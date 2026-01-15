accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Resident Evil Requiem
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
nicolasgourry
[Rappel] Resident Evil Showcase / 23H
Info et Gameplay pour Resident Evil Requiem
Durée : 12 Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=i9HIc7GZLa0
posted the 01/15/2026 at 09:50 PM by
nicolasgourry
comments (
7
)
sdkios
posted
the 01/15/2026 at 10:18 PM
Tres bien ce petit showecase ! Ils ont révélé juste assez ! Je me demande a combien ils vont faire la Hamilton, elle a l'air bien sympa ! Mais a 2000ex ca va etre difficile a choper
adamjensen
posted
the 01/15/2026 at 10:19 PM
Aaah, les enfoirés, toujours pas de Démo.
En tout cas, ca a l'air putain de mortel.
sdkios
posted
the 01/15/2026 at 10:24 PM
Bon je viens de voir que la Hamilton khaki field auto chrono de base est deja a 2000boules, donc je table sur un petit 2500euros
ca fait un peu cher pour le coup
perse9
posted
the 01/15/2026 at 10:30 PM
ce que je viens de voir ne me donne pas du tout envie...
marchand2sable
posted
the 01/15/2026 at 11:32 PM
C'était parfait, pas de Raccoon et uniquement les zombies encore une fois.
sdkios
Elle est trop stylé mais complètement hors de prix pour moi hélas.
kinectical
posted
the 01/16/2026 at 12:11 AM
Ce gameplay et même l’ambiance est loin de me hype
Mais bon en solde dans 5 ou 6 mois je vais donner une chance
sdkios
posted
the 01/16/2026 at 06:47 AM
marchand2sable
oui le prix est confirmé 2095euros. Je verrai d'ici fin fevrier haha. Mais ca va partir vite a mon avis.
Sinon pareil que toi, je suis content de ce qu'ils ont montré, j'avais peur qu'ils spoilent trop, mais c'etait vraiment axé sur Leon et son gameplay plus bourrin donc c'est cool !
