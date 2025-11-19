profile
AMD & NVIDIA pourraient mettre fin au marché des cartes graphiques milieux et bas de gamme


Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les joueurs sur PC, car un nouveau rapport suggère que les fabricants de GPU pourraient interrompre la production de GPU de milieu et haut de gamme destinés aux jeux afin de remédier à la pénurie de mémoire.

AMD/NVIDIA pourraient suspendre la production de GPU d'entré de gamme, la pénurie de mémoire les obligeant à réaffecter leurs capacités

Il semble que la pénurie de DRAM va affecter les gamers à une échelle bien plus large que celle de l'approvisionnement en RAM. En effet, selon un rapport publié par le média coréen Hankyung, AMD et NVIDIA envisageraient d'« abandonner » les GPU bon marché, car leur BOM (Bill of Materials) a considérablement augmenté en raison de la hausse des prix des modules GDDR. Le rapport ne mentionne pas spécifiquement les références qui pourraient être concernées par cette mesure, mais nous pensons que les modèles « classe 60 » et « classe 50 » de NVIDIA seraient les plus susceptibles d'être touchés.

Il ne fait aucun doute que les prix de la mémoire ont augmenté de manière « spectaculaire » en l'espace de quelques semaines seulement, ce qui n'a laissé aucun temps à la chaîne d'approvisionnement pour s'adapter. Les entreprises connaissent actuellement une phase d'« achats paniques », principalement parce que la plupart des capacités de production de DRAM sont allouées à la construction de centres de données à l'échelle mondiale. Dans une situation aussi désespérée, il est inévitable que les fabricants donnent la priorité aux segments qui leur rapportent un retour sur investissement plus élevé. C'est pourquoi la production de GPU grand public devrait connaître un ralentissement, en particulier pour les modèles dont les marges bénéficiaires sont « faibles ».



Il est en effet regrettable de constater l'état actuel du secteur, marqué par une pénurie de mémoire, qui a eu un impact considérable sur les prix des composants individuels, les modules RAM ayant connu une hausse spectaculaire. Au vu de ce rapport, il ne serait pas faux d'affirmer que les prix des GPU pourraient également « monter en flèche » dans les semaines à venir, en particulier pour les modèles grand public. Des fabricants tels qu'ASUS ont déjà fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle augmentation des prix des appareils grand public si la pénurie de DRAM persiste, et la situation semble s'aggraver à mesure que le temps passe.
Wccftech - https://wccftech.com/amd-nvidia-could-kill-off-budget-gpus-as-memory-shortages-drive-costs-up/
    hatefield posted the 11/19/2025 at 10:52 AM
    Et ça va forcément concerner les consoles aussi... On vit une époque merveilleuse
    malroth posted the 11/19/2025 at 10:54 AM
    hatefield ah mais c'est une evidence. Si le prix de la ram et Vram augmente, les consoles vont le sentir aussi.

    Tout est lié.
    jenicris posted the 11/19/2025 at 10:54 AM
    hatefield bien entendu. Le PC et les consoles. Toute les plateformes avec ces composants en gros.
    romgamer6859 posted the 11/19/2025 at 10:57 AM
    c'est pour ça qu'ils ne sortent pas de version super comme j'ai pu l'entendre?

    J'ai du mal à les imaginer virer la 5060 ti 16go...
    ravyxxs posted the 11/19/2025 at 10:57 AM
    Que les gens arrêtent aussi de pleure, le bas et milieu de gamme de nos jours ça n'apporte plus rien, en plus d'être ridicule en VRAM.

    Y aura toujours le Haut et Très Haut de gamme, ce qui devrait suffire.
    hatefield posted the 11/19/2025 at 10:59 AM
    ravyxxs C'est pas le même prix aussi.
    jenicris posted the 11/19/2025 at 11:02 AM
    ravyxxs y a quand bon un gros marché pour le milieu de gamme on le voit avec le top GC de Steam
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 11:02 AM
    Bien que j'achète ce genre de choses neuf, l’occasion est toujours présent.
    bladagun posted the 11/19/2025 at 11:04 AM
    Je vais sûrement prendre en valeur aussi, elle me disent toutes que je suis une machine.
    51love posted the 11/19/2025 at 11:08 AM
    Ça serait con, surtout que les prix étaient redescendu dernièrement. C'est peut être le bon moment pour sauter sur l'occasion pour mettre à jour sa machine car les prix risquent de flamber
    sonilka posted the 11/19/2025 at 11:22 AM
    Tout ca en partie à cause de cette course à l'IA totalement hors sol
    jenicris posted the 11/19/2025 at 11:24 AM
    sonilka exactement essentiellement cela vient de là. Merci notamment Nvidia
    skuldleif posted the 11/19/2025 at 11:25 AM
    ca sera toujours du bas et milieu de gamme juste ca coutera une couille
    ravyxxs posted the 11/19/2025 at 11:27 AM
    hatefield jenicris Oui mais c'est du scam, va leur demander leur jeu plante à quel moment après 4-5 heures de jeu...

    La faible quantité de VRAM a de lourde conséquence après des heures de jeu, pire si le jeu est mal optimisé, ce qui arrive souvent. Memory leak, crash, pour ne citer que ça, tes sessions doivent être découpé ou si tu n'es pas du tout chanceux, ton jeu crash tout simplement car le jeu demande 12VRAM et tu ne les as pas, donc attend soit un patch ou un mod pour le jeu que tu as achetés.

    C'est horrible ! Et dire que Nvidia en exemple s'en sort, ça me dégoûte...
    zanpa posted the 11/19/2025 at 11:36 AM
    ça va rien me changer perso, je part toujours sur une carte haut de gamme pour tenir le plus longtemps sur la durée... Après connaissance Nvedia ils vont encore gonfler les prix s'il n'y a plus que les games xx80 et xx90
    pcsw2 posted the 11/19/2025 at 11:38 AM
    De meme ca changera rien pour moi vue que je resterai avec au minimum une xx80
    jenicris posted the 11/19/2025 at 11:44 AM
    ravyxxs ouaip sur sur la vram je suis d'accord mais comme dit zanpa Nvidia va pas se gêner à augmenter les prix des cartes haut de gammes. Et là ça va risque de mettre un frein pour pas mal de monde
    nyseko posted the 11/19/2025 at 11:49 AM
    Je les vois plutôt tout simplement augmenter les prix, le bas et milieu de gamme sont les plus grosses ventes de GPU et c'est prendre le risque de laisser la place à Intel.

    Sachant de plus que AMD est actuellement plutôt quasiment que sur ce segment (on va dire qu'ils touchotent le début du haut de gamme).

    Après clairement NVidia de toute façon vise avant tous le marché de l'IA, donc à la limite, ils vont juste réduire les stocks, sachant que c'est déjà un peu ce qu'ils faisaient.
    xylander posted the 11/19/2025 at 12:06 PM
    Et ce n'est que le début des pénuries. 2100 sera festif !
    shambala93 posted the 11/19/2025 at 12:17 PM
    Un 70 fait le taff même en 4K et pour pas « trop cher ».
    gamesebde3 posted the 11/19/2025 at 12:48 PM
    Beaucoup se trompent en pensant que les cartes graphiques les plus puissantes se vendent le plus. Vu leurs tarifs, c'est un marché de niche. Chez nvidia, les plus vendues sont les 5060/ 5060 ti.
    supasaiyajin posted the 11/19/2025 at 12:51 PM
    Et c'est repartie pour un tour. Sinon, vous avez jusqu'à 150€ de réduc sur une PS5 à partir de vendredi.
    jeanouillz posted the 11/19/2025 at 01:11 PM
    Merci l'IA
