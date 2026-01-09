Selon une source chez Nintendo, la baisse des ventes de la Switch 2 pendant les fêtes serait due à la conjoncture économique et à l'absence d'un grand jeu occidental
Les ventes de la Nintendo Switch 2 pendant les fêtes de fin d'année auraient été inférieures à celles enregistrées par la Switch originale à la même période, lors de sa première période de commercialisation de fin d'année en 2017.
Selon The Game Business, les ventes de la Switch 2 aux États-Unis et sur les principaux marchés européens ont été moins importantes que celles de la Switch 1. Une source haut placée chez Nintendo, restée anonyme, a imputé ce résultat à un contexte économique actuel "complexe" et à "l'absence d'un jeu majeur occidental" durant cette période.
Cette analyse risque de surprendre les fans de Nintendo, car la société a dégainé le très attendu Metroid Prime 4: Beyond pendant cette période. Si l'accueil critique à son encontre a été plus mitigé que pour la trilogie originale. Nintendo n'a pour l'instant communiqué aucun chiffre officiel sur les ventes de ce jeu.
The Game Business rapporte également que les ventes de la Switch 2 aux États-Unis ont chuté d'environ 35 % pendant les fêtes de fin d'année par rapport aux performances de la Switch 1 en 2017. Au Royaume-Uni, une comparaison similaire révèle un retard de 16 % pour la Switch 2. Même au Japon, pays d'origine de Nintendo, les ventes de la Switch 2 pendant la période des fêtes n'ont pas égalé celles de la Switch 1, elles qui ont affiché une baisse de 5,5 % sur les neuf dernières semaines de l'année.
En France, le total des ventes de la Switch 2 pour 2025 était inférieur de plus de 30 % aux chiffres enregistrés par la Switch 1 en 2017.
Si ces chiffres peuvent ternir quelque peu le succès global de la première année de la Switch 2 dans le monde, tout n'est pas perdu. Au Japon en effet, les ventes totales de la machine restent supérieures à celles de la Switch 1 lors de sa première année, et ce malgré une période de commercialisation plus courte. Au Royaume-Uni, les ventes de la Switch 1 ont continué à être suffisamment bonnes pour compenser le déficit des ventes de la Switch 2 pendant les fêtes.
Pour 2026, Nintendo a déjà prévu de lancer plusieurs jeux développés en interne, dont Mario Tennis Fever, Yoshi et le Livre Mystêrieux, sans oublier bien sûr Fire Emblem: Fortune's Weave, ainsi que des versions Switch 2 de Super Mario Wonder et Animal Crossing: New Horizons. On attend également avec impatience The Duskbloods, un nouveau jeu FromSoftware exclusif à la Switch 2 , et le prometteur jeu de simulation de vie Pokémon Pokopia.
Alors que la Switch 2 va fêter son premier anniversaire en juin, tous les regards seront tournés vers Nintendo, tandis que les fans attendent rapidement un nouveau Mario et un nouveau Zelda. Souvenez-vous de 2017 : la première année de la Switch fut en effet marquée par la sortie de Super Mario Odyssey et de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Depuis, Nintendo n'a pas sorti de nouveau jeu de plateforme Mario en 3D d'envergure, et voilà bientôt trois ans que Tears of the Kingdom, le dernier opus principal de la saga The Legend of Zelda est sorti en 2023.
Parmi les autres titres phares de la Switch 1 figurent Super Smash Bros. Ultimate et Animal Crossing: New Horizons, et pour l'instant, rien n'indique qu'un nouvel épisode majeur soit en préparation pour l'une ou l'autre de ces franchises. Masahiro Sakurai, le créateur de la série Smash Bros., vient tout juste de terminer le développement de Kirby Air Riders, tandis que Nintendo a, semble-t-il, choisi d'upgrader New Horizons pour la Switch 2 cette année, plutôt que de sortir un nouvel opus.
Pourrions-nous voir arriver un nouveau Mario en 3D en 2026 ? Neuf ans après Super Mario Odyssey, le timing semble idéal. Et puis il y a Pokémon, qui fêtera ses 30 ans le mois prochain. Pourrions-nous bientôt avoir l'annonce de la dixième génération tant attendue de la série lors du Pokémon Day le 27 février prochain ? L'arrivée de ces titres permettrait sans aucun doute à la Switch 2 de maintenir son élan, après son lancement fulgurant l'année dernière.
Ludothèque mouais en jeux Nintendo pour l'instant (pas mal de jeux sont relativement decevant voir décevant tout court), et absence de gros jeux pour la fin d'année
Pokémon cross gen
La Switch 1 avait Mario Odyssey par ex
Ça a aider je pense.
Et DK c'est pas Mario et il est sortie l'été dernier.
