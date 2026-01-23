Les 8 CD de l'OST de Final Fantasy VII Rebirth n’étaient pas suffisants pour intégrer l’ensemble des pistes du jeu sorti en 2024. Près de deux ans plus tard, un nouveau coffret contenant 5 CD de pistes non-présentes dans la première OST sortira le 1er Avril au Japon et en Mai dans le reste du monde.
Au passage, suite à la conclusion de l'adaptation de l'histoire de Crisis Core dans Final Fantasy VII Ever Crisis, Square Enix a publié une nouvelle illustration.
L'équipe a également confirmé l'arrivée prochaine d'un événement Dirge of Cerberus intitulé Arising Crisis.
D'ailleurs même pour Remake y a pas eu de bon gros coffret. Qu'est-ce qu'ils foutent quand a côté ils te font des coffrets de fou Nier ou encore FFXIV. Remake et Rebirth ont des OST de fou, qu'ils en profitent pour pomper notre fric