[UP] Micromania se lance dans le rétrogaming
Vous allez peut-être bientôt pouvoir revendre votre Zelda TP et votre Pokémon Colosseum/XD pour 25 euros
UP: c'est confirmé
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/03/2025 at 09:16 AM by
ouroboros4
comments (
44
)
alucardhellsing
posted
the 12/03/2025 at 09:23 AM
si ils font ça, ça peut relancer l'interet après les prix faut voir car avec eux....
gasmok2
posted
the 12/03/2025 at 09:26 AM
ou bien ça sent les goodies.
J'ose pas imaginer les prix du retro chez Micromania
ouroboros4
posted
the 12/03/2025 at 09:32 AM
gasmok2
haha oui quand tu vois déjà les prix genre chez Cash Express
fiveagainstone
posted
the 12/03/2025 at 09:34 AM
Bonne idée, mais comme dit plus haut, on imagine déjà les prix de dingues.
sonilka
posted
the 12/03/2025 at 09:34 AM
Je vois deja le tableau : racheter une misère les anciens jeux à des gens pas forcément informer sur leur "valeur" réelle pour ensuite les revendre à des tarifs complètement délirants.
pharrell
posted
the 12/03/2025 at 09:38 AM
sonilka
: je pense qu'aujourd'hui la plupart sont très informés de la valeur de leurs vieux jeux... Les bonnes affaires sont devenues très très rares.
Ils vont surement s'aligner avec les prix des Cash Express qui sont déjà très élevés.
C'est bien qu'ils tentent de suivre la tendance même si selon moi c'est pas ça qui va les sauver. Ils sont déjà en train de passer l'arme à gauche...
ouroboros4
posted
the 12/03/2025 at 09:39 AM
sonilka
quand tu vois déjà le tarif qu'ils appliquent sur les Pokémon DS le pire est à craindre
adamjensen
posted
the 12/03/2025 at 09:46 AM
Autant vendre en personne ou sur internet, ce sera toujours plus rentable que ce genre d'escrocs.
Beaucoup de personnes vendent leur jeux en magasin et ne se rendent pas compte à quel point ils se font avoir, et des bénéfices qu'ils pourraient faire si ils choisissais une autre voie, que ce sois pour des jeux ancien ou récent.
Une fois le premier pas fait, on ne reviens plus jamais en arrière, surtout quand on vois la marge de différence.
cail2
posted
the 12/03/2025 at 09:50 AM
Je les vois pas faire du retrogaming, bonjour la logistique pour tester / garantir tous les matoz possible, sans parler des différentes versions d'un même jeu, c'est juste intenable pour eux.
Des goodies ça me semble déjà plus réaliste mais encore une fois, faut voir leurs tarifs...
forte
posted
the 12/03/2025 at 09:50 AM
Des années que je leur dis à mes vendeurs qu'ils doivent avoir une section rétrogaming pour rivaliser avec les cash. Mais bon comme d'hab ca sera bien pour acheter, pas pour vendre. Par contre à coté de la plaque leur annonce, c'est le logo DC qu'il fallait mettre, et pas l'écran de menu PS2... alors qu'on a le logo PS1. "Des connaisseurs !"
ouroboros4
posted
the 12/03/2025 at 09:53 AM
cail2
ils l'ont bien fait avec les cartes pokemon. Donc pourquoi pas
gasmok2
posted
the 12/03/2025 at 09:53 AM
forte
Complètement d'accord pour la Dreamcast, on dirait qu'ils l'ont oublié ces génies
piratees
posted
the 12/03/2025 at 09:53 AM
gasmok2
ouroboros4
ben fond les prix ebay rien de plus si les acheteur était pas des morfalle comme ça on serait pas sure des prix délirant depuis 10ans
neetsen
posted
the 12/03/2025 at 09:57 AM
De base le rétro gaming n'est pas donné, alors avec Micromania....
Ils vont vendre sans savoir ni connaitre ce qu'il vendent et à des prix honteux.
C'est triste qu'un magasin spécialisé soit incapable d'être bien positionné en tarif
olex
posted
the 12/03/2025 at 10:01 AM
adamjensen
Tu oublies que tout le monde n'a pas le matériel nécessaire pour envoyer ou faire du main propre. Imagine quelqu'un qui a plusieurs centaines de jeux à vendre d'un coup. Il faut faire pas mal de fiches d'annonces, penser à avoir le matériel pour envoyer, multiplier les offres d'envoi (point relais, colissimo), avoir des disponibilités en cas de mains propres etc.
Je pense même que tu perds pas mal au change avec un volume conséquent, sans compter qu'il y a un risque "d'après-vente" (retour, perte/endommagement à l'envoi etc.). Ça fait beaucoup trop de paramètres alors qu'en vendant en magasin, tu t'épargnes toutes ces modalités, même si le magasin tient compte de l'argus et de sa propre marge. Et cela se règle en quelques minutes, avec points fidélité à l'appui.
