all
[RUMEUR] PlayStation : nouveau hardware en 2026 ?
Jeux Video
Je parle bien sûr du PlayStation Portal
Désolé


La source, c'est KeplerL2 qui indique sur Reddit que Sony est très satisfait des ventes de son matos et compterait sortir pour cette année une réédition en mode OLED (donc forcément, plus chère hein).

La logique du passif de la machine (plus de 2 millions de ventes aux USA, pas mal vu le prix) voudrait une sortie en novembre 2026 mais sur ce point, c'est juste de la spéculation.

Novembre 2023 : lancement du PS Portal.
Novembre 2024 : lancement de la compatibilité Cloud Streaming.
Novembre 2025 : ajout de la compatibilité Cloud pour les jeux PS5.
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 05:21 PM
    J'espere qu'elle fera 3D
    supasaiyajin posted the 01/30/2026 at 05:26 PM
    Mine de rien, avec le contexte actuel, l'augmentation de la RAM tout ça, une console portable comme la PS Portal a plutôt du sens.
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 05:32 PM
    J'avais déjà fait passer l'information ya une dizaine de jours il me semble
    jenicris posted the 01/30/2026 at 05:32 PM
    Sois pas désolé au contraire, quasi personne ne veut d'un nouvel hardware Sony
    cyr posted the 01/30/2026 at 05:47 PM
    supasaiyajin ....la ps portal ne sert a rien si tu a pas de ps5....donc dans tous les cas, il faut investir dans une PlayStation.
    skk posted the 01/30/2026 at 05:50 PM
    ouroboros4
    zekk posted the 01/30/2026 at 05:50 PM
    cyr c’est faux, c’etait le cas avant, mais avec un abonnement ultimate, tu peux profiter du catalogue du ps+ sans ps5

    De plus PlayStation va implémenter l'achat directement sur le portal et on peut déjà joué à certains jeux de notre bibliothèque sans passer par la ps5 ( mais pour le moment c’est une liste limitée)

    Faut vraiment que tu arrêtes de vouloir donner ton avis sur tout sans un minimum maîtriser le sujet
    maxx posted the 01/30/2026 at 05:52 PM
    Franchement, si ça se vend ils ont raison. Un meilleur écran serait pas mal mais bon, a voir le prix final.
    Après ça voudra dire que la portal est là pour rester. Et franchement, y a moyen qu'elle dure aussi la prochaine génération. La portable de Sony sera probablement assez chère, la PS6 n'en parlons pas. Donc comme entrée dans l'écosystème y a cette portal où les gens sans hardware PlayStation pourraient s'abonner au Premium et streamer le catalogue de l'abonnement mais aussi acheter leurs jeux. Et donc pourquoi pas streamer du cloud des jeux PS6.

    Mais Sony doit se bouger sur certaines choses. Notamment la qualité du feed. Des apps tiers font un bien meilleur travail sur la qualité du stream a partir de la PS5 : meilleure qualité d'image et HDR par exemple. Et maintenant j'ai même vu passer une application tiers pour le cloud direct mais bon, j'ai oas super confiance.

    cyr Faux, tu peux maintenant jouer directement dans le cloud si tu as l'abonnement premium et acheté un jeu demat. Ca peur d'ailleurs inciter certains a acheter demat car le jeu devient dispo sur le cloud.
    xynot posted the 01/30/2026 at 05:55 PM
    Il faudrait juste qu'ils nous laissent jouer en cloud aussi aux jeux PS3 et PS4 et ça serait parfait.
    51love posted the 01/30/2026 at 06:08 PM
    Elle est effectivement devenue très intéressante pour différent use case qui était manquant au launch, et qui a fait que je l'ai (on l'a) bcp critiqué cette pseudo tablette qui tendait vers un usage à la Wii U

    Ça faisait très cher pour ce que c'était l'expérience PS5 'portable'.

