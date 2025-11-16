Selon Omar Alamoudi (la même personne qui a laissé entendre le retour d'Onimusha et le retrait de Xbox de la région MENA),
il a déclaré et cité
"Imaginez, imaginez, imaginez, en une seule génération, toutes les plus grandes entreprises tierces du monde ont été rachetées..."
"Ajout des logos d'EA, d'ABK et d'Ubisoft"
Apparement Ubisoft aurait été racheté par Tencent
posted the 11/16/2025 at 08:42 PM by ouroboros4
Impossible de me rejouir de ça
La boite été vide quand Xbox a racheter, j'irais même plus loin sans Xbox elle serait vraiment morte.
PS : Le stock est en flatline, souvent, voir quasi, ça veut dire qu'il y a soit un rachat soit que la boîte tombe. fan2jeux onimusha
