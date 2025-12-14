Dusk Golem :
D'après ce que j'ai entendu, Resident Evil: Code Veronica Remake devrait être annoncé l'année prochaine et sortir en 2027, puis Zero Remake devrait sortir l'année suivante, en 2028. Je vous tiendrai au courant si j'apprends autre chose.
https://x.com/aestheticgamer1/status/1999736688848113831?s=46
Bon vu que DuskGolem avait totalement raison sur Leon, la structure du jeu...et tout le reste
Je le crois
tags :
posted the 12/14/2025 at 09:51 AM by jenicris
Je l'attends avec impatience.
2026 : RE9
2027 : RECVR
2028 : RE0R
2029 : REX
2030 : RE5R
2031 : RERR (remake du remake)
2032 : REXI
2033 : RE6R
Ne me remerciez pas
Je suis fan de DmC mais si ils en sortaient autant, ça serait l’overdose !
En tout cas j'ai très hâte de voir où ils vont aller.