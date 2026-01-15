profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
articles : 6063
visites since opening : 10396865
nicolasgourry > blog
[Rappel] Resident Evil Showcase / 23H


Info et Gameplay pour Resident Evil Requiem
Durée : 12 Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=i9HIc7GZLa0
    1
    Like
    adamjensen
    adamjensen
    posted the 01/15/2026 at 09:50 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    sdkios posted the 01/15/2026 at 10:18 PM
    Tres bien ce petit showecase ! Ils ont révélé juste assez ! Je me demande a combien ils vont faire la Hamilton, elle a l'air bien sympa ! Mais a 2000ex ca va etre difficile a choper
    adamjensen posted the 01/15/2026 at 10:19 PM
    Aaah, les enfoirés, toujours pas de Démo.
    En tout cas, ca a l'air putain de mortel.
    sdkios posted the 01/15/2026 at 10:24 PM
    Bon je viens de voir que la Hamilton khaki field auto chrono de base est deja a 2000boules, donc je table sur un petit 2500euros ca fait un peu cher pour le coup
    perse9 posted the 01/15/2026 at 10:30 PM
    ce que je viens de voir ne me donne pas du tout envie...
    marchand2sable posted the 01/15/2026 at 11:32 PM
    C'était parfait, pas de Raccoon et uniquement les zombies encore une fois.

    sdkios

    Elle est trop stylé mais complètement hors de prix pour moi hélas.
    kinectical posted the 01/16/2026 at 12:11 AM
    Ce gameplay et même l’ambiance est loin de me hype Mais bon en solde dans 5 ou 6 mois je vais donner une chance
    sdkios posted the 01/16/2026 at 06:47 AM
    marchand2sable oui le prix est confirmé 2095euros. Je verrai d'ici fin fevrier haha. Mais ca va partir vite a mon avis.
    Sinon pareil que toi, je suis content de ce qu'ils ont montré, j'avais peur qu'ils spoilent trop, mais c'etait vraiment axé sur Leon et son gameplay plus bourrin donc c'est cool !
