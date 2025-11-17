Zenless Zone Zero
Un petit coup de pouce
Game Awards, le jury français
Il n’y a pas besoin de long commentaire. L’image parle d’elle même.

Il est intéressant de noter la présence de rédactions zombies notoirement dépossédées de leur ligne éditoriale et leur équipe de rédaction « historiques ».

    posted the 11/17/2025 at 11:26 PM by akinen
    comments (4)
    liberty posted the 11/17/2025 at 11:37 PM
    De toute manière entre Doritos man, ce genre de Jury, ça m'a l'air aussi honnête que les Oscars sous Weinstein.
    Y a rien d'honnête dans ce monde putain
    adamjensen posted the 11/18/2025 at 12:00 AM
    Une putain de plaisanterie.
    Et en plus, combien de corrompu et d'escrocs parmi eux...
    En même temps, c'est à l'image des Game Awards.
    xynot posted the 11/18/2025 at 12:03 AM
    Gameblog va-t-il utiliser l'IA pour voter ?
    Par contre, le problème avec JC c'est qu'il n'a probablement pas fait tous les jeux donc je me pose des questions sur la légitimité de sa voix.
    shambala93 posted the 11/18/2025 at 12:12 AM
    Je ne vois pas où est le problème c’est généralement des gros jeux, que ce soit x ou y qui vote pour Clair Obscur ne change rien à l’histoire.

    Mais bon, on va avoir le cirque habituel sur la corruption de je ne sais quoi pour je ne sais qui.

    Si on prend vos delires de che Guevara de salon, et qu’un petit studio comme celui de Clair Obscur gagne, j’imagine que c’est parce qu’ils auront arrosé JV com Chieze, Maxime Chao et consort…
