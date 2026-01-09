SwitchActu

Le rapport entre Wizards of the Coast, HASBRO et Baldur’s Gate 3 est assez simple à comprendre : le jeu se déroule officiellement dans l’univers de Dungeons & Dragons, qui est une licence appartenant à Wizards of the Coast et par conséquent à HASBRO, leur maison mère. Et ce sont ces deux entités qui semblent bloquer les choses. Comme raporté par le studio de développement lui-même (par la voix de son emblématique Game Director, Swen Vincke) sur un fil Reddit, l’équipe «» publier le jeu sur Nintendo Switch 2, mais ce n’est malheureusement pas Larian Games qui décide.L’explication a finalement été relayée par l’insider Nate the Hate sur Twitter/X : les relations entre Larian Studios et HASBRO / Wizards of the Coast ne seraient tout simplement plus au beau fixe. En clair,… et un portage de Baldur’s Gate 3 sur Nintendo Switch 2 serait considéré comme tel. Une situation regrettable.Malgré cette très mauvaise nouvelle, Belt (Technical Director) explique dans le même fil Reddit que Larian Studios adore la nouvelle console de Nintendo et va «».