5 : meilleure qualité d'image et HDR par exemple. Et maintenant j'ai même vu passer une application tiers pour le cloud direct mais bon, j'ai oas super confiance.
cyr Faux, tu peux maintenant jouer directement dans le cloud si tu as l'abonnement premium et acheté un jeu demat. Ca peur d'ailleurs inciter certains a acheter demat car le jeu devient dispo sur le cloud.
Ça faisait très cher pour ce que c'était l'expérience PS5 'portable'.
Maintenant franchement, a l'avenir, je serai pas étonné de voir ces modèles de machines cloud gaming progresser, d'ailleurs elle se vend étonnamment bien (mais peut être pas si étonnement désormais vu ce qu'elle propose )
Pour moi me faut 2 trucs pour considérer: Un meilleur wifi plus rapide et stable et un écran OLED ..à voir.
Puis on peut même imaginer que même sur la vraie console portable, on pourrait être amener a streamer plutôt que de télécharger en local donc Sony travaille sûrement pour que tout soit accessible sur le cloud. Puis un jour ils vont vouloir déployer ça sur tous les écrans d'ailleurs.
51love Oui les critiques étaient archi valides. La mise a jour l'a vraiment rendue plus utile et en espérant qu'elle continue a être supportée ainsi pour les possesseurs comme du streaming de jeux PS6, que ce soit avec la console ou direct sur le cloud, et une amélioration Et aussi je vois sur Reddit des gens qui maintenant songent a prendre du demat pour cette raison. Cette portal peut être un moyen d'inciter certains (probablement une minorité) a glisser tout doucement sur du demat. Ca fera les affaires de Sony ça...
Par contre si, une connerie sans nom, la non compatibilité avec des écouteurs bluetooth. Là dessus Sony ont vraiment fait les connards avec leur truc Link là... Ce serait peut être plus consommateur friendly de proposer le bluetooth. Pour un appareil portable c'est quand même la base.
A la fin, l'avantage de tout ça c'est de profiter de son catalogue de n'importe quelle manière selon ses habitudes. Là dessus on y gagne beaucoup en tant que joueurs. Le soucis c'est que souvent ça se fait en reculant sur d'autres choses...
Succès mérité en tout cas, elle fait largement le taff cette PS Portal !!
J'espère qu'ils vont faire la maj pour les jeux ps4 en cloud
Surtout qu'elle va sûrement coûter chère pour tout un tas de raisons
ah merde, oui c'est con pour le bluetooth...
Mais globalement, ça va dans la bonne direction. J'apprends aussi a travers cet article que l'écran est pas OLED, il me semblait pourtant.
ça fait des points d'amélioration pour le prochain modele
Elle dure combien la batterie?