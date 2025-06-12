accueil
profile
jenicris
Vous jouez davantage à des jeux solo ou multijoueurs ?
En ratio ça donnerait quoi ?
Vous privilégiez les jeux solos, multijoueurs ou c'est plutôt équilibré ?
On pourrait penser que sur GK les joueurs préfèrent le solo, mais sait-on jamais.
posted the 12/06/2025 at 04:05 PM by jenicris
jenicris
comments (12)
12
)
richterbelmont
posted
the 12/06/2025 at 04:07 PM
Solo 100%
suzukube
posted
the 12/06/2025 at 04:11 PM
Fortnite 100%
skuldleif
posted
the 12/06/2025 at 04:16 PM
suzukube
tien jtenvoi sur du solo non gkyo compatible ,jte conseil deep rock galactique survivor
marchand2sable
posted
the 12/06/2025 at 04:26 PM
Solo 80% multi 20%, le multi c'est surtout entre deux gros jeu solo et parfois avec des amis rien de plus.
burningcrimson
posted
the 12/06/2025 at 04:28 PM
Solo mais j'ai quelques jeux multi (Mk 8 , smash ultimate, BF I/V et quelques jeux de versus fighting 2d).
akinen
posted
the 12/06/2025 at 04:40 PM
Solo 100%
yukilin
posted
the 12/06/2025 at 04:41 PM
Solo 100%
adamjensen
posted
the 12/06/2025 at 04:45 PM
Solo uniquement.
J'ai arrêter le multi après la Xbox 360, sauf très rares exceptions.
sussudio
posted
the 12/06/2025 at 04:49 PM
Solo 100%, B.... sa race les jeux multijoueurs chronophages mais d'une FORCE.
Je l'ai senti à l'époque l'odeur du pourri, le fait de nous forcer à jouer multi pour nous vendre du contenus en plus, foutre du multi à des jeux solo mais JAMAIS j'ai accepté la douille.
Moi j'aime le jeu solo avec une durée de vie courte mais qui te procure une expérience qui marque l'esprit à vie (Shenmue, MGS 2, Spec ops the Line, Max Payne 3, etc), la combinaison scénario/bande-son/jouabilité/graphismes.
Les jeux multijoueurs.....je préfère lire pendant des heures des livres et nourrir mon esprit plutôt que de toucher à ces pièges à loups. L'impression d'y perdre mon âme.
Et quand je parle des jeux multi, c'est surtout les jeux modernes. Un Mario Kart, un VS Fighting, pourquoi pas mais les FPS et RPG en ligne voir même les open-world (solo ou multi), NEVER!!!!!! Tout ce qui est étiré à l’extrême et qui bouffe ton temps libre, NEXT.
onimusha
posted
the 12/06/2025 at 04:54 PM
solo 100% ou genre mario kart en local mais c'est juste ce jeux
sussudio
sa race les jeux multijoueurs chronophages mais d'une FORCE
c'est exactement ça genre tu commence une partie t'en as pour au mois 2H et tu peux évidemment pas faire ''pause''.
jacquescechirac
posted
the 12/06/2025 at 04:57 PM
Solo
J'aime les jeux qui ont une fin
Après j'ai passé de belles parties avec des potes en ecran partagés sur les call of modern warfare 2/ black ops.
On se "solodifie" tous avec l'âge je pense
e3ologue
posted
the 12/06/2025 at 05:09 PM
Perso je commençais doucement à aller vers le multi. Mais trop stressant et énervant au final. Donc je reviens au 100% solo.