    Maintenant franchement, a l'avenir, je serai pas étonné de voir ces modèles de machines cloud gaming progresser, d'ailleurs elle se vend étonnamment bien (mais peut être pas si étonnement désormais vu ce qu'elle propose )
    kisukesan posted the 01/30/2026 at 06:11 PM
    La nouvelle "vraie" portable serait décalée ?
    brook1 posted the 01/30/2026 at 06:18 PM
    Perso, j'ai fait l'impasse, j'attends leur console portable, elle remplacera mon Steam Deck vieillissant.
    wickette posted the 01/30/2026 at 06:36 PM
    Vu qu'il y a plus de 80m de PS5, la portal a tout son sens (je sais qu'il y a une fonction cloud streaming mais je pense la grande majorité des joueurs PS sont plus des acheteurs que des locataires )


    Pour moi me faut 2 trucs pour considérer: Un meilleur wifi plus rapide et stable et un écran OLED ..à voir.
    jenicris posted the 01/30/2026 at 06:45 PM
    cyr t'as un an de retard
    maxx posted the 01/30/2026 at 07:05 PM
    xynot Oui ça manque vraiment ça. Ca va sûrement arriver mais pouvoir avoir tout son catalogue PS dessus serait vraiment excellent.
    Puis on peut même imaginer que même sur la vraie console portable, on pourrait être amener a streamer plutôt que de télécharger en local donc Sony travaille sûrement pour que tout soit accessible sur le cloud. Puis un jour ils vont vouloir déployer ça sur tous les écrans d'ailleurs.

    51love Oui les critiques étaient archi valides. La mise a jour l'a vraiment rendue plus utile et en espérant qu'elle continue a être supportée ainsi pour les possesseurs comme du streaming de jeux PS6, que ce soit avec la console ou direct sur le cloud, et une amélioration Et aussi je vois sur Reddit des gens qui maintenant songent a prendre du demat pour cette raison. Cette portal peut être un moyen d'inciter certains (probablement une minorité) a glisser tout doucement sur du demat. Ca fera les affaires de Sony ça...

    Par contre si, une connerie sans nom, la non compatibilité avec des écouteurs bluetooth. Là dessus Sony ont vraiment fait les connards avec leur truc Link là... Ce serait peut être plus consommateur friendly de proposer le bluetooth. Pour un appareil portable c'est quand même la base.

    A la fin, l'avantage de tout ça c'est de profiter de son catalogue de n'importe quelle manière selon ses habitudes. Là dessus on y gagne beaucoup en tant que joueurs. Le soucis c'est que souvent ça se fait en reculant sur d'autres choses...
    ravyxxs posted the 01/30/2026 at 07:10 PM
    jenicris Oula détrompe toi on veut tous d'une nouvelle VITA avec un vrai suivi.
    hyoga57 posted the 01/30/2026 at 07:38 PM
    cyr T’en racontes des conneries toi, comme d’habitude quoi.
    leonsilverburg posted the 01/30/2026 at 07:44 PM
    Vu les ventes, c'est le PS Portal la véritable concurrente du Steam Deck !
    Succès mérité en tout cas, elle fait largement le taff cette PS Portal !!
    kurosu posted the 01/30/2026 at 08:27 PM
    cyr Pas besoin

    J'espère qu'ils vont faire la maj pour les jeux ps4 en cloud
    jenicris posted the 01/30/2026 at 08:33 PM
    ravyxxs sans exclu propre a elle (vu que ça sera sûrement les même que la console de salon faute de suffisamment de studios), et avec la Switch 2 qui existe, j'ai un gros doute sur le succès de cette portable
    Surtout qu'elle va sûrement coûter chère pour tout un tas de raisons
    .
    kratoszeus posted the 01/30/2026 at 09:22 PM
    cyr comme a chaque intervention tu dis de la merde.
    51love posted the 01/30/2026 at 09:46 PM
    maxx

    ah merde, oui c'est con pour le bluetooth...

    Mais globalement, ça va dans la bonne direction. J'apprends aussi a travers cet article que l'écran est pas OLED, il me semblait pourtant.

    ça fait des points d'amélioration pour le prochain modele
    cyr posted the 01/30/2026 at 09:58 PM
    jenicris zekk c'est nouveau ça? Donc juste avec un abonnement et une ps portal, tu peut avoir tous le catalogue ps5?

    Elle dure combien la batterie?
    zekk posted the 01/30/2026 at 10:00 PM
    cyr ca fait un petit temps, pour la batterie je n'ai pas fait attention, mais c’est tout à fait correct , les ventes ont grimpée grâce à cette mise à jour
