Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
guiguif
guiguif
Final Fantasy VII Rebirth : Une date pour L'Original Soundtrack Plus
Les 8 CD de l'OST de Final Fantasy VII Rebirth n’étaient pas suffisants pour intégrer l’ensemble des pistes du jeu sorti en 2024. Près de deux ans plus tard, un nouveau coffret contenant 5 CD de pistes non-présentes dans la première OST sortira le 1er Avril au Japon et en Mai dans le reste du monde.

Au passage, suite à la conclusion de l'adaptation de l'histoire de Crisis Core dans Final Fantasy VII Ever Crisis, Square Enix a publié une nouvelle illustration.
L'équipe a également confirmé l'arrivée prochaine d'un événement Dirge of Cerberus intitulé Arising Crisis.

https://noisypixel.net/final-fantasy-vii-rebirth-plus-soundtrack-release/
    posted the 01/23/2026 at 11:20 AM by guiguif
    comments (2)
    maxx posted the 01/23/2026 at 12:07 PM
    Amazing hein mais quand est-ce que ça arrive sur les sites de Streaming ?! Et aussi quand est-ce qu'ils nous font un coffret Vinyle collector tout ce qu'ils veulent pour que je leur donne ma thune? Non parce que le pauvre vinyle qu'ils ont sorti avant le jeu sert a rien.

    D'ailleurs même pour Remake y a pas eu de bon gros coffret. Qu'est-ce qu'ils foutent quand a côté ils te font des coffrets de fou Nier ou encore FFXIV. Remake et Rebirth ont des OST de fou, qu'ils en profitent pour pomper notre fric
    perse9 posted the 01/23/2026 at 12:10 PM
    il etait temps....Le jeux est quand même sortie en 2024.
