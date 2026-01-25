Jeux Video
(selon billbil-kun)
Voilà.
Après Need for Speed Unbound, le sport continue donc de nourrir un service au palier de plus en plus moyen niveau offre.
(Le Game Pass Essential se montre tout aussi misérable avec ses mises à jour tous les x mois)
tags :
posted the 01/25/2026 at 02:18 PM by shanks
D'ailleurs quand j'y pense, je joue vraiment très peu en ligne comparé a une autre époque......
Il fut un temps où j'enchaînais les parties sur bf3 et bf4 (de bon souvenir) ou alors sur call of (m'enfin sur les dernier c'etais le mode zombie, j'ai lâché le multi depuis les super saut et autre truc n'importe quoi, les campeurs aussi)
Alors peut être que j'ai raté quelque chose mais Undisputed n'est pas du tout un jeu EA
Si vous voulez que des jeux de dingues, bein désabonnez vous.
vrai j'ai modif, je pensais à Fight Night...