Je ne vends pas beaucoup, mais je pense que c'est mieux de passer par un magasin, toute proportion gardée (et dans l'espoir que le jeu puisse être repris s'il est dans leur index).
ouroboros4
posted
the 12/03/2025 at 10:02 AM
piratees
étant donner les charges ils vont sûrement aller au delà.
Comme chez Cash Express ou les prix sont souvent largement au dessus
sonilka
posted
the 12/03/2025 at 10:03 AM
pharrell
y a encore pas mal de personnes qui ont un stock de vieux jeux et qui te bazardent ca en brocante pour pas grand chose. Mais c'est vrai que c'est devenu rare.
ouroboros4
le pire c'est les petites boutiques. C'est la qu'elles peuvent faire le plus de marge. L'an dernier je suis tombé sur Pokémon Ame d'Argent en boite sur DS. Avec jaquette à moitié effacée sur la face avant : 80€
forte
posted
the 12/03/2025 at 10:03 AM
ouroboros4
Ca dépend des cash, dans ma ville, mes deux cash sont total réglo niveau prix, c'est ceux du net. Rien à voir avec les boutiques parisienne et leur 20% plus cher
olex
posted
the 12/03/2025 at 10:08 AM
forte
Sache qu'en interne et d'après quelques sources, Micromania aurait déjà eu l'intention de faire du Retrogaming, vers 2015-2016 (peu avant la fusion avec Zing), ils avaient même refait pour l'occasion quelques stickers alarme pour les magasins servant d'antivol, où l'on voyait "Revendez vos jeux Xbox, PS et Nintendo", avec les vieux logos des constructeurs, laissant supposer que c'était sur le tapis.
Mais apparemment, ils ont préféré tabler sur les goodies puis les reventes mangas+cartes Pokémon (qui étaient eux déjà aussi en réflexion à cette époque).
leonsilverburg
posted
the 12/03/2025 at 10:13 AM
Je me dis que ça va pousser le grand public, celui qui ne connaît que Micromania, à ressortir ses vieux jeux rétro des placards.
Avec un peu de chance, ça remettra en circulation quelques titres rares sur le marché.
bisba
posted
the 12/03/2025 at 10:31 AM
Tout ça avec 10 ans de retard. Y'avait un marché énorme pour eux et n'ont même pas su le prendre , leurs situations n'aurait pas été comme aujourd'hui grâce au retro .
cyr
posted
the 12/03/2025 at 10:34 AM
Je suis une chaîne sur YouTube, collectionner c'est sérieux.
Le mec vis au Canada. Il a fait toute la collecte de jeux ness.....il répare aussi....
Et l'autre jour, j'ai halluciné des prix pour juste des carrouche ness en loose.....
Encore il y aurai la boîte, la notice et le jeux, pour 25 dollars, ça me semble correct....mais non juste la cartouche 25 dollars......et il y a une multitude de boutique qui propose ça......
adamjensen
posted
the 12/03/2025 at 10:37 AM
olex
Je suis effectivement aussi d'accord avec tout ce que tu as expliquer, ca se tient et je le comprends parfaitement.
julie54
posted
the 12/03/2025 at 10:41 AM
Franchement, même sans parler de préférences perso : entre une console où ton achat démat est “à vie” et une autre où tu peux au moins récupérer quelque chose en le revendant, le choix est vite fait.
Après, les GKC c’est loin d’être parfait, mais si le marché pousse vers le tout-démat, autant que ce soit avec un minimum de liberté pour le joueur.
judebox
posted
the 12/03/2025 at 10:42 AM
Depuis un ou 2 ans je me rachète les jeux Snes, N64, GB et les 3 consoles que j'avais à l'époque (que je n'aurais pas dû revendre, mais j'étais jeune et il le fallait pour acheter la génération suivante).
J'arrive quasiment au bout mais c'était pas simple. Il faut bien guetter les offres pour ne pas dépenser une fortune...
Certains prix sont hallucinants du moment qu'il y a la boite et la notice.
Pour 3 de mes jeux GB je me suis même pris des boites repro car les prix étaient hallucinants sinon...
judebox
posted
the 12/03/2025 at 10:50 AM
Alors, c'est marrant, dans leur listing il reprennent jusqu'aux jeux PS1, mais chez Nintendo ils s'arrête à la Gamecube visiblement :/
Et pas de Sega non plus...
C'est du rétro à partir de 2000 quoi (mis à part la PS1)
defcon5
posted
the 12/03/2025 at 11:00 AM
Du retrogaming qui debute a la ps1 , crachant sur les 10/15 années precedentes et en plus qui oublie Sega, Nec etc ? Ils peuvent se le mettre ou je pense
masharu
posted
the 12/03/2025 at 11:03 AM
Ouais mais ils ne revendent pas ces jeux retro. Ils en font quoi
?
rogeraf
posted
the 12/03/2025 at 11:11 AM
Ah cool ! Les prix les plus chers du rétrogaming arrivent
defcon5
posted
the 12/03/2025 at 11:11 AM
ouroboros4
forte
niveau tarifs y’a encore de bons prix chez les cash express, easy cash etc : le mois dernier je me suis trouvé la compile Fatal fury best collection pour saturn Jap (real bout et real bout special) pour 50€ chez easy cash (livré par internet) dans un bel etat : essaie de trouver moins cher sur ebay ou leboncoin, bon courage ????
