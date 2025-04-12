accueil
name :
Metroid Prime 4 Beyond
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Retro Studios
genre :
FPS
other versions :
Switch
Switch 2
-
read the reviews
add a review
add a press review
ratchet
ratchet
> blog
Metroid 4.
Je suis dessus depuis cet aprèm sur Switch 2 et c’est clairement pas une claque graphique pour le coup.
C’est même plus laid que je ne le pensais. Après ça reste agréable mais c’est tout. Voilà.
posted the 12/04/2025 at 05:09 PM by ratchet
ratchet
comments (
19
)
masharu
posted
the 12/04/2025 at 05:14 PM
Merci pour ce moment.
forte
posted
the 12/04/2025 at 05:16 PM
C'est sûr que pour un jeu GBA, sur une Switch 2, c'est pas fou
ratchet
posted
the 12/04/2025 at 05:18 PM
masharu
avec plaisir
ravyxxs
posted
the 12/04/2025 at 05:19 PM
Il est très très trèèèèès loin de Nintendo de la Gamecube,alalala......
losz
posted
the 12/04/2025 at 05:53 PM
C’est une Switch 2, faut pas s’attendre à prendre une claque ca n’arrivera jamais. Après, je trouve qu’il reste très agréable à l’oeil, malgré la présence de pas mal d’aliasing. Je le trouve plus joli que les autres exclus de la Switch 2, surtout après le dégueulasse Hyrule Warriors et le Kirby pas ouf.
wickette
posted
the 12/04/2025 at 05:57 PM
Perso je m’en fiche.
Si je ne l’achète pas c’est pour des raisons de gameplay, les graphismes sont amplement suffisant si le game design suit
Ici une franchise connue pour son sentiment d’oppression, de solitude..un gros desert vide, des pnj goofies en dirait un mauvais marvel, une facilité toujours aussi déconcertante chez Nintendo…
Donc bon, on verra les ventes mais c’est incompréhensible ces choix pour moi c’est pas vraiment metroid prime
cyr
posted
the 12/04/2025 at 05:57 PM
ratchet
rassure moi, c'est plus moche que pokemon ZA?
liquidsnake66
posted
the 12/04/2025 at 05:57 PM
Le jeu n'est pas Metroid 4, le 4 c'est fusion
cyr
posted
the 12/04/2025 at 06:00 PM
wickette
je sais pas si on aurai eu la même ambiance que le metroid prime aurai satisfait beaucoup de personnes.
Bon metroid prime 4, j'ai peut-être vu 10 seconde du jeux.
Je préfère prendre farming simulator édition signature. Mp4 attendra l'année prochaine pour moi.....
judebox
posted
the 12/04/2025 at 06:01 PM
losz
Une claque peut être pas mais on attend quand même toujours LE jeu qui envoie et qui nous fait dire qu’on est passé de la Switch 1 à la Switch 2.
Et c’est sûr que ce ne sera pas avec ce jeu là qui est crossgen.
Mais même pour un jeu Switch 1, le désert c’est vraiment abusé…
nicolasgourry
posted
the 12/04/2025 at 06:10 PM
ravyxxs
dans les environnements "fermé" il est au dessus techniquement, tu idéalise la version Gamecube (je parles pas de la version remaster/remake là tu peux déjà plus comparer vu que c'est un jeu qui a était fait pour la Switch), car pour les environnements "ouvert" (open world), tu peux pas comparer, car ça n'existait pas dans la version Gamecube.
judebox
posted
the 12/04/2025 at 06:18 PM
nicolasgourry
Je viens de voir un live ou le mec était dans le biome de la jungle : textures au sol et sur les rochers d’un autre temps, modélisation datée (vous savez, les rochers avec les arrêtes bien droites), certaines fleurs en 2D, parfois pas d’ombres, etc…
Franchement même si c’est pas « moche », y’a des trucs qu’on faisait au début des années 2000 qu’il faut plus faire maintenant… Même la Switch 1 est capable de mieux que ça.
