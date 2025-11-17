Il n’y a pas besoin de long commentaire. L’image parle d’elle même.
Il est intéressant de noter la présence de rédactions zombies notoirement dépossédées de leur ligne éditoriale et leur équipe de rédaction « historiques ».
posted the 11/17/2025 at 11:26 PM by akinen
Y a rien d'honnête dans ce monde putain
Et en plus, combien de corrompu et d'escrocs parmi eux...
En même temps, c'est à l'image des Game Awards.
Par contre, le problème avec JC c'est qu'il n'a probablement pas fait tous les jeux donc je me pose des questions sur la légitimité de sa voix.
Mais bon, on va avoir le cirque habituel sur la corruption de je ne sais quoi pour je ne sais qui.
Si on prend vos delires de che Guevara de salon, et qu’un petit studio comme celui de Clair Obscur gagne, j’imagine que c’est parce qu’ils auront arrosé JV com Chieze, Maxime Chao et consort…