gasmok2
posted
the 12/03/2025 at 11:16 AM
Ou sont les Megadrive SNES, NES Master System........et toutes les autres en fait
ouroboros4
posted
the 12/03/2025 at 11:20 AM
Ils reprennent Pokémon HGSS 80 euros
C'est pas deconnant
forte
posted
the 12/03/2025 at 11:38 AM
Rule of Rose 195 et chrono trigger 130. Sincèrement j'aurais pensé moins
defcon5
Oui faut bien tomber, j'ai choppé un luigi mansion GC full complet black label à 40 il y a quelques semaines
byakuyatybw
posted
the 12/03/2025 at 11:43 AM
Je serais potentiellement acheteur mais pas vendeur et de 1)parce que je ne veux pas revendre ma collec et 2) au prix de rachat c'est définitivement niet ( à moins d'etre dans un rouge pétant à 2 doigts de finir sans appart et clodo)
cail2
posted
the 12/03/2025 at 11:59 AM
ouroboros4
Parce que la logistique entre des cartes à jouer et des jeux / consoles rétro n'est pas du tout la même... Et le public potentiel non plus.
akinen
posted
the 12/03/2025 at 12:04 PM
J’vais pouvoir vendre les quelques jeux qui me servent à rien
volran
posted
the 12/03/2025 at 12:20 PM
Je vais pouvoir vendre quelques doublons que j'ai
ouroboros4
posted
the 12/03/2025 at 12:32 PM
cail2
les cartes ils faut jongler entre des milliers de cartes différentes.
Savoir voir les fausses et juger l'état.
cyr
posted
the 12/03/2025 at 12:47 PM
Ça va durer combien de temps?
Parce que, j'ai une tonne de jeux physique a me débarrasser avant que les prix chute ou que micromania coule...
cail2
posted
the 12/03/2025 at 01:03 PM
ouroboros4
Je crois que tu te rends pas compte de la différence / quantité de travail que ça demande, entre l'un qui consiste à regarder la cote unique de chaque carte et l'autre avec des cote selon l'état, le contenu (boite notice, etc...), la version (US, Euro FR/PAL/etc...), le tout à tester sur chaque hardware, si la pile de sauvegarde fonctionne etc...
ouroboros4
posted
the 12/03/2025 at 01:05 PM
cail2
sur la plupart de jeux repris ya pas de pile de sauvegarde.
Donc hormis regarder l'état générale et si la cartouche fonctionne
newtechnix
posted
the 12/03/2025 at 01:12 PM
cail2
C'est aussi peut-être parce que la majorité des vendeurs micromania n'ont pas obligatoirement connu l'époque....donc de base n'y connaitront que dalle en valeur.
icebergbrulant
posted
the 12/03/2025 at 01:16 PM
sonilka
T’as tout compris
J’ai déjà revendu pas mal de mes jeux rares à des prix avoisinant les 200-300 euros
, je serai passé chez eux, on m’aurait repris mes jeux à 30 euros max
olex
posted
the 12/03/2025 at 01:39 PM
Enfin, depuis le temps !
Ils auraient vraiment dû prendre le coche plus tôt, surtout qu'ils doivent avoir encore des invendus et du stock de feu Score Game dans le lot. J'ai vu le site, c'est pas fou, et y a des incohérences (en notre faveur ou pas), à voir sur le long terme. Je me demande encore comment ils vont faire pour constituer des fiches sur des vieux jeux, surtout en magasin. La logistique est complexe, j'espère qu'ils ont dédié assez de personnes pour. Comme pour les imports, je pense qu'ils auraient dû dans un premier temps juste proposer ce qu'ils leur reste et de passer par de la reprise en ligne, car là c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
Néanmoins, ça peut ouvrir un boulevard et une alternative salutaire si la cote, l'argus et la demande suit, autant du côté de l'enseigne que du revendeur puis acheteur. En espérant ne pas avoir que du PES, FIFA et cie qui finiront par peupler des magasins souvent surbookés. Il ne faut pas voir le move comme négatif, bien au contraire. J'espère tout simplement qu'ils ont les reins solides pour que ça soit "rapidement" maîtrisé, aussi bien dans les choix que les prix. J'ai été si frustré, en 2005, quand j'avais une vingtaine de jeux PS1 et qu'on m'a dit "si vous étiez arrivé un mois plus tôt, on aurait discuté, mais là, on reprend plus les jeux PS1", car il fallait juste suivre la dernière génération de console en date... Pour ma part, ils auraient jamais dû abandonner progressivement la reprise en suivant celles-ci. J'ai jamais compris pourquoi, outre la place et la rigueur que cela nécessite, que toutes les enseignes spécialisées de ce type ait délaissées une telle manne, alors que les indépendants eux, l'ont toujours fait.
Avec le temps, cela aurait permis d'avoir de la concurrence et d'éviter d'avoir des prix de vente trop absurdes. Maintenant, est-ce trop tard ? L'avenir nous le dira.
