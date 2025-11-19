Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les joueurs sur PC, car un nouveau rapport suggère que les fabricants de GPU pourraient interrompre la production de GPU de milieu et haut de gamme destinés aux jeux afin de remédier à la pénurie de mémoire.Il semble que la pénurie de DRAM va affecter les gamers à une échelle bien plus large que celle de l'approvisionnement en RAM. En effet, selon un rapport publié par le média coréen Hankyung, AMD et NVIDIA envisageraient d'« abandonner » les GPU bon marché, car leur BOM (Bill of Materials) a considérablement augmenté en raison de la hausse des prix des modules GDDR. Le rapport ne mentionne pas spécifiquement les références qui pourraient être concernées par cette mesure, mais nous pensons que les modèles « classe 60 » et « classe 50 » de NVIDIA seraient les plus susceptibles d'être touchés.Il ne fait aucun doute que les prix de la mémoire ont augmenté de manière « spectaculaire » en l'espace de quelques semaines seulement, ce qui n'a laissé aucun temps à la chaîne d'approvisionnement pour s'adapter. Les entreprises connaissent actuellement une phase d'« achats paniques », principalement parce que la plupart des capacités de production de DRAM sont allouées à la construction de centres de données à l'échelle mondiale. Dans une situation aussi désespérée, il est inévitable que les fabricants donnent la priorité aux segments qui leur rapportent un retour sur investissement plus élevé. C'est pourquoi la production de GPU grand public devrait connaître un ralentissement, en particulier pour les modèles dont les marges bénéficiaires sont « faibles ».Il est en effet regrettable de constater l'état actuel du secteur, marqué par une pénurie de mémoire, qui a eu un impact considérable sur les prix des composants individuels, les modules RAM ayant connu une hausse spectaculaire. Au vu de ce rapport, il ne serait pas faux d'affirmer que les prix des GPU pourraient également « monter en flèche » dans les semaines à venir, en particulier pour les modèles grand public. Des fabricants tels qu'ASUS ont déjà fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle augmentation des prix des appareils grand public si la pénurie de DRAM persiste, et la situation semble s'aggraver à mesure que le temps passe.