Ok les scalpers ont été en pls mais derrière tu dilue l'effet rareté et perception du public avec la rareté tu crois un engouement d'absolument avoir le "précieux".
Donc là la Switch 2 affronte une période de transition avec la Switch 1.
djfab effectivement pas d'effet nouveauté importante d'autant que le design même si plus aboutie n'est pas assez différenciant....juste sortir dans une coloris "grise super famicom" aurait permis de lui donner une identité plus forte afin de se détacher de la Switch 1.
le contexte économique est évident, franchement si les gens ont déjà une switch 1 ce n'est pas un achat indispensable ; également, pour ceux qui ont déjà une autre console, ça ne l'est pas non plus...
450 euros avec mario, tu prends un deuxième jeu et t'es déjà à 500 (les gens comme nous prendraient sûrement une manette pro...)
Les ventes sont excellente les jeux sorti sur switch 2 sont sorti sur switch 1 ou alors sont des licences ultra niche .
Hâte de voir le dernier trimestre 2026 avec les grosse cartouche.
Peu etre que le Francais n'a pas vu les promos de Noel qui amenait la console et mario kart autour de 400 euros
Tout ce drama pour rien. Comme je les dit sur une autre new, Nintendo a plus qu un seule support a gérer. Elle fera sûrement moins que la switch 1 mais sera un succès a coup sur qu elle attteindra facilement les 100 millions.
Quand la switch 2 possede deja un tres grand jeu d aventure plate-forme 3D ( DK ) et un nouveau MKW qui va recevoir d autre DLC. Et un nouveau metroid prime 4, La machine est déjà rentabiliser.
A voir la suite. A part le jeu d horreur projet M rien ne me tente en 2026
Que la switch 2 commence a baisser après un départ tonitruant , sa suit la meme logique .
Donkey Kong et Metroid Prime c’est bien mais ça n’a jamais fait vendre des consoles.
Moi par exemple je ne l’ai toujours pas acheté, alors que la première Switch je l’avais chopé day one.
brook1
Donc tous ceux qui voulaient l'avoir l'ont eu.
De plus pas vraiment de Killer Apps pour passer sur cette Switch 2.
Donc pour bcp ce n'est qu'une Switch 1 Pro pour l'instant
- Se repose trop sur les upgrades (et des DLC vendus la peau du c*l)
- Des jeux qui peinent à convaincre (MKW, MP4)
- Un planning court / moyen terme pas très emballant
- Des portages PS4 globalement pas qualitatifs
- Les Game Key Cards
- Rien d'annoncé pour les 40 ans de Mario (et vu que DKC est sort y'a 6 mois par la même équipe, pas sûr qu'on ait un nouvel opus 3D prochainement)
Le pire c'est que les mecs chez Nintendo savaient quand la console sortait bien à l'avance, et ils avaient rien prévu depuis ces dernières années pour le lancement et sa première année hormis une floppée de portages hors de prix ?
- manque de jeux et pas forcément occidental : raison number 1 !!!!
- console et jeux plus chers
- peu de vision à moyen/long terme
- GKC + capacité de la console trop faible = combo
Les grosses ventes à la sortie sont dû à la fan base et en la confiance qu'on peut avoir en Nintendo. Encore une fois, j'aimerai connaitre le % de déçus parmis ceux qui l'on acheté day-1 (j'en fais partie)
Et c'est bien dommage car la console en elle même est top
Exclues SW2 sorties -> Mario Kart, DK, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors, Drag x Drive, Tuto à 10 balles
Et je suis gentil, je vais mettre MP4 et Pokemon qui ne sont pas des exclues uniquement Switch 2
Et concernant la Switch 2, il y a cette impression d'avoir acheté une Switch Pro. L'achat de jeux se fait au compte goutte, pour l'instant j'ai que 3 jeux + deux autres que j'ai pas encore reçu et qui sont pas en GKC. C'est pas terrible du tout.
Dans cette faramineuse liste d'exclues, seuls MK et DK m'intéressaient et personnellement j'ai été plutôt déçu.
Impossible pour moi de conseiller cette console à quelqu'un.
Et le futur annoncé ne vend malheureusement pas du rêve, ça n'aide pas.
Un Mario Tennis... Un Yoshi qui a l'air encore plus casual qu'avant (et j'aime Yoshi), Pokemon Matt Pokopia, etc... Manque une licence forte
Pour l'instant, seuls m'intéressent Fire Emblem et 2 jeux qui ne sont pas des exclus Switch 2, dont l'un est même un remake (DQVII et Layton)
djfab : les chiffres US ne sont pas encore publié par Circana donc a voir si les estimations correspondent à la réalité.
Je suis d'accord avec toi pour le futur, mais vu qu'ils ont sorti bq de jeux en 2025, fait laisser du temps pour faire de nouveaux jeux !