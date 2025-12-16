profile
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
[NS2] Hyrule Warriors : L.C.D.S / Encore Maj (Gratuite)



Une nouvelle mise à jour gratuite pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau fait son arrivée le 18 Décembre 2025

"Hyrule Warriors reçoit une nouvelle vague de contenu et de fonctionnalités.
Cela inclut le Phantom Mode, le niveau de difficulté “Taboo”, de nouveaux défis, de nouvelles compétences et une nouvelle arme."



Rappel le 27 Novembre 2025 : de nouvelles armes, des ennemis dangereux inédits etc

NintendoEverything
    posted the 12/16/2025 at 02:25 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    rogeraf posted the 12/16/2025 at 02:50 PM
    Tant que c'est gratuit
    Grand temps que j'avance, j'en suis au début du jeu
    rocan posted the 12/16/2025 at 02:57 PM
    Sympathique
    temporell posted the 12/16/2025 at 04:05 PM
    le niveau de difficulté “Taboo”

    débile le ennemis sont beaucoup trop long à tuer en mode héroique aucun intérêt le farm est plus rapide en easy
