« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
[Multi] MARVEL Cosmic Invasion / Boîte
Boîte "complet" pour tout les supports le 13 Mars 2026
escobar
,
kisukesan
nicolasgourry
forte
Très bonne nouvelle !
narustorm
Préco sur switch 2 pour pas chere
onsentapedequijesuis
Genial ! je prendrai
solarr
Taille = 623 Mb...
Ah il paraît que la cartouche physique n'était pas viable à cette taille.
La Deluxe Edition de MARVEL Cosmic Invasion inclut :
Une version physique de MARVEL Cosmic Invasion et un boîtier spécial
- Un boîtier SteelBook de qualité supérieure, orné d’une illustration dessinée à la main du roster jouable du jeu ainsi que du redoutable méchant au centre de MARVEL Cosmic Invasion, Annihilus
- Un poster célébrant les héros de MARVEL Cosmic Invasion [543 x 338 mm]
- 15 cartes exclusives mettant chacune en scène l’un des combattants de MARVEL Cosmic Invasion, en plus de l’un de ses pouvoirs incroyables avec des effets holographiques [135 x 170 mm]
- Des planches d’autocollants représentant les 15 combattants jouables du jeu, permettant aux héros de garder un œil sur Annihilus depuis tous les points d’observation où ils sont collés
Prix des versions physiques de MARVEL Cosmic Invasion
Standard Edition
39,99 € sur PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch
49,99 € sur Nintendo Switch 2 (format cartouche)
Deluxe Edition
59,99 € sur PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch
69,99 € sur Nintendo Switch 2 (format cartouche)
kisukesan
narustorm
c'est à dire ? Où ?
