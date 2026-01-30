Jeux Video

Je parle bien sûr du PlayStation PortalDésoléLa source, c'est KeplerL2 qui indique sur Reddit que Sony est très satisfait des ventes de son matos et compterait sortir pour cette année une réédition en mode OLED (donc forcément, plus chère hein).La logique du passif de la machine (plus de 2 millions de ventes aux USA, pas mal vu le prix) voudrait une sortie en novembre 2026 mais sur ce point, c'est juste de la spéculation.Novembre 2023 : lancement du PS Portal.Novembre 2024 : lancement de la compatibilité Cloud Streaming.Novembre 2025 : ajout de la compatibilité Cloud pour les jeux PS5.