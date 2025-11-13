profile
Red Dead Redemption
31
Likers
name : Red Dead Redemption
platform : Xbox 360
editor : Take Two Interactive
developer : Rockstar Games
genre : action
multiplayer : 1 à 16 (online)
european release date : 05/21/2010
us release date : 05/21/2010
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.reddeadredemption-lejeu.com/
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
Red Dead Redemption "Remaster" bientôt annoncé ?

C'est pas le "2" mais le premier sur PS5/XSX/NS2

https://www.youtube.com/watch?v=SlkizyzZ8k4&t
    posted the 11/13/2025 at 05:51 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    adamjensen posted the 11/13/2025 at 05:54 PM
    La version PC est déjà bien, mais un Remaster avec les graphismes du 2 pourrait être cool.
    Mais ce sera sûrement la même version que sur PC.
    yanssou posted the 11/13/2025 at 05:55 PM
    y'en a deja un non ?
    kisukesan posted the 11/13/2025 at 06:00 PM
    yanssou Xbox one, PS4 et Switch non ? Là on aurait un upgrade pour toutes les gens actuelles XSX PS5 et Switch 2
    yanssou posted the 11/13/2025 at 06:03 PM
    kisukesan un upgrade sous forme de mise a jour ? ça sera un poil plus beau que le remastered.
    kali posted the 11/13/2025 at 06:32 PM
    Remaster je ne sais pas mais ce qui est d'ores et déjà officiel c'est sa sortie sur iOS et Android via Netflix.
    nicolasgourry posted the 11/13/2025 at 07:32 PM
    adamjensen yanssou kisukesan kali
    Le trailer vient d'arriver !
    yanssou posted the 11/13/2025 at 07:35 PM
    nicolasgourry merci , c'est donc le même rendu
    adamjensen posted the 11/13/2025 at 07:37 PM
    nicolasgourry


    Apparemment, c'est bien la version PC.
    nicolasgourry posted the 11/13/2025 at 07:46 PM
    yanssou adamjensen
    Une nouvelle qui pourrait vous intéresser peut-être
    "Free Upgrades on PS5, Xbox Series, and Switch 2"
    https://www.rockstargames.com/newswire/article/258282o585k1ka/red-dead-redemption-coming-to-netflix-ios-android-ps5-xbox-series-and
    adamjensen posted the 11/13/2025 at 08:17 PM
    nicolasgourry
