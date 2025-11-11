profile
Project Zero II Remake
name : Project Zero II Remake
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Project Zero II Crimson Butterfly Remake: Nouveau Trailer
Sortie le 12 Mars.

    4
    Likes
    Who likes this ?
    tynokarts, idd, tvirus, yukilin
    posted the 11/11/2025 at 11:01 PM by guiguif
    comments (18)
    chronokami posted the 11/11/2025 at 11:19 PM
    bien bien.. Vive le physique
    tlj posted the 11/11/2025 at 11:30 PM
    chronokami Comment sais tu qu'il sort en physique ? Ça a été annoncé à quel moment ?
    tlj posted the 11/11/2025 at 11:33 PM
    Le seul et unique jeu que je retiens même si il avait déjà été annoncé il y a quelques semaines. Je ne suis pas prêt de le faire, j'ai déjà silent hill f qui m'attend
    chronokami posted the 11/11/2025 at 11:41 PM
    tlj rien d'officiel mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne sorte pas au moins en asie (comme tous les autres épisodes)
    guiguif posted the 11/11/2025 at 11:44 PM
    chronokami j'espere une sortie en France parce que le 4 et le 5 n'ont pas le FR sur la version physique en import
    chronokami posted the 11/12/2025 at 12:04 AM
    Guiguif oui, quand y a pas le choix... hélas
    celebenoit84 posted the 11/12/2025 at 12:08 AM
    Je croyais que nintendo avait acheté la licence il y a quelque années ou du moins une sorte de partage entre Koei Tecmo et Nintendo. Du coup je suis assez surpris qu'elle débarque sur ps5. Nintendo se met il au Multiplateforme comme ses petits copains ?
    vieuxconsoleux posted the 11/12/2025 at 03:09 AM
    Celebenoit84 non le deal d’exclusivité était sur 10ans ( de 2008 a 2018 environ il me semble) avec un épisode exclu sur wii, un sur 3ds et un autre sur wiiU ( le 5eme et dernier finalement resorti plus tard sur switch mais aussi Xbox et play)
    forte posted the 11/12/2025 at 04:06 AM
    Excellent épisode le 2 (avec le 4) Ouais, espérons cette fois une version physique ici !
    burningcrimson posted the 11/12/2025 at 05:38 AM
    Je le prendrais sûrement sur switch 2
    vyse posted the 11/12/2025 at 06:33 AM
    Il me semble que le 2 est le meilleur non ?
    osiris67 posted the 11/12/2025 at 07:55 AM
    Moi j ai toujours préféré le 3 perso
    forte posted the 11/12/2025 at 08:21 AM
    vyse Chacun ses goûts, mais mes préférés (et pour la plupart des fans) ce sont bien le 2 et le 4. Mention spéciale au 3 et à sa vibe "Silent Hill 4" qui fout le malaise
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 09:44 AM
    Bonjour l'originalité (et le tarif), Tecmo Koei vous allez nous ressortir tous les Project Zero en version Remake ?
    forte posted the 11/12/2025 at 10:32 AM
    rogeraf C'est le premier, en fait. Les 4 et 5 étaient des remasters
    forte posted the 11/12/2025 at 06:15 PM
    La version boite est donc bien confirmée en Europe ! Par contre qu'ils le renomme bien en "Project Zero" ces cons

    https://www.koeitecmoeurope.com/zero/crimson-re/uk/#producttop
    guiguif posted the 11/12/2025 at 08:47 PM
    forte Nice
    Je suppose qu'ils veulent uniformiser le nom pour toutes les regions si des suites viennent à voir le jour.
    sdkios posted the 11/12/2025 at 10:57 PM
    J'adore les jeux d'horreur, mais bizarrement j'ai jamais accroché a cette serie, et au systeme d'appareil photo. Peut-etre que je retesterai a l'occasion pour voir si mon point de vue a changé depuis l'époque.
