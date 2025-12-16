NintendoEverything
Une nouvelle mise à jour gratuite pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau fait son arrivée le 18 Décembre 2025
"Hyrule Warriors reçoit une nouvelle vague de contenu et de fonctionnalités.
Cela inclut le Phantom Mode, le niveau de difficulté “Taboo”, de nouveaux défis, de nouvelles compétences et une nouvelle arme."
Rappel le 27 Novembre 2025 : de nouvelles armes, des ennemis dangereux inédits etc
posted the 12/16/2025 at 02:25 PM by nicolasgourry
Grand temps que j'avance, j'en suis au début du jeu
débile le ennemis sont beaucoup trop long à tuer en mode héroique aucun intérêt le farm est plus rapide en easy