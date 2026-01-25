profile
all
[LEAK] PS Plus Essentiel : le principal jeu de février
Jeux Video


(selon billbil-kun)
Voilà.

Après Need for Speed Unbound, le sport continue donc de nourrir un service au palier de plus en plus moyen niveau offre.

(Le Game Pass Essential se montre tout aussi misérable avec ses mises à jour tous les x mois)
    posted the 01/25/2026 at 02:18 PM by shanks
    comments (5)
    churos45 posted the 01/25/2026 at 02:19 PM
    Pour la première fois depuis longtemps je ne suis plus abonné et franchement je ne rate rien
    cyr posted the 01/25/2026 at 02:25 PM
    Un moment .....faut juste arrêter...Mais bon pour jouer en ligne, tu es obligé d'avoir un abonnement valide.....

    D'ailleurs quand j'y pense, je joue vraiment très peu en ligne comparé a une autre époque......

    Il fut un temps où j'enchaînais les parties sur bf3 et bf4 (de bon souvenir) ou alors sur call of (m'enfin sur les dernier c'etais le mode zombie, j'ai lâché le multi depuis les super saut et autre truc n'importe quoi, les campeurs aussi)
    stardustx posted the 01/25/2026 at 02:41 PM
    Après Need for Speed Unbound, EA continue donc de nourrir un service au palier de plus en plus moyen niveau offre.

    Alors peut être que j'ai raté quelque chose mais Undisputed n'est pas du tout un jeu EA
    kujotaro posted the 01/25/2026 at 02:48 PM
    C'est fou les gens jamais satisfaits sérieux. Vous avez 36 jeux par ans avec un abonnement à 71€ (5€91 par mois). Alors oui y'a du bon et du moins bon. Mais ça fait 36 jeux que vous pouvez essayer sans les acheter plein pot pour seulement 5€91, vous avez également le jeu en ligne, des remises exclusives sur le store, et même des cadeaux parfois (skin offert sur des jeux onlines etc...).

    Si vous voulez que des jeux de dingues, bein désabonnez vous.
    shanks posted the 01/25/2026 at 03:03 PM
    stardustx
    vrai j'ai modif, je pensais à Fight Night...
