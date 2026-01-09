Les ventes de la Nintendo Switch 2 pendant les fêtes de fin d'année auraient été inférieures à celles enregistrées par la Switch originale à la même période, lors de sa première période de commercialisation de fin d'année en 2017.Selon The Game Business, les ventes de la Switch 2 aux États-Unis et sur les principaux marchés européens ont été moins importantes que celles de la Switch 1. Une source haut placée chez Nintendo, restée anonyme, a imputé ce résultat à un contexte économique actuel "complexe" et à "l'absence d'un jeu majeur occidental" durant cette période.Cette analyse risque de surprendre les fans de Nintendo, car la société a dégainé le très attendu Metroid Prime 4: Beyond pendant cette période. Si l'accueil critique à son encontre a été plus mitigé que pour la trilogie originale. Nintendo n'a pour l'instant communiqué aucun chiffre officiel sur les ventes de ce jeu.The Game Business rapporte également que les ventes de la Switch 2 aux États-Unis ont chuté d'environ 35 % pendant les fêtes de fin d'année par rapport aux performances de la Switch 1 en 2017. Au Royaume-Uni, une comparaison similaire révèle un retard de 16 % pour la Switch 2. Même au Japon, pays d'origine de Nintendo, les ventes de la Switch 2 pendant la période des fêtes n'ont pas égalé celles de la Switch 1, elles qui ont affiché une baisse de 5,5 % sur les neuf dernières semaines de l'année.En France, le total des ventes de la Switch 2 pour 2025 était inférieur de plus de 30 % aux chiffres enregistrés par la Switch 1 en 2017.Si ces chiffres peuvent ternir quelque peu le succès global de la première année de la Switch 2 dans le monde, tout n'est pas perdu. Au Japon en effet, les ventes totales de la machine restent supérieures à celles de la Switch 1 lors de sa première année, et ce malgré une période de commercialisation plus courte. Au Royaume-Uni, les ventes de la Switch 1 ont continué à être suffisamment bonnes pour compenser le déficit des ventes de la Switch 2 pendant les fêtes.Pour 2026, Nintendo a déjà prévu de lancer plusieurs jeux développés en interne, dont Mario Tennis Fever, Yoshi et le Livre Mystêrieux, sans oublier bien sûr Fire Emblem: Fortune's Weave, ainsi que des versions Switch 2 de Super Mario Wonder et Animal Crossing: New Horizons. On attend également avec impatience The Duskbloods, un nouveau jeu FromSoftware exclusif à la Switch 2 , et le prometteur jeu de simulation de vie Pokémon Pokopia.Alors que la Switch 2 va fêter son premier anniversaire en juin, tous les regards seront tournés vers Nintendo, tandis que les fans attendent rapidement un nouveau Mario et un nouveau Zelda. Souvenez-vous de 2017 : la première année de la Switch fut en effet marquée par la sortie de Super Mario Odyssey et de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Depuis, Nintendo n'a pas sorti de nouveau jeu de plateforme Mario en 3D d'envergure, et voilà bientôt trois ans que Tears of the Kingdom, le dernier opus principal de la saga The Legend of Zelda est sorti en 2023.Parmi les autres titres phares de la Switch 1 figurent Super Smash Bros. Ultimate et Animal Crossing: New Horizons, et pour l'instant, rien n'indique qu'un nouvel épisode majeur soit en préparation pour l'une ou l'autre de ces franchises. Masahiro Sakurai, le créateur de la série Smash Bros., vient tout juste de terminer le développement de Kirby Air Riders, tandis que Nintendo a, semble-t-il, choisi d'upgrader New Horizons pour la Switch 2 cette année, plutôt que de sortir un nouvel opus.Pourrions-nous voir arriver un nouveau Mario en 3D en 2026 ? Neuf ans après Super Mario Odyssey, le timing semble idéal. Et puis il y a Pokémon, qui fêtera ses 30 ans le mois prochain. Pourrions-nous bientôt avoir l'annonce de la dixième génération tant attendue de la série lors du Pokémon Day le 27 février prochain ? L'arrivée de ces titres permettrait sans aucun doute à la Switch 2 de maintenir son élan, après son lancement fulgurant l'année dernière.