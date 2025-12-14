profile
DuskGolem : "RE Code Veronica remake devrait être dévoilé en 2026 et sortir en 2027"
Dusk Golem :

D'après ce que j'ai entendu, Resident Evil: Code Veronica Remake devrait être annoncé l'année prochaine et sortir en 2027, puis Zero Remake devrait sortir l'année suivante, en 2028. Je vous tiendrai au courant si j'apprends autre chose.


https://x.com/aestheticgamer1/status/1999736688848113831?s=46

Bon vu que DuskGolem avait totalement raison sur Leon, la structure du jeu...et tout le reste
Je le crois
    mrpopulus, aozora78, gamerdome, marchand2sable, cail2
    posted the 12/14/2025 at 09:51 AM by jenicris
    comments (17)
    mrpopulus posted the 12/14/2025 at 09:57 AM
    La Saga Resident Evil a encore de beaux jours devant elle Mais je dirais pas non à n Remake de Dino Crisis xD
    nicolasgourry posted the 12/14/2025 at 09:58 AM
    L'impression que c'est un épisode qui est aimé mais pas autant que les deux premiers, mais je pense qu'il est sous-estimé, donc là, il pourrait réellement montrer toutes ses qualités.
    Je l'attends avec impatience.
    sonilka posted the 12/14/2025 at 09:59 AM
    Le planning de Capcom avec RE :

    2026 : RE9
    2027 : RECVR
    2028 : RE0R
    2029 : REX
    2030 : RE5R
    2031 : RERR (remake du remake)
    2032 : REXI
    2033 : RE6R

    Ne me remerciez pas
    aozora78 posted the 12/14/2025 at 10:01 AM
    J'espère beaucoup aimer ce RE9 !
    newtechnix posted the 12/14/2025 at 10:01 AM
    C'est leur licence la plus importante
    vyse posted the 12/14/2025 at 10:28 AM
    La qualité des travaux effectués justifie la surabondance
    kurosu posted the 12/14/2025 at 10:47 AM
    Yes
    marchand2sable posted the 12/14/2025 at 10:54 AM
    J'espère les Outbreak au moins en HD un jour surtout avec la présence d'Alyssa dans RE9.
    sussudio posted the 12/14/2025 at 11:17 AM
    Il était surtout malaisant avec les Ashford qui avait une relation incestueuse et le frère qui se déguise comme sa sœur. Vraiment c'était un ovni parmi les Resident Evil.
    nakata posted the 12/14/2025 at 11:37 AM
    mrpopulus mais tellement ! Ce n’est pas possible sue Capcom ne retente pas Dino Crisis. Ce n’est qu’une question de temps je pense..
    shambala93 posted the 12/14/2025 at 12:21 PM
    Pire qu’Assassin Creed. Depuis revelation ça ne s’arrête jamais.

    Je suis fan de DmC mais si ils en sortaient autant, ça serait l’overdose !
    adamjensen posted the 12/14/2025 at 12:49 PM
    Tant que le Zero sort en dernier, ca me va.
    coopper posted the 12/14/2025 at 12:55 PM
    sussudio Capcom a de l'or entre les mains avec CV et avec quelques ajustements, ils peuvent en prendre beaucoup par surprise.
    En tout cas j'ai très hâte de voir où ils vont aller.
    sussudio posted the 12/14/2025 at 01:06 PM
    coopper Ils pourraient même en faire une série dérivé de RE en s'attaquant au genre "horreur psychologique" sur le segment de Silent Hill.
    grievous32 posted the 12/14/2025 at 01:40 PM
    Capcom qui a des licences qui dorment depuis des années, comme EA, et ils en font que dalle. Comme EA avec NFS, ça sort encore et toujours les mêmes licences. Complètement cons.
    cail2 posted the 12/14/2025 at 01:55 PM
    Enfin Code Veronicaaaaaa !
    vyse posted the 12/14/2025 at 02:25 PM
    coopper pareil je veux voir les décors baroques du manoir a la fin
