Les 8 CD de l'OST de Final Fantasy VII Rebirth n’étaient pas suffisants pour intégrer l’ensemble des pistes du jeu sorti en 2024. Près de deux ans plus tard, un nouveau coffret contenant 5 CD de pistes non-présentes dans la première OST sortira le 1er Avril au Japon et en Mai dans le reste du monde.Au passage, suite à la conclusion de l'adaptation de l'histoire de Crisis Core dans Final Fantasy VII Ever Crisis, Square Enix a publié une nouvelle illustration.L'équipe a également confirmé l'arrivée prochaine d'un événement Dirge of Cerberus intitulé Arising Crisis.