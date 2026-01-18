Jeux Video

Ouais on lâche rien sur le believe.Toujours vivant, toujours debout.Donc, remise en CONTEXTE.Selon de nombreuses sources, Half Life 3 était supposé être annoncé aux Game Awards il y a environ 1 mois, pi y a rien eu comme vous l'avez remarqué, mais d'autres rumeurs ont ensuite pointé une annulation de dernière minute liée au fait que Valve aurait reporté toute sa com suite au report interne de la Steam Machine (inutile d'expliquer pourquoi si vous suivez l'actu tech).Que l'on soit d'accord ou pas avec la rumeur d'une présence aux Game Awards, tout le monde approuvera en revanche que si ça avait été vrai, un tel jeu avait 100% de chance d'être le One More Thing de la soirée. Le grand final.Mais du coup, c'était quoi le grand final ?Vous avez peut-être oublié ce jeu (c'était mon cas) mais c'est donc le MOBA Highguard qui a conclus la soirée, à la grande déception générale.D'ailleurs pour la petite histoire, les gens ont tellement été déçu de ce reveal un peu osef (que ce soit HL3 ou autre, on s'attendait forcément à mieux pour un finish) que les développeurs n'ont depuis plus communiqué sur quoi que ce soit.Mais pourquoi revenir sur tout cela ?Parce que Paul Tassi de Forbes vient de lâcher une drôle d'information :Selon les sources de Paul Tassi, cette étrange situation viendrait du fait qu'un "AUTRE JEU" était prévu pour le final des Game Awards, mais que l'annulation au tout dernier moment aurait poussé à Geoff à aller proposer en urgence la place gratos au premier venu qui avait un trailer en poche.Bref,