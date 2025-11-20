profile
Marvel Cosmic Invasion
1
Likers
name : Marvel Cosmic Invasion
platform : PC
editor : DotEmu
developer : Tribute Games
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5995
visites since opening : 10116174
nicolasgourry > blog
all
[Multi] MARVEL Cosmic Invasion / Boîte





Boîte "complet" pour tout les supports le 13 Mars 2026
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    escobar, kisukesan
    posted the 11/20/2025 at 05:55 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    forte posted the 11/20/2025 at 05:57 PM
    Très bonne nouvelle !
    narustorm posted the 11/20/2025 at 06:01 PM
    Préco sur switch 2 pour pas chere
    onsentapedequijesuis posted the 11/20/2025 at 06:08 PM
    Genial ! je prendrai
    solarr posted the 11/20/2025 at 06:24 PM
    Taille = 623 Mb...

    Ah il paraît que la cartouche physique n'était pas viable à cette taille.



    La Deluxe Edition de MARVEL Cosmic Invasion inclut :

    Une version physique de MARVEL Cosmic Invasion et un boîtier spécial
    - Un boîtier SteelBook de qualité supérieure, orné d’une illustration dessinée à la main du roster jouable du jeu ainsi que du redoutable méchant au centre de MARVEL Cosmic Invasion, Annihilus
    - Un poster célébrant les héros de MARVEL Cosmic Invasion [543 x 338 mm]
    - 15 cartes exclusives mettant chacune en scène l’un des combattants de MARVEL Cosmic Invasion, en plus de l’un de ses pouvoirs incroyables avec des effets holographiques [135 x 170 mm]
    - Des planches d’autocollants représentant les 15 combattants jouables du jeu, permettant aux héros de garder un œil sur Annihilus depuis tous les points d’observation où ils sont collés



    Prix des versions physiques de MARVEL Cosmic Invasion

    Standard Edition
    39,99 € sur PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch
    49,99 € sur Nintendo Switch 2 (format cartouche)
    Deluxe Edition
    59,99 € sur PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch
    69,99 € sur Nintendo Switch 2 (format cartouche)
    kisukesan posted the 11/20/2025 at 06:29 PM
    narustorm c'est à dire ? Où ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo