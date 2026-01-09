profile
NS2 et Larian Studios / HASBRO
Le rapport entre Wizards of the Coast, HASBRO et Baldur’s Gate 3 est assez simple à comprendre : le jeu se déroule officiellement dans l’univers de Dungeons & Dragons, qui est une licence appartenant à Wizards of the Coast et par conséquent à HASBRO, leur maison mère. Et ce sont ces deux entités qui semblent bloquer les choses. Comme raporté par le studio de développement lui-même (par la voix de son emblématique Game Director, Swen Vincke) sur un fil Reddit, l’équipe « adorerait » publier le jeu sur Nintendo Switch 2, mais ce n’est malheureusement pas Larian Games qui décide.

L’explication a finalement été relayée par l’insider Nate the Hate sur Twitter/X : les relations entre Larian Studios et HASBRO / Wizards of the Coast ne seraient tout simplement plus au beau fixe. En clair, les ayants-droits de Dungeons & Dragons bloqueraient systématiquement tout nouveau projet impliquant Larian … et un portage de Baldur’s Gate 3 sur Nintendo Switch 2 serait considéré comme tel. Une situation regrettable.

Malgré cette très mauvaise nouvelle, Belt (Technical Director) explique dans le même fil Reddit que Larian Studios adore la nouvelle console de Nintendo et va « certainement envisager la Switch 2 pour le prochain jeu Divinity ».

SwitchActu
    posted the 01/09/2026 at 08:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    shirou posted the 01/09/2026 at 08:13 PM
    la licence "Divinity" a rien avoir avec D&D si je ne m'abuse donc au contraire de BG donc y aura aucune interférence de la part de Wizards of the Coast pour le prochain jeux de Larian
