« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Red Dead Redemption
platform :
Xbox 360
editor :
Take Two Interactive
developer :
Rockstar Games
genre :
action
multiplayer :
1 à 16 (online)
european release date :
05/21/2010
us release date :
05/21/2010
other versions :
PlayStation 3
official website :
http://www.reddeadredemption-lejeu.com/
Red Dead Redemption "Remaster" bientôt annoncé ?
ESRB
C'est pas le "2" mais le premier sur PS5/XSX/NS2
Up
https://www.youtube.com/watch?v=SlkizyzZ8k4&t
posted the 11/13/2025 at 05:51 PM by
nicolasgourry
comments (
10
)
adamjensen
posted
the 11/13/2025 at 05:54 PM
La version PC est déjà bien, mais un Remaster avec les graphismes du 2 pourrait être cool.
Mais ce sera sûrement la même version que sur PC.
yanssou
posted
the 11/13/2025 at 05:55 PM
y'en a deja un non ?
kisukesan
posted
the 11/13/2025 at 06:00 PM
yanssou
Xbox one, PS4 et Switch non ? Là on aurait un upgrade pour toutes les gens actuelles XSX PS5 et Switch 2
yanssou
posted
the 11/13/2025 at 06:03 PM
kisukesan
un upgrade sous forme de mise a jour ? ça sera un poil plus beau que le remastered.
kali
posted
the 11/13/2025 at 06:32 PM
Remaster je ne sais pas mais ce qui est d'ores et déjà officiel c'est sa sortie sur iOS et Android via Netflix.
nicolasgourry
posted
the 11/13/2025 at 07:32 PM
adamjensen
yanssou
kisukesan
kali
Le trailer vient d'arriver !
yanssou
posted
the 11/13/2025 at 07:35 PM
nicolasgourry
merci , c'est donc le même rendu
adamjensen
posted
the 11/13/2025 at 07:37 PM
nicolasgourry
Apparemment, c'est bien la version PC.
nicolasgourry
posted
the 11/13/2025 at 07:46 PM
yanssou
adamjensen
Une nouvelle qui pourrait vous intéresser peut-être
"Free Upgrades on PS5, Xbox Series, and Switch 2"
https://www.rockstargames.com/newswire/article/258282o585k1ka/red-dead-redemption-coming-to-netflix-ios-android-ps5-xbox-series-and
adamjensen
posted
the 11/13/2025 at 08:17 PM
nicolasgourry
