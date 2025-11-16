profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 532
visites since opening : 1096379
ouroboros4 > blog
[Rumeur] Ubisoft aurait été racheté
Selon Omar Alamoudi (la même personne qui a laissé entendre le retour d'Onimusha et le retrait de Xbox de la région MENA),
il a déclaré et cité

"Imaginez, imaginez, imaginez, en une seule génération, toutes les plus grandes entreprises tierces du monde ont été rachetées..."

"Ajout des logos d'EA, d'ABK et d'Ubisoft"

Apparement Ubisoft aurait été racheté par Tencent
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/16/2025 at 08:42 PM by ouroboros4
    comments (6)
    onimusha posted the 11/16/2025 at 08:47 PM
    si c'est vrai c'est pas une bonne affaire, ubisoft ça va finir comme rare...
    fan2jeux posted the 11/16/2025 at 08:52 PM
    Si c'est vrai, c'est surtout un savoir faire francais qui se fait racheter et qui devient chinois.

    Impossible de me rejouir de ça
    negan posted the 11/16/2025 at 09:00 PM
    onimusha Vous nous les brisé avec votre Rare.

    La boite été vide quand Xbox a racheter, j'irais même plus loin sans Xbox elle serait vraiment morte.
    ducknsexe posted the 11/16/2025 at 09:01 PM
    Cest peut-être ca la grosse nouvelle dont parlé Shanks pour la semaine prochaine
    zekk posted the 11/16/2025 at 09:02 PM
    negan effectivement, Rare c'est l'excuse facile, alors que les deux situations ne sont pas comparables.
    ravyxxs posted the 11/16/2025 at 09:02 PM
    Ubisoft, quelle bande de con cette famille....jamais les mecs se sont remis en question, ils ont pris que des décisions de merde, et voilà le résultat.

    PS : Le stock est en flatline, souvent, voir quasi, ça veut dire qu'il y a soit un rachat soit que la boîte tombe. fan2jeux onimusha

    negan
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo