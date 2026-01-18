Ouais on lâche rien sur le believe.
Toujours vivant, toujours debout.
Donc, remise en CONTEXTE.
Selon de nombreuses sources, Half Life 3 était supposé être annoncé aux Game Awards il y a environ 1 mois, pi y a rien eu comme vous l'avez remarqué, mais d'autres rumeurs ont ensuite pointé une annulation de dernière minute liée au fait que Valve aurait reporté toute sa com suite au report interne de la Steam Machine (inutile d'expliquer pourquoi si vous suivez l'actu tech).
Que l'on soit d'accord ou pas avec la rumeur d'une présence aux Game Awards, tout le monde approuvera en revanche que si ça avait été vrai, un tel jeu avait 100% de chance d'être le One More Thing de la soirée. Le grand final.
Mais du coup, c'était quoi le grand final ?
Vous avez peut-être oublié ce jeu (c'était mon cas) mais c'est donc le MOBA Highguard qui a conclus la soirée, à la grande déception générale.
D'ailleurs pour la petite histoire, les gens ont tellement été déçu de ce reveal un peu osef (que ce soit HL3 ou autre, on s'attendait forcément à mieux pour un finish) que les développeurs n'ont depuis plus communiqué sur quoi que ce soit.
Mais pourquoi revenir sur tout cela ?
Parce que Paul Tassi de Forbes vient de lâcher une drôle d'information : non seulement Highguard n'était de base pas prévu aux Game Awards, mais en plus, les développeurs n'ont absolument rien payé pour cette place de roi (là où tous les autres ont craché leur race comme à chaque fois avec Geoff).
Selon les sources de Paul Tassi, cette étrange situation viendrait du fait qu'un "AUTRE JEU" était prévu pour le final des Game Awards, mais que l'annulation au tout dernier moment aurait poussé à Geoff à aller proposer en urgence la place gratos au premier venu qui avait un trailer en poche.
Foutue IA et RAM, tous les éléments sont contre HL3
Tellement hâte de voir ce que ça va donner
Ils ont vraiment été cons de terminer sur cette chose.
Je veux dire, personne n’a demandé ça.
Je sens qu’à la sortie de ce truc, on va bien rigoler.
Sinon, pour Half-Life 3, j’y crois toujours, c’est probablement une question de semaines ou de mois avant l’annonce, voire la sortie.
Crédible mais bon...s'imaginer un coup de frein à main quelques heures avant les games awards parait aussi très peu sérieux.
Mais bon c'est pas comme si les games awards durait 3 heures et 35 minutes...le one more thing se doit être obligatoirement de la bombe nucléaire parce que franchement 3h35 les spectateurs sont rincés et fatigués...genre l'annulation du one more thing HL3 aurait donc pousser à fouter un truc random alors qu'il suffisait juste de ne rien proposer ou de déplacer un autre trailer.
Autre rumeur, le one more thing Highguard aurait coûté le placement produit le plus cher (normal en même temps c'est le one more thing) avec un coût d'1 million de dollar....donc vu le résultat de cette année inutile de dire qu'il ne faut pas trop le crier sur les toits autant pour Geoff ou pour les mecs de Highguard.
Attention bientôt c'est la terre plate qui vous guette