8 ans de développement en plus, c’est incompréhensible…
Rétro Studio a fait 6 jeux entre 2002 et 2014 et 1 jeu entre 2014 et 2025. Que s’est-il passé?
losz
posted
the 12/04/2025 at 06:24 PM
judebox
Ca me choque pas le désert perso, c'est moche mais vu que ca sert que de hub, en 4h de jeu j'ai du rester peut être 10 minutes dans cette zone, et encore. Elle n’a aucun intérêt à part relier les niveaux et c’est tant mieux pour ma part, pas envie de me balader sur une map et ramasser des merdes, d'aller voir des pts d'intérêts et tout, je supporte plus ces trucs.
judebox
posted
the 12/04/2025 at 06:33 PM
losz
Je suis bien d’accord, je déteste aussi ces open world avec du loot et des trucs inutiles à foison (coucou Horizon et Assassin’s Creed).
Mais je parle visuellement, je trouve ça fou qu’ils n’aient pas fait plus d’effort sur le rendu de cette zone! En 2025, je trouve ça visuellement incroyable.
A la rigueur il valait mieux mettre une map en 2D ou tu te TP plutôt que ça
soulfull
posted
the 12/04/2025 at 06:37 PM
Corruption était bien mais ça sentait l'usire de la formule.Je ne m'attends pas à des miracles avec ce 4 ème opus ce qui est un bon point pour l'apprecier.
losz
posted
the 12/04/2025 at 06:37 PM
judebox
Le plus choquant dans le désert c'est de pas avoir mis de musique alors qu'y en a de partout non stop, et c'est le seul endroit sans, du coup y a 0 ambiance dans ce hub en plus d'être vilain graphiquement, dommage surtout que les musiques pour le moment sont cool.
nicolasgourry
posted
the 12/04/2025 at 06:40 PM
judebox
elle peut faire mieux, mais il fallait par exemple baisser le framerate (car ça joue ce genre de chose).
C'est pas 8 ans sans soucis, c'est ça le truc, le développement du jeu a été recommencé depuis le début en 2019, donc ça fait 6 ans.
C'était pas Retro Studio qui était derrière le jeu, mais ils ont reprit le projet, mais il y a eu des changements d'équipe importante.
https://www.youtube.com/watch?v=q4lP-oVyf9U
"Armature Studio, LLC est un studio américain de développement de jeux vidéo basé à Austin, au Texas. En avril 2008, après avoir achevé Metroid Prime 3: Corruption en 2007 pour Nintendo, l'ancien directeur de jeu Mark Pacini, le directeur artistique Todd Keller et l'ingénieur principal en technologie Jack Matthews ont quitté Retro Studios pour créer Armature, fondée en septembre 2008." Wikipédia
Et des nouvelles recrues, donc forcément ça joue sur l'approche du jeu.
D'ailleurs il y a un article de
Link49
qui montre que c'était un "bordel" le développement, il suffit de voir le nombre développeur derrière le titre pour qu'il puisse quand même sortir sur Switch.
https://www.gamekyo.com/blog_article483328.html
ducknsexe
posted
the 12/04/2025 at 06:41 PM
Calmos le jeu a tout de même 81%, c'est un tres bon jeu, les petit défauts que certains joueurs font face , personnellement ça ne me dérange pas. Ca en fais un excellent titre sur les sœurs jumelles switch et switch 2.
losz
comme je rigole si Nintendo et rétro envoie une mise a jour pour corriger le tire sur le desert digne de la switch 2 et qu il laisse le vieux desert sur switch 1
djfab
posted
the 12/04/2025 at 06:46 PM
Ratchet
: "C’est même plus laid que je ne le pensais." : tu dois pas avoir une bonne télé alors, car sur OLED franchement je trouve le jeu beau ! Même très beau pour un jeu Switch 1 ! En plus c'est super fluide en 120 fps, très agréable à jouer !
